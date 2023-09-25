Если вы добавите нескольких шкурок цитрусовых в утреннюю чашку чая, пока он заваривается, или натрете апельсиновой цедры в ваш любимый десерт, это поможет предотвратить простуду, геморрой, улучшит общее состояние здоровья сердца, уменьшит симптомы аллергии и многое другое.

Кожура цитрусовых обладает целебными свойствами, которые долгое время оставались недооцененными. Сейчас же исследователи рекомендуют включать в свой ежедневный рацион больше кожуры и сердцевины лимонов, апельсинов и грейпфрутов.

Womans World рассказал о новых исследованиях полезных свойств гесперидина - питательного вещества, содержащегося в кожуре цитрусовых.

Что такое гесперидин

Гесперидин — это питательное вещество для растений, известное как биофлавоноид - растительное соединение с антиоксидантными свойствами - которое в основном содержится кожуре цитрусовых, таких как апельсины, грейпфруты и лимоны. Его часто экстрагируют и используют в добавках из-за его потенциальной пользы для здоровья. Гесперидин в основном содержится в твердых тканях цитрусовых кожуре и сердцевине, но некоторые полезные соединения также содержатся в цитрусовых соках.

6 полезных свойств гесперидина

Основной силой гесперидина как антиоксиданта является его способность предотвращать повреждение клеток, которое естественным образом происходит с возрастом. Как утверждает Джон Уайт, доктор медицинских наук, магистр здравоохранения, практикующий врач из Вашингтона, гесперидин делает это за счет нейтрализации свободных радикалов и минимизации экологического стресса, которые связаны со многими серьезными заболеваниями, включая сердечную недостаточность и даже рак. Воспаление и окисление связаны со многими серьезными заболеваниями, влияющими на сердечно-сосудистую, неврологическую и иммунную системы, включая сердечную недостаточность и даже рак, поэтому остановка или замедление окисления или воспаления может быть очень полезным.

Как кожура цитрусовых улучшает кровообращение, снижает давление и облегчает боль в суставах / Фото: Credits

Гесперидин лечит кровеносные сосуды

Доктора и специалисты по питанию говорят о целебных свойствах гесперидина для сердца и кровеносных сосудов. Он полезен при многих сосудистых заболеваниях, включая плохое кровообращение, варикозное расширение вен и геморрой. Гесперидин работает, уменьшая воспаление в кровеносных сосудах и воздействуя на вредные свободные радикалы, которые могут повредить кровеносные сосуды. Исследования на людях показали, что значительный и длительный противовоспалительный эффект проявляется в течение 6 недель после приема добавок. Гесперидин взаимодействует с различными сигнальными путями, которые позволяют ему модулировать воспаление и расширение кровеносных сосудов. Это также дает ему возможность быть натуральным обезболивающим.

Гесперидин снижает высокое кровяное давление

Исследования Frontiers in Nutrition показывают, что гесперидин может улучшить функцию кровеносных сосудов и снизить кровяное давление. Фактически, исследование, опубликованное в Европейском журнале питания, показало, что примерно пол-литра апельсинового сока, обогащенного гесперидином, оказывают положительное влияние на кровяное давление, как немедленно, так и с течением времени. Исследование пришло к выводу, что обогащенный апельсиновый сок может быть полезным дополнительным лечением для людей с предгипертонией и гипертонией 1 стадии.

Как кожура цитрусовых улучшает кровообращение, снижает давление и облегчает боль в суставах / Фото: Credits

Гесперидин может улучшить контроль уровня глюкозы

Несколько исследований на животных с диабетом показали, что добавки гесперидина улучшают контроль уровня глюкозы в крови, тем самым потенциально предотвращая развитие резистентности к инсулину — симптома диабета, который ограничивает способность организма самостоятельно регулировать уровень сахара в крови.

Гесперидин облегчает заболевания легких и боли в суставах

Продолжающиеся исследования экспериментальной и терапевтической медицины также показывают многообещающую способность антиоксиданта предотвращать воспалительные заболевания легких, такие как астма и хронические обструктивные заболевания легких, а также его потенциал в лечении болей в суставах, связанных с остеоартритом. Кроме того, исследование, опубликованное в AMB Express, показало, что добавки гесперидина помогают лечить глаукому — заболевание, которое повреждает зрительный нерв глаза — у крыс, предотвращая окислительный стресс.

Гесперидин уменьшает симптомы аллергии

Гесперидин отлично подходит для аллергиков, потому что он действует как естественный антигистаминный препарат. Итак, если вы страдаете сезонной аллергией или сенной лихорадкой, гесперидин — хороший вариант.

Как кожура цитрусовых улучшает кровообращение, снижает давление и облегчает боль в суставах / Фото: Credits

Гесперидин может поддерживать здоровье мозга

Исследования на животных показали, что антиоксидантные и противовоспалительные эффекты гесперидина специфически устраняют симптомы болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона и рассеянного склероза.

Где содержится больше всего гесперидина

Гесперидин содержится исключительно в цитрусовых: таких как мандарины, грейпфруты, лимоны и лаймы. Гесперидин, содержащийся в апельсинах, обладает самой высокой биодоступностью, а это означает, что он легче всего усваивается организмом. Поскольку самая высокая концентрация гесперидина находится в кожуре цитрусовых, при приготовлении сока лучше сильно выжимать апельсины и другие цитрусовые. Другими словами, чем мутнее сок, тем больше гесперидина он может содержать.

Как употреблять кожуру цитрусовых

Добавляйте цедру апельсинов и лимонов в свои блюда как можно чаще. Добавлять цедру можно в овсянку, макароны, супы и десерты.

Чтобы получить максимальную отдачу от продуктов и не допустить выбрасывания целых фруктов, вы также можете приготовить чай или водные настои, используя кожуру цитрусовых. Просто замочите кожуру в горячей или холодной воде и выпейте.

Кроме того, убедитесь, что вы едите белые волокнистые части цитрусовых, известные как сердцевина. Именно здесь содержится основная часть гесперидина, однако эту часть плода мало кто ест. Вы можете думать, что получаете много витамина С, съедая мякоть апельсина или грейпфрута, но очень важно есть белую сердцевину, без которой витамин С хуже увсаивается.

Этот контент не заменяет профессиональную медицинскую консультацию или диагностику. Всегда консультируйтесь со своим врачом, прежде чем применять какой-либо план лечения или кардинально менять свой рацион.

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