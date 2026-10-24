Как меняется лицо во время менопаузы: что происходит с кожей и как сохранить естественную красоту

Как меняется лицо во время менопаузы / © Credits

Реклама

Мы привыкли связывать возрастные изменения лица с годами, мимикой и воздействием солнца. Однако есть ещё один важный фактор, который может существенно влиять на внешность женщины — гормональные колебания в период перименопаузы и менопаузы, об этом говорится в материале издания NewBeauty.

В этот период кожа может становиться более тонкой, терять упругость, а привычные очертания лица постепенно меняться. Щеки кажутся менее объёмными, область под глазами — более впалой, а линия нижней челюсти — не такой чёткой. Иногда лицо приобретает уставший вид даже после полноценного сна.

Реклама

И дело здесь не только в возрасте, снижение уровня эстрогена влияет на выработку коллагена, толщину кожи и распределение жировой ткани. Хотя остановить естественное старение невозможно, понимание этих процессов помогает лучше ухаживать за собой без лишних ожиданий и погони за вечной молодостью.

Реклама

Что происходит с кожей

Коллаген — один из основных белков, обеспечивающих коже упругость, плотность и способность сохранять форму. Когда его количество уменьшается, кожа постепенно теряет эластичность, а морщины и складки становятся более заметными.

В то же время изменения в коллагене происходят не изолированно. С возрастом уменьшается объем жировых отложений на лице, меняется структура костей, а связки, поддерживающие мягкие ткани, постепенно теряют прочность. В результате лицо может терять не только упругость, но и привычные пропорции.

Почему лицо теряет объем во время менопаузы

В период перименопаузы, когда уровень эстрогена начинает колебаться, эти изменения могут становиться более заметными. Снижение выработки коллагена влияет на плотность кожи, а изменения подкожной жировой ткани — на объем и упругость отдельных участков лица.

Первые изменения фигуры могут появляться задолго до менопаузы, однако гормональные перемены способны ускорить процессы, которые ранее протекали более медленно.

Реклама

Свою роль играет и резкое похудение. В частности, значительная потеря веса на фоне применения препаратов класса GLP-1 может сопровождаться уменьшением объема лица. Важное значение имеют скорость и масштаб похудения: чем больше жировой ткани теряется за короткое время, тем заметнее может быть эффект впалых щек и истощенного вида.

Зоны, которые наиболее заметно меняются

Виски . Когда в этой области уменьшается объем жировой ткани, контуры могут становиться более острыми, а лицо приобретает несколько изможденный вид. Виски часто остаются без внимания, хотя их объем важен для общей гармонии черт лица.

Щеки . Потеря объема в средней трети лица может уменьшать естественную округлость и выразительность скул. Из-за этого носогубные складки иногда становятся глубже, а лицо — менее объемным.

Зона под глазами. Впадины и потеря объема могут создавать впечатление усталости, даже если вы хорошо спите и чувствуете себя бодро.

Область вокруг рта. С возрастом могут углубляться морщины, идущие от уголков губ вниз, а сами уголки — опускаться. Это может изменять выражение лица и придавать ему печальный вид.

Нижняя треть лица. Здесь возникает интересный эффект: хотя лицо теряет объем, его нижняя часть может казаться более тяжелой. Причина заключается в ослаблении структурной поддержки мягких тканей, из-за чего контур челюсти становится не таким четким и могут формироваться так называемые «брили».

Гиалуроновая кислота

Когда речь идет о потере объема, одним из вариантов коррекции являются филлеры на основе гиалуроновой кислоты. Они помогают восстановить объем отдельных зон, поддержать контуры и сгладить некоторые морщины. Результат обычно заметен сразу после процедуры, хотя окончательный вид зависит от препарата, области введения и индивидуальной реакции тканей.

Гиалуроновая кислота также способна связывать воду, а это помогает поддерживать увлажнённость тканей. Однако современный подход к контурной коррекции — это не стремление придать как можно больше объёма. Важно оценивать лицо комплексно, иногда деликатная коррекция висков и щек, а в отдельных случаях подбородка или линии нижней челюсти, помогает восстановить гармоничные пропорции.

Ключевое слово здесь — умеренность. Чрезмерное введение филлеров может исказить естественные пропорции, а неудачный выбор препарата или техники — привести к нежелательным результатам. Инъекционные процедуры должны выполняться квалифицированным врачом после оценки анатомии, состояния кожи и возможных противопоказаний. Филлеры также сопряжены с рисками, в частности с редкими, но серьезными сосудистыми осложнениями.

Реклама

Какие процедуры могут помочь

Филлеры — не единственный вариант. Выбор метода зависит от того, что именно беспокоит: например, потеря объема, снижение упругости, ухудшение текстуры кожи или сочетание этих изменений.

Инъекционные препараты , стимулирующие выработку коллагена. В отличие от гиалуроновых филлеров, обеспечивающих относительно быстрый эффект заполнения, некоторые биостимулирующие препараты способствуют постепенному образованию собственного коллагена.

Липофилинг или пересадка собственного жира. При выраженной потере объема врач может рассмотреть возможность переноса жировой ткани из другого участка тела. Это более инвазивный метод, результат которого зависит от приживления жира и индивидуальных особенностей пациента.

Аппаратные процедуры. Некоторые методики используют энергию ультразвука, радиочастот или других технологий для воздействия на ткани и стимуляции ремоделирования коллагена. Они могут улучшать определенные характеристики кожи, однако не восстанавливают утраченный жир так, как это делают объемные коррекции. Эффект зависит от метода, параметров процедуры и состояния тканей.

Ни одна из этих технологий не является универсальным решением. Наилучший результат часто достигается за счет сочетания методов, но только в тех случаях, когда для этого есть показания. Не каждой женщине нужны инъекции или аппаратная косметология.

Менопауза — естественный этап жизни, который может влиять на кожу, распределение жировой ткани и контуры лица. Эти изменения не означают, что нужно срочно искать способ вернуть прежние черты лица или пытаться остановить время.

Новости партнеров

Новости партнеров