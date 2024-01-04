Как остановить простуду: 9 рекомендованных врачами способов ускорить выздоровление

Сейчас, когда зима в самом разгаре, вы, вероятно, принимаете дополнительные меры, чтобы не заболеть.

Мытье рук, социальное дистанцирование и ношение маски в людных местах уменьшают риск заражения микробами, но что делать, если вы уже чувствуете симптомы приближающейся простуды? Есть ли способ предотвратить ухудшение или хотя бы быстро облегчить симптомы?

Womans world спросили врачей, как предотвратить простуду, когда вы чувствуете ее приближение.

Что такое простуда

Простуда — это вирусная инфекция верхних дыхательных путей, которая вызывает такие симптомы, как насморк, боль в горле и кашель. Простуда очень заразна. Средний взрослый человек заболевает 2-3 простудами в год, по словам Джанет О’Махони, доктора медицинских наук, врача внутренних болезней. Простуды вызываются несколькими разными вирусами, поэтому вы можете заразиться ими снова и снова. Простуда не вызвана дождливой погодой, недостаточно теплой одеждой или мокрыми волосами. Вы простудитесь, только если столкнетесь с кем-то еще, заболевшим простудой.

Есть ли способ предотвратить простуду, если вы чувствуете ее приближение

Науке еще предстоит найти способ предотвращать простуду, но это не значит, что вам придется страдать. Средства от простуды могут улучшить самочувствие и устранить некоторые симптомы до тех пор, пока простуда не пройдет.

Если у вас появляются симптомы простуды, такие как небольшая лихорадка или боли в теле, вы, вероятно, заражены вирусом, утверждает Сара Ли, доктор медицинских наук, врач неотложной медицинской помощи.

Если речь идет о простуде, не существует универсального лекарства. Ваша иммунная система будет бороться с вирусом, и в конечном итоге инфекция должна пройти свой путь, говорит доктор Ли. Однако есть много вещей, которые вы можете сделать, чтобы укрепить свое тело для борьбы с инфекцией.

Избегайте обезвоживания

Как остановить простуду / Фото: Credits

Хорошее увлажнение помогает вашему организму получить дополнительную энергию, необходимую для борьбы с инфекцией, — говорит доктор Ли. Когда у вас вирусная инфекция, у вас может возникнуть обезвоживание по ряду причин — например, из-за снижения аппетита или потери жидкости в организме из-за озноба или повышенного потоотделения.

Обильное употребление жидкости увеличивает общий объем крови и кровообращение в организме. Это увеличение объема и кровотока несет больше кислорода и питательных веществ для поддержки наших иммунных клеток, помогая им хорошо бороться с вирусом.

Вода является очевидным выбором с точки зрения гидратации, но доктор Ли утверждает, что вы также можете рассмотреть возможность употребления напитков с добавлением электролитов, таких как витаминная вода. Электролиты — это важные минералы, которые способствуют различным функциям организма. Пополнять их запасы во время болезни особенно важно, поскольку они помогают организму сохранять баланс.

Держите стресс под контролем

Как остановить простуду / Фото: Credits

Если стресс становится регулярной проблемой, он может ослабить естественную защиту вашего организма от болезней. Учтите, что хронический стресс влияет на способность организма регулировать свой иммунный ответ. И если ваша иммунная система не реагирует должным образом на угрозы (например, вирусы простуды), у вас больше шансов заразиться.

Хотя полностью предотвратить стресс невозможно (особенно сейчас), вы можете лучше справляться с ним с помощью практик осознанности, таких как медитация. Исследователи обнаружили доказательства того, что медитация может помочь укрепить вашу иммунную систему и улучшить общее состояние здоровья.

Принимайте лекарства, отпускаемые без рецепта

Как остановить простуду / Фото: Credits

При лечении симптомов простуды часто помогают проверенные временем методы лечения. Показательный пример: лекарства, отпускаемые без рецепта.

Доктор О’Махони рекомендует неседативные антигистаминные препараты, такие как "Кларитин", при заложенности носа, потому что они имеют меньше побочных эффектов, чем комбинации "простуда и грипп". От кашля доктор рекомендует такое лекарство, как "Муцинекс".

Вышеупомянутые препараты считаются безопасными и имеют проверенную эффективность, но доктор О'Махони говорит, что все равно важно получить одобрение своего врача. Она предостерегает от использования комбинированных продуктов типа "простуда и грипп", в частности, потому, что они содержат противозастойные средства и седативные гистамины. В результате они вызывают более серьезные побочные эффекты, такие как повышение артериального давления или чрезмерная сонливость.

