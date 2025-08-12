Как оставаться бодрым несмотря на недостаток сна: 10 полезных советов

Как не спать и оставаться бодрым / © Credits

Однако хорошая новость в том, что есть простые и действенные способы быстро поднять уровень энергии и снова почувствовать себя в тонусе. Издание Tua Saúde собрало 10 советов от экспертов и дополнили их проверенной информацией, чтобы вы могли выбрать лучший вариант именно для себя.

Природные стимуляторы

Чашка крепкого кофе, зеленый чай, кусочек черного шоколада или имбирный настой — отличный способ взбодриться. Эти продукты содержат кофеин, теобромин или другие активные вещества, которые ускоряют сердцебиение, стимулируют мозговую деятельность и улучшают настроение.

Важно: не злоупотребляйте стимуляторами, ведь избыток кофеина может вызвать тахикардию, повышенное давление и проблемы со сном.

Сделайте «энергетическую» дремоту

Если вы не выспались ночью, позвольте себе короткий дневной сон продолжительностью 15-20 мин. Это поможет восстановить концентрацию и уменьшить усталость. Сон более 30 мин может вызвать еще большую сонливость, поэтому ставьте будильник.

Двигайтесь каждые 30 мин

Легкая разминка, несколько приседаний, повороты шеи или растяжка и кровь снова активно поставляет кислород в мозг. Даже 2-3 мин активности могут дать вам дополнительные 20 мин бодрости.

Измените внешнюю картинку

Сонливость часто появляется в слишком комфортных условиях: теплой, тихой и уютной комнате. Откройте окно, включите музыку, измените позу или перенесите рабочее место на другой стол — это собьет организм с «режима сна».

Перекусите пищей для мозга

Небольшой перекус с продуктами, которые стимулируют работу мозга, поможет удержать внимание. Идеальные варианты:

йогурт с гранолой,

авокадо с орехами,

смузи с бананом и ягодами.

Они богаты полезными жирами и антиоксидантами, которые поддерживают работу нервной системы.

Дышите глубоко

Сделайте 10 глубоких вдохов через нос с задержкой на 2 секунды, а затем медленно выдохните ртом. Это повышает уровень кислорода в крови и активизирует работу мозга. Еще один эффективный метод — чередовать вдохи и выдохи через разные ноздри.

Пообщайтесь

Несколько минут разговора с коллегой или подругой на приятную тему помогут активизировать мозговую деятельность и уменьшить чувство усталости.

Примите прохладный душ

Контраст температур стимулирует кровообращение и быстро «включает» организм. Если нет возможности принять душ, можно просто умыться холодной водой или приложить влажное полотенце к лицу.

Выйдите на улицу

Несколько минут на свежем воздухе, особенно в солнечный день, повышают уровень серотонина и дарят заряд энергии.

Включите музыку

Бодрые ритмы, любимые песни или даже природные звуки, например, шум леса или пение птиц, могут улучшить настроение и снизить уровень усталости.

Лучшая профилактика сонливости — это регулярный и качественный ночной сон. Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время, избегайте гаджетов за 30 мин до сна, спите в прохладной темноте и проветренной комнате.

Хроническая сонливость может быть симптомом серьезных проблем со здоровьем — апноэ сна, гипотиреоза или депрессии. Если даже после качественного сна вы чувствуете себя истощенными, обратитесь к врачу.