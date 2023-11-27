Как лечат ароматы Рождества: 6 самых полезных для здоровья праздничных специй

Ничто не поможет вам погрузиться в атмосферу праздника быстрее, чем запах корицы, мускатного ореха и других сезонных специй, разносящийся по дому.

Помимо успокаивающего аромата и восхитительного вкуса традиционные новогодние специи также могут улучшить ваше здоровье. На протяжении тысячелетий кулинарные специи были основным продуктом медицины. Теперь их невероятная польза для здоровья также подтверждена современной наукой.

Womans World рассказал о полезных свойствах 6 праздничных специй, которые улучшат ваше здоровье.

Бадьян защищает от микробов

6 самых полезных для здоровья праздничных специй / Фото: Credits

Звездчатый анис (бадьян) может помочь пережить сезон простуд и гриппа без насморка. Эта специя со вкусом солодки является популярным ингредиентом в традиционной китайской медицине благодаря своим противовирусным, противомикробным и антиоксидантным свойствам. Бадьян имеет много преимуществ для здоровья, но больше всего он известен поддержкой иммунной системы.

Он служит растительным источником шикимовой кислоты, которая используется для изготовления противовирусного препарата, используемого для лечения и профилактики гриппа. Более того, исследования показывают, что звездчатый анис может быть даже эффективен в уничтожении инфекций, устойчивых к антибиотикам.

Добавляйте бадьян в сытное рагу или суп.

Звездчатый анис также облегчает ПМС. Если вы склонны к вздутию живота, раздражительности, болезненности груди и другим симптомам в дни, предшествующие менструации, звездчатый анис может помочь. Исследование, опубликованное в "Журнале дополнительной и интегративной медицины", показало, что женщины, принимавшие капсулы, содержащие 110 мг звездчатого аниса, три раза в день в течение недели, предшествующей менструации, имели значительно менее выраженные симптомы ПМС.

Кардамон успокаивает расстройство желудочно-кишечного тракта

6 самых полезных для здоровья праздничных специй / Фото: Credits

Если сытная праздничная еда не всегда подходит вашему желудку, попробуйте эту слегка острую приправу после того, как съедите вторую порцию горячего или выпьете бокал вина. Кардамон — старинное средство от расстройства желудка, особенно если его выпить с чашкой чая. Исследования показывают, что он также может принести дополнительную пользу для пищеварения, например, предотвратить болезни пищевого происхождения и снизить риск язвы желудка. Кардамон может улучшить здоровье кишечника, стимулируя высвобождение пищеварительных ферментов и способствуя улучшению пищеварения, — говорит диетолог Крисси Арсено.

Кардамон также помогает вам легче дышать. Исследование, опубликованное в "Журнале здравоохранения и смежных наук", показало, что вдыхание эфирного масла кардамона в течение 15 минут перед тренировкой помогает людям более эффективно использовать кислород. Когда ваше тело лучше использует кислород, физические нагрузки кажутся менее утомительными. Эта праздничная специя также является помогает облегчить состояние при заложенности носа за счет улучшения циркуляции воздуха.

Гвоздика блокирует образование жира и лечит кишечник

6 самых полезных для здоровья праздничных специй / Фото: Credits

Гвоздика, которую вы добавляете в глинтвейн или приправляете ею ветчину, может помочь сдержать увеличение веса во время праздничного сезона. Исследования в области экспериментальной и терапевтической медицины показывают, что эта богатая антиоксидантами специя подавляет образование жировых клеток и помогает предотвратить увеличение веса. А эвгенол — ключевое соединение в гвоздичном масле — может помочь сбалансировать микробиом кишечника, уменьшить жировые отложения и снизить уровень глюкозы в крови, и все это позволяет сдерживать нежелательные килограммы.

Гвоздика успокаивает и зубную боль. Гвоздика обладает природными антибактериальными свойствами, поэтому ее можно использовать для облегчения зубной боли и улучшения здоровья полости рта. Фактически, исследование, опубликованное в журнале "Стоматология", показывает, что гвоздичное масло облегчает зубную боль даже лучше, чем некоторые безрецептурные анестетики.

Корица поднимает настроение

6 самых полезных для здоровья праздничных специй / Фото: Credits

Пряный и теплый аромат корицы способствует расслаблению и снижению стресса. Обзор Университета Толедо показывает, что уютная праздничная специя побуждает ваше тело вырабатывать больше бета-волн мозга, вызывающих радость.