Придерживайтесь сбалансированной диеты

Как остановить простуду

В непогоду эксперты советуют избегать фастфуда и обработанных продуктов. Нездоровая пища содержит большое количество сахара, жиров и консервантов, которые могут усилить воспалительную реакцию вашего организма, говорит доктор Брукс. Это усугубляет такие симптомы, как заложенность носа и боль в горле.

Придерживайтесь цельных продуктов, таких как фрукты, овощи, курица, рыба, картофель, рис и бобы, рекомендует доктор Брукс. Эти продукты содержат макро- и микроэлементы, необходимые вашему организму для поддержки передовых клеток, которые борются с "захватчиками" и защищают вашу иммунную систему. Исследования подтверждают это мнение. Многочисленные исследования показали, что продукты, которые мы едим, прямо или косвенно влияют на наши иммунные клетки и их функции.

Сделайте прививки

Как остановить простуду / Фото: Credits

Знаете ли вы, что регулярное применение вакцин может помочь предотвратить и простуду? Интересно, что люди, сделавшие прививку от гриппа, меньше простужаются, утверждает доктор О’Махони. Вероятно, то, что проходит как легкий вирус, является гриппом B, который включен в четырехвалентные прививки, которые обычно делают каждый год от гриппа.

Вакцины особенно важны, если вы подвержены риску более серьезного заболевания, такого как диабет, болезни сердца или проблемы с иммунитетом, — говорит Джесси Бракамонте, доктор медицинских наук, врач семейной медицины.

Получайте больше витамина С

Как остановить простуду / Фото: Credits

Витамин С содержится во многих фруктах и овощах, включая апельсины, помидоры и картофель. Это питательное вещество поддерживает ваши мышцы и кости, способствует заживлению ран и может даже уменьшить тяжесть простуды.

Исследование показало, что у участников, страдающих простудой, принимавших витамин С, наблюдалось значительное снижение тяжести симптомов. Также ученые пришли к выводу, что прием добавок витамина С сокращает продолжительность простуды.

Большинство из нас получают рекомендуемое ежедневное количество витамина С из пищи, но, возможно, стоит обсудить со своим врачом и рассмотреть возможность приема добавок. Витамин С — это антиоксидант, который помогает нейтрализовать свободные радикалы в организме, поэтому употребление достаточного количества витамина С помогает поддерживать здоровую иммунную систему, утверждает доктор Брукс.

Нормализуйте свой сон

Как остановить простуду / Фото: Credits

Исследователи обнаружили, что люди, которые не спят хотя бы семь часов в сутки, более восприимчивы к простуде, чем те, кто спит восемь и более часов. Аналогичным образом, люди, которые не высыпаются, от контакта с риновирусом (распространенным типом вируса простуды), с большей вероятностью заболеют.

Установление режима ночного сна поможет вам успокоиться и обеспечить достаточный отдых для поддержки иммунной системы.

Добавьте мед в любимый горячий напиток

Как остановить простуду / Фото: Credits

До 50% людей, заболевших простудой, в качестве первого симптома отмечают боль или першение в горле. Поддержание гидратации и прием безрецептурных лекарств могут облегчить дискомфорт в горле, но мед может вывести эти усилия на новый уровень. Это потому, что мед обладает противомикробными свойствами. Другими словами, он защищает от вредных патогенов, таких как вирусы и бактерии.

Доктор Брукс говорит, что в восточной медицине мед регулярно используется как противовоспалительное средство. Он дешевле, чем большинство лекарств, отпускаемых без рецепта, и его легко добавлять в горячие напитки, такие как кофе и чай. Целебная сила меда при простуде распространяется не только на боль в горле. Мед — отличное средство от кашля.

Добавьте 1 чайную ложку меда в выбранный вами теплый напиток. Перемешайте, пока мед не растворится, и выпейте.

Держите увлажнитель воздуха включенным

Респираторные вирусы, как и те, которые вызывают простуду, остаются заразными в два раза дольше в сухой среде. Рассмотрите возможность использования увлажнителя воздуха, чтобы предотвратить заражение других членов вашей семьи. Исследования показывают, что поддержание влажности в помещении выше 40% снижает инфекционность вирусных частиц.

Увлажнитель имеет и другие преимущества. Например, использование увлажнителя может помочь при заложенности носа и горла носа, разрушая слизь. Однако, если вы используете увлажнитель, убедитесь, что вода, резервуар и фильтр чистые. Грязные увлажнители могут выделять в воздух бактерии или грибки.

Этот контент не заменяет профессиональную медицинскую консультацию или диагностику. Всегда консультируйтесь со своим врачом, прежде чем применять какой-либо план лечения или профилактики.

Читайте также: