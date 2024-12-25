Как обеспечить свой организм витамином С во время ОРВИ: советы врача

Чай с лимоном – популярное народное средство, однако, как утверждает врач Василий Чайка, он работает далеко не так эффективно, как мы привыкли думать. Причина в том, что в лимоне витамина С не так много, как кажется. Врач поделился простым и действенным рецептом для обеспечения суточной нормы этого важного витамина во время простуды.

Полезный чай с лимоном – миф или реальность

Многие при первых симптомах простуды готовят чай с лимоном, надеясь на его лечебные свойства. Однако следует помнить, что лимон не является чемпионом по содержанию витамина С. К тому же, горячая вода разрушает этот витамин, снижает его концентрацию до минимума. Поэтому, если вы хотите действительно помочь своему организму, лучше обратиться к проверенным альтернативам.

Шиповник – природное сокровище витамина С

Одним из лучших источников витамина С является шиповник. Его плоды содержат в несколько раз больше витамина, чем лимоны или апельсины. Доктор Чайка советует использовать простой рецепт на основе шиповника, который обеспечит ваш организм суточной нормой витамина С.

Рецепт настоя шиповника

Для приготовления настоя вам понадобятся:

15-20 плодов шиповника;

термос;

500 мл воды.

Приготовление:

Плоды шиповника необходимо тщательно измельчить. Это поможет лучше высвободить полезные вещества при настаивании. Поместите измельченные плоды в термос. Залейте их 500 мл воды 60-65°C. Очень важно, чтобы температура воды не превышала этого порога, поскольку при более высоких температурах витамин С разрушается. После этого настой готов к употреблению. Его можно пить в течение следующих шести часов, чтобы извлечь максимальную пользу.

Почему важно соблюдать время

Обратите внимание, что шесть часов спустя после открытия термоса концентрация витамина С в настое резко снижается. Напиток будет кислым, но уже не будет таким полезным. Поэтому лучше готовить настой небольшими порциями и принимать его сразу после приготовления.

Как это помогает при ОРВИ

Настой шиповника поможет вашему организму бороться с вирусами, укрепит иммунитет и обеспечит его необходимым количеством витамина С. Это особенно важно в период заболевания, когда организм нуждается в дополнительной поддержке.

Советы:

Сбалансированное питание. Кроме шиповника, витамин С содержится в таких продуктах, как сладкий перец, брокколи, киви и клубника. Добавьте их в свой рацион, чтобы обеспечить организм необходимыми веществами.

Избегайте перегрева продуктов. Приготовление пищи при высоких температурах снижает количество витамина С в продуктах.

Пейте достаточно жидкости. Вода, травяные чаи и несладкие морсы помогут увлажнить организм и улучшить общее самочувствие.

Применяя простой рецепт настоя шиповника, вы сможете эффективно поддержать свой организм во время ОРВИ. Не забывайте о правильном питании, режиме сна и достаточном потреблении жидкости. Помните, что здоровье начинается с простых, но эффективных действий.

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