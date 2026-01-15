- Дата публикации
Как медитация влияет на наш кишечник
Совсем недавно разговоры о кишечнике сводились только к пищеварению и иммунитету. Сегодня же он все чаще фигурирует в дискуссиях о психическом здоровье, стрессе и даже эмоциональном балансе.
Издание News-Medical рассказало, что связь между мозгом и кишечником настолько тесная, что работа с психикой, в частности через медитацию, может напрямую влиять на микробиом и общее состояние здоровья.
В нашем теле живет больше бактерий, чем клеток и большинство из них — в кишечнике. Именно здесь сосредоточено около 500 миллионов нейронов, тогда как в мозге — примерно 100 миллиардов. Этот факт уже давно заставил ученых говорить о кишечнике как о «втором мозге».
В течение нескольких лет фокус был в основном односторонним, мы говорили о том, как питание и пробиотики могут улучшить настроение и когнитивные функции. Однако современная медицина все четче доказывает, что эта связь работает в обе стороны. Состояние нашего ума, уровень стресса и даже регулярная медитация способны менять микробиом, а вместе с ним и физическое здоровье.
Что такое ось «кишечник — мозг»
Ось «кишечник — мозг» — это сложная система биохимической коммуникации между центральной нервной системой, энтеральной нервной системой и кишечной микрофлорой. Она регулирует не только пищеварение, но и эмоции, реакцию на стресс, поведение и общее самочувствие.
Триллионы микроорганизмов в кишечнике производят нейромедиаторы, в частности серотонин и ГАМК (гамма-аминомасляная кислота), которые непосредственно влияют на настроение, концентрацию и способность справляться со стрессом. Когда баланс нарушается, организм быстро реагирует, есть связь между дисфункцией микробиома и сердечно-сосудистыми заболеваниями, воспалительными болезнями кишечника, а также с тревожными и депрессивными расстройствами.
Стресс — главный враг кишечника
Хронический стресс — один из самых сильных факторов, который разрушает ось «кишечник — мозг». Он изменяет моторику кишечника, повышает проницаемость кишечной стенки, запускает воспалительные процессы и меняет состав микробиома.
Именно поэтому расстройства вроде синдрома раздраженного кишечника или воспалительных заболеваний все чаще рассматривают не только как гастроэнтерологические, но и как психосоматические.
Медитация — не только о спокойствии
Медитативные практики, от осознанного дыхания до глубоких форм медитации, намеренно вводят организм в состояние расслабления. На физиологическом уровне это означает снижение частоты сердечных сокращений, артериального давления и уровня кортизола — гормона стресса.
И именно здесь начинается самое интересное. Уменьшение стресса автоматически влияет на кишечник:
улучшается барьерная функция кишечной стенки;
уменьшается воспаление;
восстанавливается баланс полезных бактерий.
Регулярная медитация может способствовать долговременным положительным изменениям в микробиоме.
Связь между психикой и физическим здоровьем уже невозможно игнорировать. Кишечник и мозг находятся в постоянном диалоге, а хронический стресс может нарушить это тонкое равновесие с далеко идущими последствиями.
Медитация — не панацея и не замена медицинского лечения. Однако все больше доказательств свидетельствуют, что она может стать мощным профилактическим инструментом, который поддерживает здоровье кишечника, снижает воспаление и помогает организму восстанавливаться изнутри.