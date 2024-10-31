Как кофе влияет на здоровье вашего сердца

Кофе – один из самых любимых напитков во всем мире, миллионы людей ежедневно наслаждаются его вкусом и ароматом. Многие люди выбирают кофе как утренний напиток для повышения бодрости, бдительности и уменьшения усталости, другие же наслаждаются им в течение дня, в частности, из-за потенциальных полезных свойств для здоровья.

Издание MedicalNewsToday рассказало, что потребление кофе в умеренных количествах может оказать положительное влияние на сердечно-сосудистую систему и даже снижать риск некоторых хронических заболеваний.

Может ли употребление кофе снизить риск диабета и сердечных заболеваний

Согласно исследованию, опубликованному в журнале клинической эндокринологии и метаболизма, регулярное употребление кофе и кофеина в умеренных дозах может помочь предотвратить такие заболевания, как диабет II типа, ишемическая болезнь сердца и инсульт. Наибольший защитный эффект, как отмечают исследователи, достигается при употреблении примерно 200–300 мг кофеина в день, что эквивалентно двум-трем чашкам кофе.

Кофе, чай и какао – природные источники кофеина, обладающего способностью стимулировать здоровье кровеносных сосудов. Механизм, согласно которому кофеин может снижать риск развития диабета II типа, включает повышение чувствительности организма к инсулину и ускорение метаболизма жиров. Кроме кофеина, в кофе и чае содержатся сотни биологически активных веществ, таких как флавоноиды, алкалоиды и полифенолы, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Эти вещества могут влиять на метаболизм глюкозы и липидов, что играет важную роль в поддержании кардиометаболического здоровья.

Может ли избыточное количество кофеина увеличить риск сердечных заболеваний

Несмотря на пользу здоровью, чрезмерное употребление кофеина может привести к обратному эффекту. У людей, которые употребляют большие дозы кофеина (по крайней мере, пять дней в неделю), могут быть повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кофеин оказывает влияние на вегетативную нервную систему, что может повышать артериальное давление. Учитывая это, людям с риском развития гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний следует ограничивать потребление кофе.

Как потребление кофе и чая влияет на риск инсульта

Согласно данным исследования, опубликованного в журнале Journal of Stroke, разные виды напитков по-разному влияют на риск развития инсульта. К примеру, чрезмерное употребление газированных напитков, фруктовых соков или кофе может увеличивать риск инсульта, а также внутримозгового кровоизлияния. Особенно риск инсульта возрастает при употреблении более четырех чашек кофе в день – в таком случае вероятность инсульта повышается на 37%. Однако если ограничиваться менее чем четырьмя чашками кофе, риск развития инсульта не повышается.

Среди других напитков, содержащих кофеин, черный чай, как обнаружили исследователи, оказывает даже положительное влияние на здоровье сердца. Употребление трех-четырех чашек черного чая в день снижает риск инсульта на 29%. Чай содержит значительное количество антиоксидантов, помогающих поддерживать сосудистое здоровье.

Во всем важна умеренность. Итак, если вы – ценитель кофе, наслаждайтесь им разумно и тогда этот напиток станет надежным помощником в поддержке вашего здоровья.

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