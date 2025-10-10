Как наконец-то выспаться: сколько подушек нужно для идеального сна / © Associated Press

Реклама

Многие не задумываются, что именно количество и тип подушек могут быть причиной бессонных ночей, боли в шее или утренней усталости. Издание Real Simple рассказало, лучше ли спать с одной подушкой или с двумя, и хотя нет единого правильного ответа, есть четкое правило: подушка должна поддерживать естественное положение вашего позвоночника. Давайте же разберемся, как найти вашу идеальную комбинацию для здорового сна.

Шаг 1: поймите, зачем вообще нужна подушка

Подушка — это не просто аксессуар, а инструмент для поддержки позвоночника. Она должна удерживать голову в нейтральном положении, чтобы шея, спина и плечи оставались расслабленными. Если подушка слишком высокая или низкая, позвоночник искривляется и тело напрягается даже во время сна.

Иначе говоря, не существует универсального количества подушек. Есть только ваша — та, которая помогает расслабленно спать и просыпаться без боли.

Реклама

Шаг 2: выберите подушку под свою позу сна

Если вы «боковик»

Вам нужна плотная подушка средней высоты, чтобы голова не «падала» вниз и не задиралась вверх.

Лайфхак: добавьте вторую мягкую подушку между коленями, это выравнивает таз и снимает напряжение с поясницы.

Идеальная формула: одна под голову, другая между коленями.

Если вы спите на спине

Вы почти анатомический идеал — эта поза естественно поддерживает позвоночник. Выбирайте тонкую или анатомическую подушку, чтобы шея не поднималась слишком высоко. А для комфорта можно подложить вторую — под колени. Это помогает расслабить спину.

Реклама

Идеальная формула: одна под голову, другая под колени.

Если вы спите на животе

Эта поза не лучшая для спины, но если она — ваша любимая, используйте очень мягкую, тонкую подушку или вообще без нее. Можно также подложить небольшую подушку под живот, чтобы уменьшить давление на позвоночник.

Идеальная формула: одна тоненькая или без подушки под головой.

Шаг 3: выберите свой наполнитель

В магазинах легко растеряться между «пухом», «с эффектом памяти» и «анатомической поддержкой». Вот краткий гид:

Реклама

Пух и перья подходит тем, кто любит мягкость. Они очень нежные, но теряют форму.

«С эффектом памяти» подходит тем, кто имеет боль в шее. Такие подушки подстраиваются под контуры тела.

Латексные подходит аллергикам, они гипоаллергенные и эластичные.

Микрофибра — бюджетный вариант, они легкие в уходе и не вызывают аллергии.

Лайфхак: обновляйте подушку раз в 1,5-2 года, ведь даже самая лучшая со временем теряет поддержку и накапливает пыль.

Шаг 4: учтите личные нюансы

Если болит шея или спина, выберите ортопедическую форму с выемкой под шею.

Если часто заложен нос, избегайте пуховых подушек, они накапливают пыль.

Если беременны или уже мама, подушка для тела станет вашим лучшим другом, ведь она одновременно поддерживает живот и спину.

Шаг 5: создайте «зону отдыха»

Не забывайте, что качество сна — это не только подушка, важны еще три вещи:

матрас средней жесткости

температура в комнате 18-20°C

темнота и тишина (попробуйте маску для глаз и беруши)

Кто-то не может заснуть без двух пуховых подушек, другой спит на одной тонкой. Главное правило — прислушиваться к себе. Если вы просыпаетесь бодрыми, без боли в шее и с хорошим настроением, ваша подушка работает. Лучшая — это та, после которой вы не думаете о подушке.