Как передается вирус герпеса: рассказывает врач Богомолец

Герпес – одна из самых распространенных вирусных инфекций в мире, сопровождающая человечество с давних времен. Несмотря на относительную безопасность для общего здоровья, вирус герпеса может вызывать дискомфорт, а также передаваться от человека к человеку разными путями.
Об особенностях его распространения рассказывает врач Ольга Богомолец. Герпес – это вирус, сопровождающий человечество веками, но благодаря правильному подходу к профилактике и лечению можно значительно снизить частоту его проявлений и обезопасить себя от заражения.
Как передается вирус герпеса
Распространено мнение, что герпес передается только при непосредственном контакте с зараженной кожей или слизистыми оболочками, однако на самом деле вирус имеет несколько путей передачи. Основные из них:
- Воздушно-капельный путь. Вирус может распространяться через микроскопические частицы слюны во время разговора, кашля или чихания. Особенно высок риск заражения в закрытых помещениях, где воздух медленно циркулирует.
- Контактный путь. Инфицирование возможно из-за предметов быта – чашки, ложки, тарелки, полотенца или другие личные вещи, которыми пользовался больной в период обострения.
- Поцелуи. Вирус герпеса часто называют "болезнью поцелуев", ведь он легко передается при близком контакте губ и слизистых.
- Половой путь. Инфицирование возможно при интимной близости, особенно если один из партнеров имеет активную сыпь или даже скрытую форму вируса.
Можно ли заразиться герпесом через посуду
Да, это возможно! Если в семье или среди сожителей есть человек с активной фазой герпеса, общая посуда может стать источником инфекции. Именно поэтому в период обострения следует соблюдать определенные правила гигиены:
- Больному следует пользоваться отдельными чашками, ложкой, тарелкой и полотенцем.
- Важно тщательно мыть посуду после использования, желательно отдельно от вещей других членов семьи.
- Вирус обладает способностью оставаться на поверхностях, поэтому нужно регулярно дезинфицировать предметы совместного использования.
Почему нужно лечить обоих партнеров
Лечение герпеса – это не только устранение симптомов у одного из партнеров, но и комплексный подход к уменьшению активности вируса. Даже если у второй половины нет видимых проявлений болезни, это не значит, что она не является вирусоносителем.
Врач рекомендует проходить терапию обоим партнерам, чтобы минимизировать риск повторного заражения и активного распространения инфекции. В противном случае, вирус может циркулировать между партнерами и вызывать регулярные рецидивы.
Как избежать заражения
Несмотря на то, что вирус герпеса очень распространен, существуют эффективные способы снизить риск заражения:
- Соблюдение личной гигиены, особенно в период обострения инфекции.
- Использование индивидуальной посуды и средств личной гигиены.
- Избегание поцелуев и близкого контакта с человеком, имеющим активную сыпь.
- Использование барьерных методов контрацепции для снижения риска полового заражения.
- Укрепление иммунитета, поскольку вирус активируется при ослаблении защитных сил организма.
Соблюдение простых правил гигиены, внимательное отношение к собственному здоровью и лечение обоих партнеров помогут избежать осложнений и контролировать вирус в повседневной жизни.
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