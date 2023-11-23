Как облегчить боль при подагре: 7 лучших домашних средств, рекомендованных докторами

Если вас часто отвлекает внезапная пульсирующая боль в суставах, особенно в большом пальце ноги, возможно, у вас приступ подагры. Обострения этого распространенного типа артрита также могут привести к тому, что пораженный сустав станет опухшим, чувствительным и теплым на ощупь.

Подагра - болезнь неприятная. Поэтому Womans World рассказал о том, что нужно знать о подагре, и о том, как снизить риск ее развития и как облегчить боль.

Что такое подагра

Подагра является наиболее распространенной формой воспалительного артрита и возникает, когда воспаление в суставе вызывает такие симптомы, как покраснение, болезненность и отек. Подагра вызвана избытком мочевой кислоты в организме, которая откладывается в суставах и вызывает периодические эпизоды воспалительного артрита. Мочевая кислота — это продукт отходов, который организм создает при расщеплении химических веществ, называемых пуринами. Эти соединения содержатся в алкоголе, продуктах с высоким содержанием сахара, красном мясе, индейке, некоторых морепродуктах, а также в ряде других продуктах. В организме каждого человека есть мочевая кислота, но, когда ее уровень становится слишком высоким, может возникнуть подагра.

Как объясняет Теодор Р. Филдс, доктор медицинских наук, специалист по подагре и лечащий ревматолог в Больнице специальной хирургии в Нью-Йорке, если у вас повышен уровень мочевой кислоты, со временем кровь, несущая мочевую кислоту, выбрасывает часть мочевой кислоты в суставы. Постепенно в суставах накапливается все больше и больше мочевой кислоты. В конечном итоге человек достигает критического уровня мочевой кислоты в суставе, после чего происходит "перелив" кристаллов мочевой кислоты в суставную жидкость. Эти кристаллы вызывают воспалительную реакцию, которую называют вспышкой подагры.

Хотя суставы являются наиболее частым местом накопления мочевой кислоты это не так. Мочевая кислота может откладываться в других частях тела в рамках процесса подагры, например, в результате скопления мочевой кислоты могут образовываться камни в почках. Вы также можете почувствовать скопления мочевой кислоты под кожей, где она способствует образованию тофусов. Это большие шишки, которые вы можете увидеть и почувствовать, хотя обычно они безболезненны. К частым местам развития тофусов относятся локти, руки, ступни и внешний край уха.

Факторы риска развития подагры

Как облегить боль при подаге / Фото: Credits

На первый взгляд все может показаться довольно простым: высокий уровень мочевой ведет к развитию подагры. Но, к сожалению, все не так просто. Не у всех людей с высоким содержанием мочевой кислоты развивается подагра, и люди заболевают подагрой в разное время своей жизни, утверждает доктор Филдс. Множество факторов определяют, заболеет ли человек с высоким содержанием мочевой кислоты подагрой и как рано он заболеет. Некоторые из факторов, которые играют наиболее важную роль в том, заболеет ли человек подагрой, включают:

Пол и возраст . Мужчины, как правило, заболевают подагрой раньше, чем женщины. Одно из объяснений состоит в том, что эстроген помогает почкам избавиться от большего количества мочевой кислоты. Таким образом, когда женщины достигают менопаузы, они теряют эффект эстрогена и уровень мочевой кислоты может повыситься, что приводит к подагре. Действительно, согласно исследованиям в области клинической ревматологии, до 95% женщин, заболевших подагрой, получают диагноз после менопаузы. Также утверждается, что возраст увеличивает риск как у мужчин, так и у женщин.

. Мужчины, как правило, заболевают подагрой раньше, чем женщины. Одно из объяснений состоит в том, что эстроген помогает почкам избавиться от большего количества мочевой кислоты. Таким образом, когда женщины достигают менопаузы, они теряют эффект эстрогена и уровень мочевой кислоты может повыситься, что приводит к подагре. Действительно, согласно исследованиям в области клинической ревматологии, до 95% женщин, заболевших подагрой, получают диагноз после менопаузы. Также утверждается, что возраст увеличивает риск как у мужчин, так и у женщин. Диета. То, что вы едите, играет большую роль при подагре, говорит доктор Филдс. Женщины, которые часто едят рыбу и моллюсков, богатых пуринами, имеют повышенный риск подагры по сравнению с теми, кто выбирает другие источники белка. С другой стороны, те, кто ест больше всего фасоли и бобовых, действительно ощущают профилактический эффект. Существует также связь между высоким потреблением подслащенных безалкогольных напитков и соков и повышенным риском развития подагры.

