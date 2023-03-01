Как можно больше разнообразия: почему нельзя пить красное вино одного сорта

Если вы любите красное вино и отдаете предпочтение какому-то одному сорту, у нас для вас плохие новости.

Десятилетия исследований показывают, что красное вино полезно для сердца в умеренных количествах. В то же время врачи подчеркивают, что алкоголь в любых дозах представляет опасность для организма.

Поэтому вопрос "пить или не пить" каждый решает для себя индивидуально, но если уж пить, то стоит учесть все факторы. Недавно издание Daily Mail поделилось комментарием Тима Спектора, профессора генетической эпидемиологии в Королевском колледже Лондона относительно того, какое красное вино нужно пить.

Профессор считает, что вы должны пить как можно больше сортов вина, потому что это полезно для вашего кишечника. По словам Тима Спектора, чтобы иметь более здоровый кишечник, люди должны попробовать много разных сортов винограда, в том числе немодные сорта винограда, которые содержат различные растительные химические вещества.

Он также предлагает, чтобы улучшить сон, люди должны пить вино в качестве аперитива, а не баловаться традиционным вином и сыром после обеда.

Также, возможно, следует подумать о более средиземноморском образе жизни и долгих обедах с вином, а не пить его позже в течение дня.

Но разнообразие все же является ключевым, по словам ученого, который также советует людям есть 30 различных овощей, фруктов и других видов растений в неделю, чтобы извлечь пользу из различных соединений, которые они содержат. Наличие в вашем рационе различных сортов винограда означает, что вы будете помогать различным кишечным микробам внутри организма и улучшите здоровье и разнообразие своего кишечника.

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Большое исследование, проведенное командой профессора Спектора в 2019 году с участием людей из Великобритании, США и Бельгии, показало, что у людей, которые пили красное вино, был более широкий спектр кишечных бактерий, что связано с улучшением здоровья кишечника.

Этого не наблюдалось у тех, кто пил белое вино, что может быть связано с тем, что в красном вине виноградная кожица остается на протяжении большей части процесса ферментации, поэтому в нем высокий уровень полифенолов — растительных соединений, которые полезны для кишечника и могут уменьшить воспаление в организме.

Не всем нравится красное вино, многие предпочитают белое, но совет профессора Спектора звучит так: "Поместите вино в холодильник, как это делают испанцы, и закройте глаза, когда будете пить. Тесты показывают, что, когда речь идет об охлажденном напитке, люди не могут определить разницу между белым и красным вином".

Несмотря на то, что после охлаждения красное вино по-прежнему бывает узнаваемым, а некоторым людям не нравится горький привкус, согласно исследованиям уровня полифенолов, оно предпочтительнее белого.

Однако польза для кишечных бактерий, по-видимому, заключается только в умеренном употреблении красного вина - от одного до двух стаканов, сказал профессор Спектор. Он предупредил, что алкоголь в целом вреден для кишечника, поэтому не советует непьющим начинать пить красное вино, несмотря даже на его пользу. Кроме того, хотя алкогольный напиток может помочь людям быстрее заснуть, он может снизить качества сна.

Казалось бы, если вино заменить виноградным соком, вреда от алкоголя не будет, а польза должна сохраниться. Но, к сожалению, это не совсем так. По словам профессора Спектора, несмотря на то, что в виноградном соке нет спирта, он не так полезен для здоровья, как красное вино, поскольку ферментация вина увеличивает сложность растительных химических веществ. Идеально было бы создать полностью ферментированное красное вино и снизить содержание в нем алкоголя. Но пока такой напиток не изобретен.

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