Как ношение неправильного спортивного бра влияет на ваше здоровье, в частности во время бега

Мы все знаем, что правильно подобранный бюстгальтер важен для здоровья груди, но задумывались ли вы о том, как неправильный спортивный бюстгальтер может повлиять на ваши спортивные результаты и общее самочувствие.

Оказывается, неподходящий спортивный бра может сделать тренировку сложнее, вызвать дискомфорт и даже повлиять на эффективность дыхания, рассказало издание Stylist.

Как неправильный спортивный бра влияет на ваше тело во время бега

Даже у опытных бегунов бывают дни, когда бег кажется чрезмерно изнурительным. Часто это связано с усталостью, погодой или уровнем гидратации. Однако мало кто задумывается, что плохо подобранный спортивный бра также может являться ключевой причиной дискомфорта. Недостаточная поддержка груди во время бега может вызвать:

Сокращение длины шага . Ношение бюстгальтера неправильного размера может сократить ваш беговой шаг на четыре сантиметра. Это значит, что, преодолевая марафон, вы пробегаете лишние 1,5 км, тратя больше усилий и энергии.

. Ношение бюстгальтера неправильного размера может сократить ваш беговой шаг на четыре сантиметра. Это значит, что, преодолевая марафон, вы пробегаете лишние 1,5 км, тратя больше усилий и энергии. Увеличение воспринятой нагрузки. Из-за недостаточной поддержки грудь больше двигается, а это заставляет тело тратить дополнительные ресурсы на стабилизацию. Это приводит к более быстрой усталости мышц верхней части тела и снижению выносливости.

Из-за недостаточной поддержки грудь больше двигается, а это заставляет тело тратить дополнительные ресурсы на стабилизацию. Это приводит к более быстрой усталости мышц верхней части тела и снижению выносливости. Воздействие на потребление кислорода. Качественный спортивный бюстгальтер улучшает потребление кислорода на 6,9%, что позволяет бегать быстрее и эффективнее. Женщины с большим размером груди особенно зависят от правильного уровня поддержки, поскольку тело тратит больше энергии на стабилизацию во время движения.

Качественный спортивный бюстгальтер улучшает потребление кислорода на 6,9%, что позволяет бегать быстрее и эффективнее. Женщины с большим размером груди особенно зависят от правильного уровня поддержки, поскольку тело тратит больше энергии на стабилизацию во время движения. Снижение концентрации и мотивации. Дискомфорт от натирания, чрезмерного движения груди или сдавливания может отвлекать от тренировки, вызвать нежелание продолжать пробежку или даже заниматься спортом в целом.

Как выбрать правильный спортивный бра

Чтобы избежать дискомфорта и сделать тренировку максимально эффективной, следует тщательно подходить к выбору спортивного бюстгальтера.

Обратите внимание на возможность регулировки. лямки и нижняя лента должны иметь возможность адаптации к вашему телу, чтобы обеспечить максимальный комфорт и поддержку.

Выбирайте качественный бренд. Купите бра от производителей, проводящих исследования и тестирующие свои модели на реальных спортсменках.

Регулярно проверяйте размер. Изменения в весе и физической форме могут повлиять на размер бюстгальтера. Важно проверять соответствие раз в год, равно как вы посещаете стоматолога.

Меняйте бра так же часто, как кроссовки. С течением времени спортивный бюстгальтер теряет свои поддерживающие свойства, поэтому его следует заменять так же регулярно, как и спортивную обувь.

Убедитесь, что бра не слишком тесен. Чрезмерное сжатие может создавать неприятные ощущения, ограничивать движения и даже влиять на дыхание во время тренировок.

Правильно подобранный спортивный бюстгальтер – это не только вопрос комфорта, но и залог эффективных тренировок и здоровья. Когда найдете идеальную модель, то сможете полностью сконцентрироваться на движении, добиться лучших результатов без лишнего дискомфорта. Поэтому, возможно, пора просмотреть содержимое вашего спортивного гардероба.

Мы также писали о том, зачем покупать разные бюстгальтеры для бега и силовых тренировок.

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