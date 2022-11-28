Как избегать конфликтов и не поддаваться на провокации в онлайн-общении: советы конфликтолога

Конфликтолог рассказал, как перестать вестись на провокации в интернете.

Психологическое состояние беженцев, временно перемещенных лиц и многих рядовых украинцев оценивается как тяжелое. По исследованию Минздрава, более половины жителей Украины (57%) находятся в зоне риска развития ПТСР.

Уничтоженное состояние, неуверенность в будущем, удаленность знакомых и родных – основные причины всеобщей тревоги и угнетенного состояния. Беженцам за границей часто еще труднее, ведь добавляются другие проблемы – языковой и культурный барьер, особенности взаимодействия с врачами, чувство одиночества и вины за оставленную Родину.

Все эти трудности вызывают волну противных чувств: беспомощность, завышенную раздражительность и вспышки злости. Вдобавок к этому, мы стрессуем, переписываясь в мессенджерах, ведь далеко не каждый следит за гигиеной онлайн-общения. Сейчас они являются основным источником информации и инструментом коммуникации, поэтому важно предотвращать перенесение негативных эмоций в чаты. Это позволит избежать ненужных конфликтов и провокаций во время переписки. Команда Viber вместе с клиническим психологом, врачом-психиатром и психотерапевтом Алиной Шумак рассказали, как это сделать во время переписки в мессенджере.

Враждебные провокации в Сети: что они собой представляют

— Какова природа провокаций при общении? Как они возникают и какими бывают?

Провокация – это один из видов насилия в коммуникации, который заключается в побуждении к какому-либо действию (или бездействию), поведению или реакции другого человека.

Провокация в Сети – тип насилия, приводящий к конфликтам и манипуляциям. Среди наиболее распространенных из них – троллинг, травля, буллинг (споры, нападки, клевета, фрейпинг, хеппислепинг, диссинг).

Последствия провокации могут быть губительными или очень вредными для ментального здоровья человека. Поэтому их так важно распознавать и правильно реагировать на них.

— Как сейчас, во время войны, враг использует ссоры и конфликты в инфопространстве?

Прежде всего ссоры вызывают сильную эмоциональную реакцию, в связи с чем собеседники мыслят менее критично и рационально. Во-вторых, эмоционально заряженные темы обычно привлекают больше внимания, чем сухие факты.

Враг использует напряженные дискуссии для дискредитации или деморализации отдельных людей или групп населения. Таким образом он пытается переключить внимание широкой аудитории по важным вопросам на пустяковые.

Может ли агрессия быть здоровым методом борьбы со стрессом

- Как правильно реагировать на споры? Как оценить, когда они улучшат эмоциональное состояние, а в каком случае – ухудшатся?

Первым шагом оцените, нарушает ли конфликт персональные границы, угрожает личной безопасности, комфорту и верованиям. Вторым – проанализируйте, есть ли у вас эмоциональный и энергетический ресурс для продуктивного противостояния.

Если конфликт имеет угрозу для вас, а сил для противостояния нет, остерегайтесь развития и обострения конфликта, ведь вы только навредите сами себе и не получите никакого положительного результата.

— Почему важно не игнорировать негативные эмоции и какими методами от них лучше избавляться?

Попытки не замечать дискомфортные чувства приводит к тревожности и потере эмоционального равновесия. Также накопление негатива является прямым путем к нервному срыву. Поэтому важно отвечать на раздражители в месте их зарождения, чтобы улучшить свое ментальное состояние и предотвратить будущие конфликты.

Прежде всего осознайте важность негативных эмоций, неразрывно связанных с мыслями. Затем – попытайтесь их разблокировать, осмыслить чувства. Это позволит найти их источники и нивелировать ответные неблагоприятные последствия.

Следует также составить план-обязательство для того, чтобы была понятна схема и структура реагирования на такие эмоции. Отдавайте предпочтение небольшим и простым в исполнении шагам. В дальнейшем они помогут контролировать чувства в схожих ситуациях и не чувствовать себя плохо.

Как соцсети и мессенджеры могут усиливать конфликты

– Почему сейчас провокации в интернете опасны?

На них легче поддаются из-за расшатанного эмоционально-психологического состояния. Война сопровождается большим количеством переживаний для рядовых украинцев, и при этом нет возможности восстановить свои силы.

Поскольку подавляющее большинство украинцев получают информацию из интернета, переполненного негативом и агрессией инфопространства, легко вывести человека из равновесия.

— Как правильно реагировать на болезненные темы?

Самое болезненное – это боль от потери связи с друзьями и знакомыми, ностальгии по своему городку, драма из-за гибели близкого человека, разрушения дома и т.д. И вообще, печаль по прошлой жизни, чувство растерянности и страха будущего из-за невозможности его планирования.

Эту боль невозможно преодолеть, а можно только принять. Старайтесь сконцентрироваться не на будущем, которое сейчас крайне непредсказуемо, а на настоящем.

Попробуйте найти ценность в каждом настоящем моменте, каким бы несущественным он ни казался. Сконцентрируйтесь на ежедневных действиях – наблюдение за закатом, спорт, ежедневные ритуалы, работа – осознайте, что все это имеет значение, и эти моменты необходимо замечать.

— Какие правила или советы по поведению в инфопространстве во время войны вы бы дали?

Самое главное – не количество потребленной информации, а ее качество. Важные новости лучше отслеживать через официальные источники. Это позволит получить беспристрастные и неискаженные факты.

Кроме того, проверка новостей через проверенные СМИ позволит быстро опровергнуть фейки и не отвлекаться на ложную информацию.

Во избежание провокаций анализируйте свои мотивы и возможности перед вмешательством в интернет-спор. Если вы видите, что собеседник "перепечатывает методичку", то есть повторяет популярные аргументы, не следует тратить на него время, ведь убедить его, скорее всего, не удастся.

— Напоследок, как лучше общаться в интернете и не нарушать этику общения?

Относитесь к личным ценностям и старайтесь не нарушать личные границы собеседника. Он или она имеют право не отвечать вашим ожиданиям и иметь собственную точку зрения. Воспринимайте общение как интересный опыт и возможность рассмотреть предмет дискуссии из другого угла.

Как предотвратить и противостоять провокациям с помощью Viber

Простые настройки мессенджера помогают препятствовать провокациям и развитию конфликтов. К примеру, вы можете ограничить круг пользователей, которые имеют право добавлять вас в потенциально опасные или токсичные группы. Для этого нажмите символ в виде трех точек "Дополнительно" справа внизу → "Параметры" → "Конфиденциальность" → Нажмите на "Контролируйте, кто может добавлять вас в группы" → Нажмите на "Мои контакты".

Чтобы не стать жертвой провокации при личном контакте, можно включить возможность просмотра и управления запросами от неизвестных пользователей. Для настройки: нажмите на символ в виде трех точек "Дополнительно" справа внизу → "Параметры" → "Конфиденциальность" → Поставьте флажок напротив "Запросы на сообщение".

Если провокатор распространяет нелегальный контент или неприемлемую информацию, то на него нужно пожаловаться. Для этого: откройте групповой чат → Нажимайте в течение нескольких секунд на оскорбительное сообщение → В раскрывающемся списке нажмите "Жалоба" → Выберите причину жалобы.

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