Как микробиом кишечника влияет на ваше здоровье

Бактерии и другие микробы, населяющие наш кишечник, имеют решающее значение для переваривания пищи и поддержки работы иммунной системы, сердца, мозга и многих других аспектов здоровья.

Ваше тело насыщено триллионами бактерий, вирусов и грибков, вместе они известны как микробиом, об этом в своей статье рассказало издание HealthLine, подчеркнув, почему он так важен для общего здоровья всего организма.

Что такое кишечный микробиом

Бактерии, вирусы, грибы и другие микроскопические живые существа называются микроорганизмами или сокращенно – микробами. Триллионы этих микробов живут преимущественно в вашем кишечнике и на коже.

Большинство микробов находятся в толстой кишке, в частности, в слепой кишке и именно их называют микробиомом кишечника. Хотя у вас живет множество разных типов микробов, бактерии наиболее изучены. На самом деле, количество бактериальных клеток в вашем теле превышает количество клеток человека: примерно 40 триллионов бактериальных клеток по сравнению с 30 триллионами клеток человека. Это означает, что вы больше бактерии, чем человек.

Воздействие на тело

Люди эволюционировали вместе с микробами миллионы лет и в течение этого времени приобрели способность выполнять жизненно важные функции в организме человека. Без кишечного микробиома было бы практически невозможно выжить.

После рождения микробиом кишечника начинает диверсифицироваться, то есть приобретать разные типы микробов. Высшее разнообразие микробиому считается полезным для здоровья. Интересно, что пища, которую вы едите, оказывает прямое влияние на разнообразие бактерий в кишечнике.

Переваривание пищи

Переваривание грудного молока: у грудных детей бактерии, в частности бифидобактерии, помогают переваривать сахара грудного молока, в это важно для роста.

Переваривание клетчатки: определенные бактерии переваривают клетчатку, производят короткоцепочечные жирные кислоты, необходимые для здоровья кишечника. Они могут помочь предотвратить увеличение веса, диабета, сердечных заболеваний и снизить риск появления рака.

Контроль иммунной системы

Микробиом кишечника помогает регулировать иммунную систему и контролировать реакцию организма на инфекции. Эта взаимосвязь помогает поддерживать баланс между защитой от патогенов и предотвращением чрезмерных воспалительных процессов.

Воздействие на мозг

Микробиом кишечника может оказывать влияние на центральную нервную систему. Например, некоторые бактерии способствуют выработке нейромедиаторов, которые являются антидепрессивными средствами и производятся преимущественно в кишечнике. Также существует физическая связь между кишечником и мозгом через многочисленные нервные волокна, что позволяет микробиому влиять на функционирование мозга. Существуют отличия в составе бактерий в кишечнике людей с разными психологическими состояниями, это свидетельствует о потенциальном влиянии микробиому на здоровье мозга.

Регулировка веса

В вашем кишечнике содержится тысячи различных видов бактерий, большинство из которых полезны. Однако чрезмерное количество больных микробов может способствовать дисбалансу или дисбактериозу, что, в свою очередь, может привести к увеличению веса.

Микробиом кишечника может различаться даже у однояйцевых близнецов, где один имеет ожирение, а другой нет, это свидетельствует о его влиянии, независимо от генетических факторов.

Пробиотики могут помочь восстановить здоровый микробиом, но их влияние на потерю веса достаточно незначительно – обычно люди теряют менее 1 кг.

Воздействие на здоровье кишечника

Микробиом имеет ключевое значение для здоровья кишечника и может влиять на такие состояния, как синдром раздраженного кишечника и его воспалительное заболевание. Вздутие живота, спазмы и боли, характерные для синдрома раздраженного кишечника, могут являться следствием дисбактериоза, поскольку микробы производят газы и другие химические вещества.

Некоторые виды полезных бактерий помогают образовывать плотные барьеры между клетками кишечника, предотвратить синдром негерметичной кишки, а также сдерживают прилипание вредных микроорганизмов.

Здоровье сердца

Некоторые виды бактерий способствуют повышению "хорошего" холестерина и контролируют уровень триглицеридов.

