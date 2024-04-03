Как не пропустить онкологию: врач рассказал, какие признаки требуют особого внимания

Ранняя диагностика онкологических заболеваний, по мнению врачей, является главным залогом успешного лечения.
О том, что онкологическое заболевание гораздо легче лечить на начальных стадиях, говорят все врачи. Поэтому нам необходимо внимательно относиться к своему здоровью и не пренебрегать некоторыми тревожными сигналами.
Врач Haborets clinic рассказывает, на что обратить внимание:
Обратиться к врачу стоит если вы:
- чувствуете слабость;
- худеете, не уменьшая привычный рацион;
- у вас увеличился лимфоузел;
- есть субфебрильная температура;
- есть потливость ночью;
- боли в голове, костях;
- кровомазание – кровянистые выделения из половых органов;
- свежая кровь в кале или он черного цвета;
- если на теле не заживает дефект кожи;
- неболезненное уплотнение в молочной железе;
- кашель у курильщиков;
- если есть черная неровная родинка.
Если вы наблюдаете у себя какие-либо из этих симптомов, вам нужно сдать анализ крови. Если в анализе врач увидит низкий гемоглобин и высокий СОЭ, он предложит вам продолжить диагностику, произвести УЗИ, фиброгастроскопию, колоноскопию, КТ-онкопоиск и по результатам начнет системное лечение.
Также врач советует раз в полгода сдавать мочу и кровь на анализ, делать анализ биохимии крови, рентген и УЗИ.
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