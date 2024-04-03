Как не пропустить онкологию: врач рассказал, какие признаки требуют особого внимания

О том, что онкологическое заболевание гораздо легче лечить на начальных стадиях, говорят все врачи. Поэтому нам необходимо внимательно относиться к своему здоровью и не пренебрегать некоторыми тревожными сигналами.

Врач Haborets clinic рассказывает, на что обратить внимание:

Обратиться к врачу стоит если вы:

чувствуете слабость;

худеете, не уменьшая привычный рацион;

у вас увеличился лимфоузел;

есть субфебрильная температура;

есть потливость ночью;

боли в голове, костях;

кровомазание – кровянистые выделения из половых органов;

свежая кровь в кале или он черного цвета;

если на теле не заживает дефект кожи;

неболезненное уплотнение в молочной железе;

кашель у курильщиков;

если есть черная неровная родинка.

Если вы наблюдаете у себя какие-либо из этих симптомов, вам нужно сдать анализ крови. Если в анализе врач увидит низкий гемоглобин и высокий СОЭ, он предложит вам продолжить диагностику, произвести УЗИ, фиброгастроскопию, колоноскопию, КТ-онкопоиск и по результатам начнет системное лечение.

Также врач советует раз в полгода сдавать мочу и кровь на анализ, делать анализ биохимии крови, рентген и УЗИ.

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