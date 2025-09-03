Как облегчить запор в возрасте 50+: семь натуральных слабительных средств, которые рекомендуют врачи

Запор / © Credits

Врачи определяют запор как менее трех испражнений в неделю, твердый или комковатый стул, или напряжение во время стула.

Почему эта проблема становится особенно актуальной после 50 лет и как с ней справиться, эксперт рассказал Woman`sWorld.

Но стоит уточнить, что такое запор, говорит Бет Мотли, доктор медицинских наук, семейный врач, потому что люди часто имеют собственное представление о том, что это означает. И это может оставить их неуверенными относительно того, когда лечить запор или поможет ли натуральное слабительное.

Некоторые люди имеют только два испражнения в неделю и считают это нормальным, говорит доктор Мотли. Другие волнуются, если пропускают один день.

В любом случае, натуральные слабительные средства от запора могут быть безопасным медицинским вариантом, который поможет восстановить регулярность.

Почему запоры становятся более частыми после 50 лет

С возрастом пищеварение естественно замедляется. Сокращения мышц, которые перемещают кал через толстую кишку, со временем ослабевают, объясняет доктор Мотли. Чем дольше кал остается в толстой кишке, тем больше воды реабсорбируется, и это затрудняет его опорожнение.

Гормональные изменения во время менопаузы могут усугубить проблему, поскольку эстроген и прогестерон, репродуктивные гормоны, уровень которых колеблется, а затем уменьшается, также влияют на пищеварительную систему.

Прогестерон помогает расслабить гладкую мускулатуру кишечника, поэтому, когда уровень падает, это может нарушить нормальный ритм стула, говорит Мотли. Эстроген поддерживает увлажнение тканей, и когда он падает, кал может стать более сухим.

Другие факторы, такие как меньше движения, потребление меньшего количества пищевых волокон или прием лекарств, таких как опиоиды, блокаторы кальциевых каналов, диуретики или некоторые антидепрессанты, также могут способствовать хроническим запорам, говорит она.

7 натуральных средств для облегчения запора

Пейте больше воды

Гидратация помогает размягчить стул и способствует более легкому опорожнению.

Старайтесь пить регулярно в течение дня, а не ждать, пока почувствуете жажду, говорит Мотли. Кружка горячей воды или теплой лимонной воды также может помочь расслабить пищеварительную систему и стимулировать стул. И разумно ограничить обезвоживающие напитки: алкоголь и напитки с кофеином, такие как кофе и кола, могут иметь мочегонный эффект, добавляет она.

Добавляйте клетчатку постепенно

Употребление большего количества продуктов, богатых клетчаткой, является одним из лучших способов облегчить запор. Фасоль, цельнозерновые продукты, фрукты, овощи, семена льна и семена чиа поглощают воду, добавляют объема и помогают размягчить кал, чтобы он легче проходил. Доктор Мотли советует начинать медленно и постепенно увеличивать дозу, чтобы предотвратить газообразование или вздутие. Всегда пейте достаточно воды, чтобы поддерживать процесс, добавляет она.

Фрукты, богатые сорбитолом, такие как чернослив

Чернослив действительно является естественным слабительным средством, говорит доктор. Он содержит сорбит, который притягивает воду к толстой кишке, чтобы облегчить запор». Его безопасно употреблять ежедневно, но нет установленного количества, которое подходит для всех, и слишком много за один раз может вызвать жидкий стул или спазмы. Другие фрукты с натуральным сорбитолом включают сливы, персики, абрикосы, вишни, нектарины и яблоки.

Повысьте уровень магния естественным путем

Такие продукты, как миндаль, тыквенные семечки, шпинат, бананы, авокадо и киноа, естественно богаты магнием, и они могут помочь облегчить запор. Эти продукты можно употреблять ежедневно, тогда как добавки магния следует использовать с осторожностью людям с заболеваниями почек.

Сок киви и алоэ вера

Киви содержит фермент под названием актинидин, который поддерживает пищеварительную систему и помогает с регулярностью, говорит Мотли. Сок алоэ вера, добавляет она, содержит соединения с легким стимулирующим слабительным эффектом, но его лучше использовать лишь изредка, поскольку чрезмерное количество может вызвать спазмы или диарею.

Двигайтесь после еды

Физическая активность стимулирует естественные сокращения пищеварительной системы. Что-либо, что двигает вашим кором, например, ходьба, йога, поможет сделать опорожнение кишечника более регулярным. Даже через 10 или 15 минут после еды может помочь.

Безрецептурные варианты

Когда естественные средства не обеспечивают достаточного облегчения, могут помочь безрецептурные слабительные средства. Но доктор Мотли подчеркивает, что они лучше всего подходят для кратковременного использования и должны быть одобрены врачом.

Объемные слабительные средства , такие как подорожник (Metamucil) или пшеничный декстрин (Benefiber), действуют так же, как и добавленные пищевые волокна. Они помогают формировать мягкий, объемный стул, который легче опорожнять. Но с ними всегда важно пить много воды, иначе запор может ухудшиться.

Осмотические слабительные средства (такие как полиэтиленгликоль) втягивают воду в толстую кишку, чтобы размягчить кал. Они могут быть эффективными, но имеют побочные эффекты. Возможны такие эффекты, как вздутие живота, спазмы или диарея, отмечает врач.

Смягчители кала (такие как докузат натрия) добавляют влагу в кал, чтобы уменьшить напряжение. Они безопасны для периодического использования, но не предназначены для долгосрочного решения проблемы, говорит она.

Стимулирующие слабительные средства, такие как сенна или бисакодил, и ректальные суппозитории вызывают сокращения в пищеварительной системе, чтобы помочь людям быстро опорожниться. Они действуют быстро, но если их использовать слишком часто, ваш организм может стать от них зависимым, предостерегает она.

Когда обращаться к врачу по поводу запора

Большинство запоров можно контролировать с помощью натуральных средств и периодической безрецептурной помощи, но некоторые симптомы должны побуждать к звонку к врачу.

Доктор Мотли советует обратиться за медицинской помощью, если вы заметили:

Кровь в кале

Необъяснимую потерю веса

Сильную боль в животе

Внезапное изменение привычек стула без четкой причины

Отсутствие улучшения после использования натуральных средств и безрецептурных смягчителей кала

Если запор для вас новый опыт или ваши симптомы сильные, не игнорируйте его, предостерегает врач. Это может быть признаком чего-то более серьезного, например, непроходимости или, редко, рака толстой кишки.

Однако для большинства женщин достаточно простых шагов, таких как поддержание водного баланса, добавление большего количества пищевых волокон и использование мягких натуральных слабительных, чтобы облегчить запор и поддерживать комфорт пищеварительной системы.

Этот контент не заменяет профессиональной медицинской консультации или диагноза. Всегда консультируйтесь с врачом, прежде чем начинать любой план лечения.