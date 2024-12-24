Как не заболеть гриппом на праздники: популярный британский доктор дал 3 действенных совета

Поскольку многие люди собираются вместе в помещении для праздничных торжеств, что число случаев гриппа в канун Нового года обычно всегда возрастает. Кроме того, многие, после окончания эпидемии Covid-19, уже начали забывать про меры безопасности и профилактику распространения вирусных заболеваний.

Самым эффективным способом избежать заражением гриппом была и остается вакцинация. Но, если по каким-либо причинам вы пропустили в этом году прививку, постарайтесь соблюдать несколько несложных рекомендаций, чтобы не заболеть гриппом. Популярный британский доктор Амир Хан назвал для Woman&Home три основных способа избежать заражения вирусом этой зимой.

По словам доктора, многие люди могут справиться с гриппом дома с такими симптомами, как боль во всем теле, мышечные боли, высокая температура, насморк, боль в горле и кашель. Однако предупреждает, что важно обращать внимание на признаки обезвоживания — один из симптомов, который может привести к госпитализации.

Как не заболеть этой зимой

Мойте руки: мыло и вода могут помочь предотвратить распространение, микробов и вирусов. Помните, что основной путь распространения вирусов — через капли, которые могут попасть на ваши руки, поэтому мойте их. По той же причине не подносите руки к лицу и дезинфицируйте поверхности (например, дверные ручки), к которым часто прикасаются люди.

мыло и вода могут помочь предотвратить распространение, микробов и вирусов. Помните, что основной путь распространения вирусов — через капли, которые могут попасть на ваши руки, поэтому мойте их. По той же причине не подносите руки к лицу и дезинфицируйте поверхности (например, дверные ручки), к которым часто прикасаются люди. Откройте окно: это может показаться контрпродуктивным в холодную погоду, но это поможет освободить помещения от вирусов, передающихся воздушно-капельным путем. Если вы можете открыть окна и проветрить помещения, поскольку исследования показывают, что вирусы простуды распространяются как по воздуху, так и через капли, поэтому вентиляция имеет решающее значение.

это может показаться контрпродуктивным в холодную погоду, но это поможет освободить помещения от вирусов, передающихся воздушно-капельным путем. Если вы можете открыть окна и проветрить помещения, поскольку исследования показывают, что вирусы простуды распространяются как по воздуху, так и через капли, поэтому вентиляция имеет решающее значение. Оставайтесь дома: Если вы плохо себя чувствуете, просто держитесь подальше от людей, не распространяйте вирус, советует хан.

Доктор Амир Хан также отмечает, что вакцина от гриппа доступна для лиц в возрасте 65 лет и старше, тех, у кого есть сопутствующие заболевания, беременных женщин и тех, кто живет в домах престарелых.

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