Однако нездоровые микробы могут производить вещество N-оксид триметиламина, которое способствует закупорке артерий и повышает риск сердечных приступов и инсульта. Некоторые бактерии способны превращать холин и L-карнитин, содержащиеся в продуктах животного происхождения. Однако лактобактерии и другие полезные микроорганизмы могут помогать снижать уровень холестерина, особенно при приеме пробиотиков.

Здоровье мозга

Определенные виды бактерий способствуют выработке нейромедиаторов, например серотонина, который является важным антидепрессивным агентом и производится преимущественно в кишечнике. Многочисленные нервные волокна связывают кишечник и мозг, что позволяет микробиому влиять на передачу сигналов.

Люди с разными психологическими расстройствами имеют отличный от здоровых людей состав микробиому, свидетельствующих о его возможном влиянии на психическое здоровье. Также некоторые пробиотики могут улучшить симптомы депрессии и других расстройств.

Как улучшить кишечный микробиом

Ешьте разнообразные продукты: разнообразное питание способствует увеличению разнообразия микробиом, это является показателем здоровья. Бобовые, фасоль и фрукты богаты клетчаткой, это способствует росту полезных бактерий, в частности бифидобактерий.

разнообразное питание способствует увеличению разнообразия микробиом, это является показателем здоровья. Бобовые, фасоль и фрукты богаты клетчаткой, это способствует росту полезных бактерий, в частности бифидобактерий. Ешьте ферментированные продукты: продукты, такие как йогурт, квашеная капуста и кефир, содержат лактобактерии, которые уменьшают количество вредных микробов.

продукты, такие как йогурт, квашеная капуста и кефир, содержат лактобактерии, которые уменьшают количество вредных микробов. Ограничит потребление искусственных подсластителей: такие подсластители, как аспартам, могут повышать уровень сахара в крови и стимулировать рост нездоровых бактерий.

такие подсластители, как аспартам, могут повышать уровень сахара в крови и стимулировать рост нездоровых бактерий. Ешьте пребиотические продукты: пребиотики, являющиеся типом клетчатки, способствуют росту полезных бактерий. Продукты, богатые пребиотиками, включают артишоки, бананы, спаржу, овес и яблоки.

пребиотики, являющиеся типом клетчатки, способствуют росту полезных бактерий. Продукты, богатые пребиотиками, включают артишоки, бананы, спаржу, овес и яблоки. Кормите грудью: грудное вскармливание в течение минимум шести месяцев способствует развитию здорового микробиому у детей и обеспечивает больше полезных бифидобактерий.

грудное вскармливание в течение минимум шести месяцев способствует развитию здорового микробиому у детей и обеспечивает больше полезных бифидобактерий. Ешьте цельнозерновые продукты: цельные зерна содержат много клетчатки и полезных углеводов, таких как бета-глюкан, стимулирующие рост здоровых бактерий и способствующие снижению риска различных болезней.

цельные зерна содержат много клетчатки и полезных углеводов, таких как бета-глюкан, стимулирующие рост здоровых бактерий и способствующие снижению риска различных болезней. Ешьте продукты, богатые полифенолами: они содержатся в красном вине, зеленом чае, черном шоколаде, оливковом масле и цельнозерновых продуктах, стимулируют рост полезных бактерий.

они содержатся в красном вине, зеленом чае, черном шоколаде, оливковом масле и цельнозерновых продуктах, стимулируют рост полезных бактерий. Принимайте пробиотические добавки: пробиотики помогают восстановить здоровый микробиом после дисбактериоза, наполняют его здоровыми микроорганизмами.

пробиотики помогают восстановить здоровый микробиом после дисбактериоза, наполняют его здоровыми микроорганизмами. Используйте антибиотики с осторожностью: они убивают как вредные, так и полезные бактерии, что может привести к дисбалансу микробиому. Поэтому их следует принимать только при необходимости.

Микробиом вашего кишечника состоит из триллионов бактерий, грибков и других микроорганизмов, выполняющих важные функции для организма. Он помогает переваривать пищу, поддерживает иммунную систему, влияет на здоровье мозга, сердца, контролирует уровень сахара в крови и вес. Дисбаланс между полезными и вредными микробами может привести к различным проблемам, таким как ожирение, высокий уровень сахара и холестерина, а также кишечные заболевания.

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