Корица также улучшает здоровье сердца. Корица — это не только отличная специя, улучшающая вкус ваших блюд, но она также имеет серьезные преимущества для здоровья сердца, утверждает диетолог Алисса Пачеко. Было доказано, что корица снижает уровень сахара в крови и уровень инсулина, что может снизить риск развития диабета 2 типа. Исследования также показывают, что корица снижает уровень холестерина. Заслуга принадлежит коричному альдегиду, содержащемуся в специи, который блокирует скачки уровня сахара в крови, вызывающие повышение уровня "плохого" холестерина ЛПНП.

Имбирь облегчает боли в суставах

6 самых полезных для здоровья праздничных специй / Фото: Credits

Специя, которая придает пряникам особый вкус, также является мощным противовоспалительным средством. Имбирь также получил признание за противовоспалительное действие содержащихся в нем биологически активных соединений, — говорит Кристи Рут, дипломированный врач-диетолог.

В частности, три биологически активных соединения, содержащихся в имбире, могут уменьшить симптомы воспалительных заболеваний, таких как артрит. На самом деле было доказано, что экстракт имбиря помогает улучшить остеоартрит колена, частую причину болей в суставах. А исследование, посвященное остеоартриту и хрящам, показало, что гингерол в специи уменьшает отек и скованность суставов на 36%.

Даже если вам не нравится вкус имбиря, вы все равно можете насладиться его преимуществами. Сделайте теплый имбирный компресс, смочив ткань в заваренном имбирном чае, а затем наложив ее на больные участки. Исследование показало, что это может уменьшить боль на 57%.

Имбирь также успокаивает желудок. Во все времена имбирь использовался в фитотерапии для лечения проблем с пищеварением, таких как запор, диарея, расстройство желудка и вздутие живота. По данным исследования, опубликованного в журнале "Дополнительная терапия в медицине", простое вдыхание пряного аромата успокаивает тошноту у 65% людей.

Мускатный орех облегчает бессонницу

6 самых полезных для здоровья праздничных специй / Фото: Credits

Если у вас возникли проблемы с отсутствием энергии после ночных праздничных торжеств, эта согревающая специя, которая в аюрведической медицине используется в качестве естественного снотворного, может помочь вам победить бессонницу. Исследования, опубликованные в "Журнале этнофармакологии", показывают, что мускатный орех может улучшить качество и продолжительность сна, благодаря соединению под названием тримиристин, которое действует как мягкое успокаивающее средств

Чтобы еще больше улучшить свой сон, смешайте мускатный орех с теплым молоком перед сном, чтобы приготовить аюрведический напиток для сна. И коровье, и соевое молоко содержат триптофан — аминокислоту, которая играет роль в выработке серотонина и мелатонина, которые помогают вам чувствовать себя расслабленным и сонливым.

Важно знать, что слишком много мускатного ореха (даже 2 чайные ложки) может вызвать тошноту или рвоту. Одна или две щепотки — это все, что вам нужно, чтобы насладиться преимуществами без потенциальных побочных эффектов.

Мускатный орех также защищает от стресса и затуманивания сознания. Мускатный орех содержит важные питательные вещества, такие как магний, которые способствуют функционированию мозга. Магний в мускатном орехе также может помочь уменьшить усталость и улучшить реакцию вашего организма на стресс, благодаря чему вам будет легче избавиться от мелких забот.

Рецепт глинтвейна с праздничными специями

Все эти праздничные специи являются основными компонентами пирогов, печенья и тортов. Но, если вы не едите мучное и сладкое, можете приготовить глинтвейн со специями.

Ингредиенты:

1 (750 мл) бутылка красного вина

2 стакана гранатового сока

1 апельсин, разрезанный пополам, нарезанный ломтиками

четверть стакана сахара

половина ч. л. корицы (молотой)

четверть ч. л. душистого перца (молотого)

щепотка ч. л. гвоздики (молотой)

палочки корицы (по желанию)

Приготовление

В кастрюле смешайте 1 стакан вина, гранатовый сок, половину ломтиков апельсина, сахар и молотые специи.

На среднем огне варите, пока сахар не растворится и вкусы не смешаются, около 10 минут.

Добавьте оставшееся вино.

Варите до теплого состояния. Удалите дольки апельсина. Разлейте вино по кружкам (6 порций). Украсьте оставшимися дольками апельсина и, при желании, палочками корицы.

Этот контент не заменяет профессиональную медицинскую консультацию или диагностику. Всегда консультируйтесь со своим врачом, прежде чем применять какой-либо план лечения, менять систему питании или вводить в меню новые продукты.

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