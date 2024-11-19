Как лечить хроническое воспаление при псориазе

Псориаз – больше, чем просто кожное заболевание. Хотя его точная причина остается загадкой, врачи сходятся во мнении, что это иммунопосредованное воспалительное заболевание.

Издание Medical News Today рассказало, что воспаление является ключевым фактором, который вызывает не только характерные бляшки и изменение цвета кожи, но может поражать суставы, глаза и т.д.

Что провоцирует воспаление во время псориаза

У людей с псориазом наблюдается дисфункция иммунной системы, которая провоцирует накопление воспалительных клеток в дерме – среднем слое кожи. Этот процесс влияет и на эпидермис, наружный слой кожи, ускоряя рост клеток. В норме клетки кожи обновляются за месяц, но у больных псориазом этот цикл сокращается до нескольких дней.

Клетки не успевают отслаиваться и накапливаются на поверхности, что приводит к таким симптомам, как:

поднятые красные бляшки,

чешуйки,

отеки и краснота.

Воспаление во время псориаза распространяется на весь организм, повышая риск серьезных осложнений: сердечных заболеваний, рака, воспалительных болезней кишечника и псориатического артрита.

Возможно ли контролировать псориаз

Хотя вылечить псориаз невозможно, существуют способы уменьшить воспаление, связанное с заболеванием. Комбинация медикаментов, изменения образа жизни и диеты помогает не только снизить симптомы, но и достичь ремиссии — периода без проявлений болезни.

Как уменьшить воспаление при псориазе

Сбалансированное питание

Диета оказывает значительное влияние на системное воспаление, употребление провоспалительных продуктов может облегчить симптомы псориаза.

Избегайте продуктов, которые могут стать причиной воспаления: сладости, обработанные мясные изделия, газированные напитки и ультраобработанные продукты могут усиливать воспаление.

Средиземноморская диета: рацион, богатый фруктами, овощами, рыбой, оливковым маслом, помогает снизить проявления псориаза. У тех, кто придерживался этой диеты, псориаз был в менее выраженной форме.

Контроль веса

Ожирение является фактором риска развития псориаза, а также может усугублять его симптомы. Потеря веса снижает маркеры воспаления, облегчает течение заболевания у людей с избыточной массой тела.

Другие здоровые привычки

Отказ от курения: никотин усиливает воспаление и осложняет течение псориаза.

Ограничение алкоголя: чрезмерное потребление спиртных напитков может провоцировать обострение заболевания.

Физическая активность: даже умеренные упражнения уменьшают симптомы псориаза. Избегайте длительного сидения и находите время для прогулок или легкой зарядки.

Достаточный сон: плохой сон может повышать уровень воспаления. Врачи рекомендуют спать 7–9 часов в сутки для улучшения общего состояния здоровья.

Контроль стресса: длительный стресс активирует воспалительные процессы. Практики релаксации, такие как йога, медитация и дыхательные упражнения помогают успокоить иммунную систему.

Когда обращаться к врачу

Если вы заметили обострение псориаза или хотите улучшить качество своей жизни, обратитесь к дерматологу. Медицинские специалисты помогут вам подобрать правильную медикаментозную терапию, дадут рекомендации по диете и назначат витамины и добавки для уменьшения воспаления.

Воспаление – ключ к пониманию псориаза

Псориаз – это не только болезнь кожи, а системное воспаление, влияющее на весь организм. Хотя это заболевание остается вызовом для современной медицины, регулярный уход за собой, здоровый образ жизни и правильное питание способны улучшить симптомы и значительно облегчить жизнь пациентов.

Помните, каждое изменение в вашей жизни может приблизить вас к ремиссии и вернуть комфорт в вашу повседневную жизнь.

Читайте также: