Как избежать похмелья: три натуральных средства

Череда новогодних праздников и сопровождающих их застолий все никак не закончится. Не всегда нам удается контролировать потребление алкоголя и избегать утреннего похмелья. Но есть несколько способов гарантировать себе доброе беспохмельное утро.

Похмелье на следующий день после праздника может показаться наказанием за веселую ночь. Но на самом деле бокал вина, даже если он не один, необязательно означает тошноту, усталость и головную боль. Womans World назвал три способа избежать похмелья.

Съешьте авокадо

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Чтобы перехитрить тошноту на следующий день, которая часто возникает после ночной вечеринки, попробуйте следующее: за час до того, как выйти из дома, съешьте закуску, богатую полезными жирами, например, авокадо на тосте, сбрызнутый оливковым маслом. Это может помочь блокировать тошноту, даже если вы выпьете лишний коктейль или два.

Как это работает: полезные пищевые жиры создают защитную оболочку в кишечнике, кроме того, они помогают алкоголю медленнее всасываться в кровоток. Это не позволяет печени высвобождать поток ацетальдегида, токсичного соединения, которое исследователи определили как основную причину тошноты, вызванной похмельем.

Выпейте стакан соленой воды

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Даже легкого обезвоживания достаточно, чтобы вызвать пульсирующую головную боль. А алкоголь отключает гормон, регулирующий гидратацию, называемый вазопрессином, в результате чего ваше тело теряет больше жидкости, чем получает ее от вина, пива или коктейля. Но простое добавление соли в воду может помочь восполнить необходимые электролиты. Минералы, содержащиеся в соли, могут повысить способность воды гидратировать — и без дополнительных затрат или дополнительных калорий, связанных с напитками с электролитами. Просто добавьте в пол-литровую многоразовую бутылку для воды чайную ложку морской соли, прежде чем отправиться на вечеринку. Делайте глоток-другой между тостами, и вы сможете заблокировать головную боль.

Примите женьшень

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Исследование, опубликованное в журнале Food & Function, предполагает, что прием женьшеня после последней порции алкоголя может уменьшить симптомы похмелья. Лекарственный корень широко используется в азиатских странах для улучшения памяти и повышения выносливости, но исследования также показали, что красный женьшень значительно смягчает тяжесть похмелья после пьянства.

Но все равно не стоит забывать, что лучший способ избежать похмелья - это контролировать дозу алкоголя. А лучше - по возможности - вообще от него отказаться. Тогда, если на утро после вечеринки у вас будет болеть голова, вы будете точно знать, что это не похмелье.

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