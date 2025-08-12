- Дата публикации
Как оставаться бодрым несмотря на недостаток сна: 10 полезных советов
Каждый из нас хотя бы раз оказывался в ситуации, когда нужно сосредоточиться на работе, учебе или домашних делах, а веки сами слипаются. Недостаток сна, обеденная усталость или монотонные задачи могут превратить день в настоящее испытание.
Однако хорошая новость в том, что есть простые и действенные способы быстро поднять уровень энергии и снова почувствовать себя в тонусе. Издание Tua Saúde собрало 10 советов от экспертов и дополнили их проверенной информацией, чтобы вы могли выбрать лучший вариант именно для себя.
Природные стимуляторы
Чашка крепкого кофе, зеленый чай, кусочек черного шоколада или имбирный настой — отличный способ взбодриться. Эти продукты содержат кофеин, теобромин или другие активные вещества, которые ускоряют сердцебиение, стимулируют мозговую деятельность и улучшают настроение.
Важно: не злоупотребляйте стимуляторами, ведь избыток кофеина может вызвать тахикардию, повышенное давление и проблемы со сном.
Сделайте «энергетическую» дремоту
Если вы не выспались ночью, позвольте себе короткий дневной сон продолжительностью 15-20 мин. Это поможет восстановить концентрацию и уменьшить усталость. Сон более 30 мин может вызвать еще большую сонливость, поэтому ставьте будильник.
Двигайтесь каждые 30 мин
Легкая разминка, несколько приседаний, повороты шеи или растяжка и кровь снова активно поставляет кислород в мозг. Даже 2-3 мин активности могут дать вам дополнительные 20 мин бодрости.
Измените внешнюю картинку
Сонливость часто появляется в слишком комфортных условиях: теплой, тихой и уютной комнате. Откройте окно, включите музыку, измените позу или перенесите рабочее место на другой стол — это собьет организм с «режима сна».
Перекусите пищей для мозга
Небольшой перекус с продуктами, которые стимулируют работу мозга, поможет удержать внимание. Идеальные варианты:
йогурт с гранолой,
авокадо с орехами,
смузи с бананом и ягодами.
Они богаты полезными жирами и антиоксидантами, которые поддерживают работу нервной системы.
Дышите глубоко
Сделайте 10 глубоких вдохов через нос с задержкой на 2 секунды, а затем медленно выдохните ртом. Это повышает уровень кислорода в крови и активизирует работу мозга. Еще один эффективный метод — чередовать вдохи и выдохи через разные ноздри.
Пообщайтесь
Несколько минут разговора с коллегой или подругой на приятную тему помогут активизировать мозговую деятельность и уменьшить чувство усталости.
Примите прохладный душ
Контраст температур стимулирует кровообращение и быстро «включает» организм. Если нет возможности принять душ, можно просто умыться холодной водой или приложить влажное полотенце к лицу.
Выйдите на улицу
Несколько минут на свежем воздухе, особенно в солнечный день, повышают уровень серотонина и дарят заряд энергии.
Включите музыку
Бодрые ритмы, любимые песни или даже природные звуки, например, шум леса или пение птиц, могут улучшить настроение и снизить уровень усталости.
Лучшая профилактика сонливости — это регулярный и качественный ночной сон. Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время, избегайте гаджетов за 30 мин до сна, спите в прохладной темноте и проветренной комнате.
Хроническая сонливость может быть симптомом серьезных проблем со здоровьем — апноэ сна, гипотиреоза или депрессии. Если даже после качественного сна вы чувствуете себя истощенными, обратитесь к врачу.