То, что вы едите, играет большую роль при подагре, говорит доктор Филдс. Женщины, которые часто едят рыбу и моллюсков, богатых пуринами, имеют повышенный риск подагры по сравнению с теми, кто выбирает другие источники белка. С другой стороны, те, кто ест больше всего фасоли и бобовых, действительно ощущают профилактический эффект. Существует также связь между высоким потреблением подслащенных безалкогольных напитков и соков и повышенным риском развития подагры. Употребление алкоголя. В алкоголе много пуринов, а это означает, что он напрямую связан с риском подагры. Многочисленные исследования обнаружили связь между более высоким риском развития подагры у пьющих алкоголь по сравнению с теми, кто воздерживался от него.

Почему боли при подагре обостряются ночью

По словам доктора Филдса, обострение подагры, которое характеризуется внезапным ощущением жара, опухания и болезненности суставов, может произойти в любое время суток. Но чаще всего приступ случается среди ночи. Одна из теорий, объясняющих, почему подагра возникает посреди ночи, заключается в том, что ваши ноги во время сна приподняты, что приводит к перемещению жидкости из ног в тело. Это может привести к уменьшению количества жидкости в суставе, например, в пальце ноги. Это означает, что для растворения кристаллов мочевой кислоты используется меньше жидкости, и они могут высвободиться и вызвать воспаление.

Хотя боль при подагре обычно проявляется ночью, ее обострение может произойти в любое время суток. По мнению доктора Филдса, некоторые из основных причин приступа подагры:

травма или повреждение сустава;

обезвоживание;

употребление в пищу продуктов с высоким содержанием пуринов.

Как долго длится обострение подагры

Подагра – это хроническое заболевание, от которого технически не существует излечения. Но последовательное лечение может помочь полностью устранить обострения. Продолжительность обострения подагры варьируется и зависит от того, как быстро вы начали его лечить. Доктор Филдс отмечает, что симптомы наиболее выражены в первый день или два дня обострения, поскольку воспаление быстро нарастает. Если вы начнете лечить приступ подагры сразу же, обострение должно утихнуть в течение нескольких дней. Если вы не можете быстро вылечить заболевание или попытаться пережить его, обострение может длиться до двух недель. По мере того, как воспаление усиливается, часто требуется больше времени и более высокие дозы лекарств, чтобы купировать обострение.

Лучшее быстродействующее лекарство от подагры

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Настоящего лекарства от подагры не существует, но 10-минутный перерыв, чтобы выпить имбирный чай, может значительно уменьшить боль во время обострения. Фактически, ежедневное употребление до 4 чашек имбирного чая успокаивает воспаление подагры так же, как и лекарства, отпускаемые по рецепту, согласно исследованию, опубликованному в Annals of Biological Research.

Просто заварите пакетик имбирного чая или кусочек имбиря величиной с лесной орех в чашке горячей воды на 5–10 минут, а затем выпейтеу. Совет: добавьте в чашку чая немного лимонного сока. Исследования, опубликованные в "Анналах ревматических заболеваний", показывают, что лимон нейтрализует мочевую кислоту, циркулирующую в организме, усиливая эффект чая при борьбе с подагрой.

Если вы не любитель имбиря или боретесь с особенно болезненным приступом подагры и нуждаетесь в небольшом дополнительном облегчении, эти быстрые домашние средства могут помочь.

Приложите лед

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Локальное прикладывание льда примерно на 10 минут за раз может облегчить боль при обострении подагры, утверждает доктор Филдс. Доказательство того, что это работает: исследование, опубликованное в "Журнале ревматологии", показало, что у людей, страдающих обострением подагры, которые прикладывали лед, наблюдалось уменьшение боли на 43% больше, чем у тех, кто не использовал охлаждающее лечение. Лед укрощает болезненное воспаление, которое ухудшает приступ подагры. Просто приложите пакет со льдом к больным пораженным суставам на 10 минут. Повторяйте 3-4 раза в день или по мере необходимости.

Попробуйте безрецептурное обезболивающее

Продаваемые без рецепта противовоспалительные препараты, по мнению доктора Филдса, могут помочь при подагре. Однако дозы лекарств, необходимые для борьбы с подагрой, должны быть выше, чем безрецептурные дозы, указанные в инструкции. Вам следует заранее узнать у своего врача, есть ли у вас противопоказания к применению, например, активная язвенная болезнь, неконтролируемая гипертония или серьезное заболевание сердца, предупреждает Филдс. Ваш врач может помочь вам определить правильную дозу, чтобы обеспечить безопасное облегчение.

4 простых совета, как предотвратить обострения подагры

Как только вспышка подагры утихнет, вам следует заняться профилактикой. И это проще, чем вы думаете. Вот четыре способа предотвратить обострения в будущем.

