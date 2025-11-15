Как молочные коктейли влияют на наш организм: новые исследования

Как молочные коктейли влияют на наш организм / © Associated Press

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Laboratory Investigation, показало, что всего один коктейль на молоке, с мороженым и взбитыми сливками, вызывает кратковременные, но неприятные изменения в работе организма.

В нем участвовали 10 здоровых мужчин. После выпитого коктейля:

Сосуды становились менее эластичными и затрудняли нормальный кровоток.

Форма эритроцитов менялась и становилась «шипастой» вместо привычной гладкой структуры, что тоже может затруднять кровообращение.

Если вы здоровы, эти изменения временные. Организм обычно восстанавливается, если снова и снова не потреблять высокожирные блюда.

Когда молочный коктейль становится проблемой

Проблемы возникают, если употреблять жирные коктейли регулярно или сочетать их с другими высокожировыми блюдами. Постоянная нагрузка на сосуды может влиять на сердечно-сосудистую систему и качество крови. Стоит заметить, что исследование было очень небольшим, поэтому для окончательных выводов нужны дополнительные эксперименты.

Сладкое наслаждение без вреда для здоровья

Не отказывайтесь полностью от молочных коктейлей, но лучше употребляйте альтернативу — коктейли с низким содержанием жира или шоколадное молоко, которое даже рекомендуют как напиток после изнурительных тренировок.

Стакан низкожирового шоколадного молока после спортзала — это вкусно, просто и эффективно. Не нужно никаких сложных добавок — это удобно и полезно.

Итак, можно сделать вывод, что один высокожирный молочный коктейль — временный вызов для сосудов и эритроцитов, но организм обычно восстанавливается. Однако, регулярное употребление жирных коктейлей может иметь последствия для сердечно-сосудистой системы. Лучше выбрать низкожировые альтернативы — безопасные и вкусные варианты.

Поэтому наслаждайтесь молочными коктейлями умеренно, а лучше — подбирайте более легкие версии, чтобы ваше тело оставалось здоровым.