Как оздоровить печень: три простых научно обоснованных способа профилактики жирового гепатоза

Жировая дистрофия печени (жировой гепатоз) проявляется в повседневной жизни усталостью, туманом в голове и увеличением веса. Женщины в постменопаузе могут подвергаться особенно высокому риску развития этого состояния.

Соблюдение здоровой диеты и регулярные физические упражнения могут помочь профилактике жирового гепатоза. Кроме того, как утверждает Womans World, есть три проверенных способа облегчить симптомы и обратить болезнь вспять.

Что такое жировая болезнь печени

Большинство поглотителей нашей жизненной энергии, от работы по дому до стресса, очевидны, но есть и невидимая причина истощения женщин старше 50 лет: неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП), состояние, вызванное накоплением жира в этом органе. Печень — это ворота безопасности нашего тела, фильтрующие токсины. Но когда печень перегружен жиром, она не может эффективно улавливать токсины, поэтому они накапливаются, вызывая усталость. А потеря эстрогена в менопаузе приводит к висцеральному жиру, увеличивая риск ожирения печени.

Жировой гепатоз развивается в том числе и из-за высокого потребления сахара и углеводов. Печень превращает их в триглицериды, которые попадают в кровоток. Если у нас слишком много триглицеридов, некоторые из них застревают в печени, забивая ее жиром.

Но есть и хорошие новости - "жирную" печень можно вылечить. Для этого вам нужно придерживаться нескольких правил.

Ложитесь спать пораньше

Исследователи обнаружили, что слишком поздний отход ко сну, длительный дневной сон и такие нарушения сна, как храп, связаны с повышенным риском НАЖБП. Недостаток сна способствует потере здоровых гормонов кишечника, включая мелатонин. Мелатонин играет важную роль в проницаемости кишечника, без него плохие микробы могут попасть в печень и способствовать развитию жирового гепатоза. Хорошая новость заключается в том, что привычка ложиться спать раньше может снизить риск. Более продолжительный сон также снижает риск диабета и сердечных заболеваний и может даже способствовать густоте волос, поскольку мелатонин может стимулировать рост волос.

Пейте кофе

Ваша утренняя чашка кофе не просто взбодрит вас, она также укрепит вашу печень. Исследование, опубликованное в журнале Nutrients, связывает регулярное употребление кофе с более низким риском развития НАЖБП. Антиоксиданты в кофе уменьшают жир и воспаление в печени. Кофе не только замедляет прогрессирование жировой дистрофии печени, но и может снизить риск цирроза печени, наиболее опасной стадии заболевания. Даже небольшое количество кофе полезно. Гарвардское исследование показало, что люди, которые ежедневно пили кофе (без сливок и сахара), теряли жир благодаря способности напитка ускорять обмен веществ.

Добавьте холин

Новаторское исследование, опубликованное в Американском журнале клинического питания, показало, что женщины в постменопаузе, у которых не было достаточного количества холина, подвергались более высокому риску развития НАЖБП. Это потому, что это питательное вещество помогает расщеплять жир, чтобы предотвратить его накопление в печени. Но вам не обязательно принимать добавку, если вы предпочитаете получать питательные вещества из пищи, подумайте о продуктах, богатых холином, таких как яйца, рыба и грибы шиитаке. Исследования на животных показывают, что холин также может помочь защитить память во время старения.

Всегда консультируйтесь со своим врачом перед тем как менять что-то в своем рационе или образе жизни.

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