Выпейте терпкий вишневый сок. Перекус 10 терпкими вишнями или питье от 100 до 200 мл 100% чистого терпкого вишневого сока ежедневно предотвращает боль при подагре. Терпкий вишневый сок изучался в течение многих лет на предмет его способности снижать уровень мочевой кислоты и уменьшать приступы подагры. По словам невролога Дэвида Перлмуттера, доктора медицинских наук, многие научные исследования сосредоточены на роли растительных химикатов, называемых биофлавоноидами, как активных ингредиентов, воздействующих на образование мочевой кислоты. Фактически, исследование, опубликованное в журнале Current Developments in Nutrition, показало, что терпкий вишневый сок снижает выработку мочевой кислоты на 19%. А еще одно исследование, посвященное артриту и ревматизму, показало, что употребление сока в течение двух дней снижает риск приступа подагры на 35%. И это число достигает 75% среди людей, которые уже принимали лекарства от подагры.

Перекус 10 терпкими вишнями или питье от 100 до 200 мл 100% чистого терпкого вишневого сока ежедневно предотвращает боль при подагре. Терпкий вишневый сок изучался в течение многих лет на предмет его способности снижать уровень мочевой кислоты и уменьшать приступы подагры. По словам невролога Дэвида Перлмуттера, доктора медицинских наук, многие научные исследования сосредоточены на роли растительных химикатов, называемых биофлавоноидами, как активных ингредиентов, воздействующих на образование мочевой кислоты. Фактически, исследование, опубликованное в журнале Current Developments in Nutrition, показало, что терпкий вишневый сок снижает выработку мочевой кислоты на 19%. А еще одно исследование, посвященное артриту и ревматизму, показало, что употребление сока в течение двух дней снижает риск приступа подагры на 35%. И это число достигает 75% среди людей, которые уже принимали лекарства от подагры. Попробуйте древний фрукт. Практикующие аюрведическую медицину уже давно прописывают сладко-терпкие плоды дерева терминалия беллирика людям, страдающим заболеваниями суставов. Теперь 6-месячное исследование в клинической фармакологии показало, что он тормозит выработку мочевой кислоты, блокируя фермент под названием ксантиноксидаза. И 89% людей, принимавших 500 мг. экстракта терминалии беллирики два раза в день привел к снижению повышенного уровня мочевой кислоты до нормального уровня — достаточно, чтобы избежать будущих приступов подагры.

Практикующие аюрведическую медицину уже давно прописывают сладко-терпкие плоды дерева терминалия беллирика людям, страдающим заболеваниями суставов. Теперь 6-месячное исследование в клинической фармакологии показало, что он тормозит выработку мочевой кислоты, блокируя фермент под названием ксантиноксидаза. И 89% людей, принимавших 500 мг. экстракта терминалии беллирики два раза в день привел к снижению повышенного уровня мочевой кислоты до нормального уровня — достаточно, чтобы избежать будущих приступов подагры. Живите в прохладе. Поддерживайте температуру в своем доме в диапазоне 18-21 градус, чтобы чувствовать себя комфортно и не испытывать боли при подагре. Исследование, опубликованное в Американском журнале эпидемиологии, показало, что воздействие температур значительно выше 21 градуса в течение 48 часов увеличивает риск подагры на 60%. Это связано с тем, что высокие температуры могут вызвать метаболический ацидоз — накопление кислоты в организме, которое может увеличить риск кристаллизации мочевой кислоты.

Поддерживайте температуру в своем доме в диапазоне 18-21 градус, чтобы чувствовать себя комфортно и не испытывать боли при подагре. Исследование, опубликованное в Американском журнале эпидемиологии, показало, что воздействие температур значительно выше 21 градуса в течение 48 часов увеличивает риск подагры на 60%. Это связано с тем, что высокие температуры могут вызвать метаболический ацидоз — накопление кислоты в организме, которое может увеличить риск кристаллизации мочевой кислоты. Выпейте еще чашку кофе. В следующий раз, когда вы решите выпить кофе, выпейте большую порцию вместо средней. Исследование, опубликованное в Американском журнале клинического питания, показало, что у женщин, которые выпивали 1-3 чашки кофе в день, риск развития подагры был на 22% ниже. А у тех, кто выпивал 4 и более чашек кофе, риск был на 57% ниже, чем у тех, кто вообще не пил кофе. Кофеин, содержащийся в кофе, блокирует выработку мочевой кислоты, предотвращая ее накопление в суставах. Но если вы не пьете кофеин, не унывайте: кофе без кофеина также оказывает защитное действие. Это снижает риск приступов подагры на 23%, если вы выпиваете 4 чашки в день. Благодаря хлорогеновой кислоте, которая улучшает чувствительность к инсулину, снижается выработка мочевой кислоты.

Этот контент не заменяет профессиональную медицинскую консультацию или диагностику. Всегда консультируйтесь со своим врачом, прежде чем применять какой-либо план лечения или менять систему питания.

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