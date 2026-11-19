Как остановить кашель / © Credits

Реклама

Кашель — не всегда враг, на самом деле это естественный защитный рефлекс, с помощью которого организм очищает дыхательные пути от слизи, микробов и раздражителей. Проблема начинается тогда, когда кашель становится слишком назойливым и не даёт заснуть ночью, прерывает важные разговоры и превращает обычный день в настоящее испытание.

Врач Роуз Паччоне из Cleveland Clinic объяснила, как облегчить легкий кашель, возникающий из-за простуды, вирусных инфекций или аллергии.

Реклама

Леденцы от кашля

Если кашель внезапно начинает раздражать горло, леденцы могут стать самым быстрым способом временно облегчить неприятные ощущения. Это касается средств с ментолом, ведь он способен на короткое время успокоить кашлевой рефлекс.

Реклама

Однако не стоит бесконтрольно употреблять такие леденцы, как будто это обычные конфеты. Следуйте инструкции на упаковке, так как чрезмерное употребление ментола в отдельных случаях может, напротив, усилить кашель.

Имбирь

Имбирь известен своими природными противовоспалительными свойствами. Он может помочь смягчить раздражение в горле и облегчить дискомфорт при кашле. Существует множество способов его употребления:

заваривайте имбирный чай

добавляйте свежий или молотый имбирь в супы

попробуйте имбирные леденцы или жевательные конфеты

по желанию пожевайте небольшой кусочек свежего корня

приготовьте смузи с имбирными специями

Главное — выбрать способ, который вам по душе и не раздражает горло ещё сильнее.

Мед перед сном

Мед — одно из самых простых домашних средств, которое может помочь при легком кашле. Он способен смягчать раздраженное горло, способствовать разжижению слизи и уменьшать желание постоянно откашливаться. Врач советует попробовать ложку меда перед сном, если кашель мешает заснуть. Его также можно добавить в тёплый чай или воду.

Реклама

Предупреждение: мед нельзя давать детям в возрасте до 1 года. Он может содержать бактерии, способные вызвать детский ботулизм — опасное заболевание.

Увлажняйте воздух и используйте пар

Сухой воздух может усугублять раздражение дыхательных путей и вызывать кашель. Поэтому в отопительный сезон важно следить за влажностью в помещении. Что можно сделать:

включить увлажнитель воздуха с прохладным туманом в спальне

принять тёплый душ и подышать влажным воздухом

регулярно проветривать помещение и поддерживать комфортный микроклимат

Если вы пользуетесь увлажнителем, не забывайте регулярно его чистить, так как в грязном приборе могут размножаться плесень и микроорганизмы. При проведении паровых процедур важно избегать кипятка, чтобы не получить ожогов.

Измените положение во время сна

Если вы заметили, что кашель усиливается именно ночью, возможно, дело не только в простуде, но и в том, как вы лежите во время сна. Когда человек лежит горизонтально, слизь может скапливаться в задней части горла и провоцировать кашель. Кроме того, такое положение может усугублять кислотный рефлюкс — заброс содержимого желудка в пищевод, который также иногда сопровождается кашлем. Попробуйте:

Реклама

спать на специальной клиновидной подушке

слегка приподнять голову с помощью дополнительной подушки

по возможности приподнять изголовье кровати на несколько сантиметров

Иногда небольшое изменение положения тела помогает сделать ночь значительно спокойнее.

Достаточно воды

Обезвоживание может привести к сгущению слизи, а горло — к сухости и раздражению. Именно поэтому во время простуды важно регулярно пить жидкость. Обычная вода прекрасно справится с этой задачей. Также подойдут теплые травяные чаи и бульоны. Они помогут поддерживать водный баланс и могут временно успокоить раздраженное горло.

Избегайте раздражителей

Даже лёгкий кашель может затянуться, если дыхательные пути постоянно подвергаются воздействию веществ, которые их раздражают. Среди наиболее распространённых триггеров:

сигаретный дым и аэрозоли электронных сигарет

резкие духи и ароматизаторы

бытовая химия и чистящие средства

пыль, плесень и шерсть домашних животных

холодный воздух

Если кашель не проходит, обратите внимание на атмосферу в доме. Воздухоочиститель или качественный фильтр в системе отопления могут помочь уменьшить количество раздражителей в помещении.

Техника «остановки кашля»

Иногда избавиться от навязчивого позыва откашляться помогает простая дыхательная техника. Она направлена на то, чтобы успокоить горло и прервать цикл повторяющегося кашля. Когда почувствуете характерное покалывание в горле, попробуйте:

Осторожно прикройте рот рукой. Сделайте один глоток. Оставьте руку у рта и задержите дыхание на несколько секунд. В течение примерно 30 секунд дышите медленно и ровно. Мысленно настройтесь на то, чтобы не кашлять. Сделайте обычный вдох через нос. Уберите руку ото рта. Если позыв вернулся, повторите упражнение.

Этот трюк может помочь контролировать кашлевой рефлекс, но не заменяет лечение причины кашля.

Лекарства от кашля в зависимости от его типа

Безрецептурные препараты могут облегчить симптомы, однако важно правильно их подобрать. Для этого следует обращать внимание не только на название препарата, но и на его активные компоненты. Существует две основные группы средств:

Декстрометорфан — подавляет кашлевой рефлекс и может быть полезен при сухом кашле, когда человек постоянно кашляет, но мокрота не отходит.

Гвайфенезин — помогает разжижать мокроту и облегчает её отхаркивание, поэтому обычно применяется при влажном кашле.

Очень внимательно изучайте состав комбинированных препаратов от простуды и гриппа. Некоторые из них содержат одинаковые активные вещества, поэтому одновременный прием нескольких средств может привести к непреднамеренному превышению дозировки.

Также не давайте детям в возрасте до 4 лет безрецептурные препараты от кашля и простуды без рекомендации врача. Для маленьких детей они могут быть опасными, а для детей постарше — не всегда эффективными.

Когда нужно обращаться к врачу

Большинство случаев кашля связано с вирусными инфекциями или аллергией и постепенно проходит самостоятельно. Однако иногда этот симптом может свидетельствовать о более серьезной проблеме. Обратитесь к врачу, если:

кашель имеет лающий характер, напоминает звук тюленя

при отхаркивании появляется кровь или слизь с примесями крови

приступы кашля настолько сильные, что трудно дышать или говорить

кашель длится более 3 недель

возникают одышка, свистящее дыхание или ощущение сдавленности в груди

Неотложная медицинская помощь требуется, если человеку трудно дышать, губы или лицо приобретают синюшный или серый оттенок, либо появляется ощущение, что он может потерять сознание.

Кашель — это способ, с помощью которого организм защищает дыхательные пути, однако это не означает, что нужно молча терпеть его неделями. Теплые напитки, мёд, имбирь, достаточная влажность воздуха и правильное положение во время сна могут помочь облегчить лёгкие симптомы и вернуть комфорт.

Новости партнеров

Новости партнеров