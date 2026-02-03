Как кишечные микробы влияют на мозг / © Credits

Новое исследование из Северо-Западного университета США показало, что кишечные бактерии могут буквально «настраивать» мозг, открывать невероятную связь между микробиомом и нашими мыслями, обучением и даже риском психологических расстройств, об этом рассказало издание News Medical.

Человеческий мозг — самый большой среди приматов относительно тела и поддержка его работы требует огромного количества энергии. До недавнего времени ученые почти не знали, как эволюция обеспечила эту энергетическую утонченность. Оказывается, часть ответа может скрываться в нашем кишечнике.

Ученые провели эксперимент, который стал настоящим прорывом, они перенесли микробы из кишечника различных приматов, а именно, человека, белки-обезьяны и макаки, в мышей, которые были «без микробов». Результаты поразили, ведь через восемь недель мозг мышей начал работать по-разному в зависимости от того, чей микробный «набор» они получили.

Что показало исследование

Мыши с микробами крупных приматов (человека и белки-обезьяны) демонстрировали повышенную активность генов, отвечающих за производство энергии и пластичность синапсов, то есть за процессы обучения и адаптации мозга.

Мыши с микробами маленьких приматов (макак) имели меньшую активность этих генов.

Сравнение с реальным мозгом приматов показало, что генетические паттерны мышей повторяли особенности видов, от которых происходили микробы.

Еще одна неожиданность — то, что у мышей с микробами «малых мозгов» появились гены, связанные с ADHD, шизофренией, аутизмом и биполярным расстройством. Это дает основания предполагать, что микробы могут непосредственно влиять на развитие мозга и риск определенных психологических расстройств.

Если мозг человека не сталкивается с «правильными» микробами в ранней жизни, его развитие может меняться, а мы можем видеть симптомы этих расстройств.

Значение исследования

Это открытие меняет наше представление о здоровье мозга. Теперь можно говорить о микробиоме как факторе эволюции и развития мозга. В будущем эти данные могут помочь лучше понять происхождение психологических расстройств и найти новые пути их профилактики.

Исследователи мечтают дальше изучать правила взаимодействия микробов и мозга, чтобы раскрыть универсальные закономерности, которые можно будет применить к развитию человека.

Наш мозг и кишечник — это не просто соседи, а настоящие партнеры, которые взаимодействуют на глубоком уровне. От «правильных» микробов может зависеть, как мы думаем, учимся и даже чувствуем мир. Эти открытия напоминают, что здоровье мозга начинается изнутри, а маленькие обитатели нашего кишечника могут иметь чрезвычайно большое влияние на нашу жизнь и эволюцию вида.