Как избавиться от затяжной простуды: 4 натуральных средства

Для многих из нас зима означает всплеск простудных заболеваний, сопровождающийся насморком и болями в горле и слабостью. Если вы находитесь в эпицентре надоедливых головных болей, заложенности носа и других классических симптомов простуды, вам может казаться, что это будет продолжаться весь сезон.

Если в холодное время года вам никак не удается избавиться от простуды, издание Womans World предлагает воспользоваться натуральными средствами.

Естественно, прежде чем следовать этим рекомендациям, вам стоит посоветоваться с вашим врачом.

Начните гудеть

Мычание при вдохе и выдохе через нос от 60 до 120 раз четыре раза в день может устранить заложенность носа в течение четырех дней, говорится в отчете о медицинских гипотезах. Вибрации, вызванные гудением, могут увеличить поток воздуха между пазухами и носовыми полостями, помогая защитить вас от инфекции.

Попробуйте полоскание

Многие врачи рекомендуют своим пациентам с синуситом полоскание соленой водой, поэтому, если ваш врач рекомендовал вам полоскание, не пренебрегайте его советом. Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Family Practice, оно может удалять слизь, бактерии и мусор, чтобы снять заложенность и постназальное затекание. Просто вскипятите одну чашку воды, затем добавьте по половине чайной ложки соли и пищевой соды. Дайте остыть и используйте перевернутую бутылку для осторожного промывания носовых пазух два раза в день.

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Добавьте куркуму

Исследование показало, что прием куркумина - соединения, содержащегося в куркуме - два раза в день облегчал симптомы простуды. Куркуминоиды обладают противовоспалительным действием, поскольку они могут увеличить выработку интерлейкина-10, вещества иммунной системы, которое снимает воспаление. Но необязательно начинать прием добавки, который, конечно, же требует консультации с врачом, можно приготовить себе "золотое молоко". Для этого размешайте чайную ложку куркумы в чашке теплого молока (можно миндального или кокосового), затем добавьте корицу, имбирь и мед по вкусу.

Вдыхайте эвкалипт

Исследование, опубликованное в журнале The Laryngoscope, показало, что, когда пациенты, страдающие заложенностью носа и насморком, принимали капсулы цинеола три раза в день, они сообщали об уменьшении симптомов. Цинеол является основным компонентом эвкалиптового масла, а это означает, что запах эвкалиптового масла и добавление эвкалипта в душ может облегчить заложенность носа, благодаря естественной способности цинеола очищать дыхательные пути от слизи и подавлять кашель. Поэтому, если у вас нет аллергии и ваш лечащий врач одобряет эвкалипт как средство против насморка, купите масло эвкалипта, аромалампу и регулярно ими пользуйтесь.

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