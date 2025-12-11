Как медитация может облегчить мигрень и уменьшить частоту эпизодов

Женщина делает медитацию / © Credits

Реклама

Медитация охватывает различные техники, которые сосредотачивают внимание на ощущениях, настоящем моменте, дыхании или других факторах. Существует много видов медитации, некоторые из которых включены в методы снятия стресса, такие как снижение стресса на основе осознанности.

Нужны дополнительные исследования, чтобы понять, как медитация может вписываться в планы лечения мигрени, но некоторые исследования указывают на потенциальные преимущества.

Планы лечения мигрени обычно сосредоточены на предотвращении эпизодов и их облегчении после их начала, а медитация может быть полезным дополнительным подходом к традиционным методам лечения, таким как лекарства.

Реклама

О том, как медитация может помочь преодолеть мигрень, рассказывает НеаІтһІіпе.

Профилактика

Некоторые исследования показывают, что медитация может помочь уменьшить частоту эпизодов мигрени.

В исследовании 2023 года оценивалось влияние 10-дневного медитативного ретрита на людей с эпизодической или хронической мигренью. Результаты свидетельствуют о том, что медитативный ретрит помог уменьшить частоту мигрени и другие факторы, такие как употребление лекарств.

Важно отметить, что для достижения эффекта медитация должна продолжаться некоторое время. Исследование 2019 года отмечает, что людям с мигренью может потребоваться постоянно практиковать медитацию в течение примерно 20 дней, чтобы эффективно уменьшить боль при мигрени и негативные последствия для настроения.

Реклама

Острое облегчение

Не было проведено много исследований относительно того, может ли медитация помочь после начала эпизода мигрени. Однако некоторые исследования показывают, что медитация может помочь уменьшить острую общую боль или восприятие боли.

Как медитация может помочь

До конца не ясно, как медитация на самом деле изменяет какие-либо физиологические процессы, участвующие в эпизодах мигрени. Однако со временем постоянная медитация может помочь улучшить когнитивную эффективность, что может способствовать контролю боли.

Некоторые исследования также показывают, что медитация может помочь снять стресс, который является распространенным триггером мигрени. Например, исследование 2019 года, проведенное среди студентов колледжа, показывает, что даже короткие сеансы ежедневной медитации осознанности — всего от 5 до 12 минут — могут улучшить стресс и уменьшить тревогу.

Медитация также может помочь улучшить устойчивость к стрессу.

Реклама

Является ли один тип медитации лучше другого

Существует много видов медитации, и значительная часть исследований по медитации при мигрени сосредоточена на техниках, включающих осознанность. Некоторые исследования также выявили потенциальные преимущества других методов, таких как прогрессивная мышечная релаксация.

Это не означает, что эти виды обязательно лучшие для вас — опыт каждого человека с мигренью может быть разным, с разными триггерами и различными техниками, которые могут помочь.

Возможно, лучше всего попробовать разные виды медитации, чтобы найти ту, которая подходит именно вам. После того, как вы выберете технику, старайтесь придерживаться ее последовательно.

Начало работы с медитацией при мигрени

Если вы новичок, может быть полезным начать с коротких сеансов медитации и постепенно переходить к более длинным. Вы можете делать их дома самостоятельно или попробовать управляемую медитацию из программы или приложения.

Реклама

Ниже приведены шаги для короткого сеанса медитации осознанности:

Найдите удобное, безопасное место, чтобы сесть. Вы можете сесть на мебель или на пол.

Закройте глаза и сделайте несколько медленных, глубоких вдохов.

Сосредоточьтесь на настоящем моменте. Возможно, поможет сосредоточиться на своем дыхании.

Если мысли проходят через вашу голову, наблюдайте за ними и признайте их, а затем верните свое внимание на настоящий момент. Не осуждайте свои мысли и не углубляйтесь в них.

Продолжайте до тех пор, пока вам будет комфортно.

Возможные недостатки

Медитация в целом считается безопасной. Однако некоторые люди могут испытывать дискомфорт из-за физических последствий сидения в неудобной позе или слишком длительного сидения.

Отрегулируйте свое положение, чтобы чувствовать себя комфортно и расслабленно — если нужно, попробуйте сесть в более мягкое кресло или даже лечь на коврик или кровать. Начните медленно и со временем увеличивайте продолжительность медитации.

Заключение

Медитация может быть полезным дополнением к плану лечения мигрени. Некоторые данные свидетельствуют о том, что она может помочь уменьшить частоту эпизодов мигрени и улучшить такие симптомы, как боль.

Реклама

Важно отметить, что медитация не является заменой традиционного лечения мигрени; это дополнительный подход. Она также может быть эффективной, если ее практиковать регулярно.