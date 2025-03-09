Как передается вирус герпеса: рассказывает врач Богомолец

Герпес – одна из самых распространенных вирусных инфекций в мире, сопровождающая человечество с давних времен. Несмотря на относительную безопасность для общего здоровья, вирус герпеса может вызывать дискомфорт, а также передаваться от человека к человеку разными путями.

Об особенностях его распространения рассказывает врач Ольга Богомолец. Герпес – это вирус, сопровождающий человечество веками, но благодаря правильному подходу к профилактике и лечению можно значительно снизить частоту его проявлений и обезопасить себя от заражения.

Как передается вирус герпеса

Распространено мнение, что герпес передается только при непосредственном контакте с зараженной кожей или слизистыми оболочками, однако на самом деле вирус имеет несколько путей передачи. Основные из них:

Воздушно-капельный путь . Вирус может распространяться через микроскопические частицы слюны во время разговора, кашля или чихания. Особенно высок риск заражения в закрытых помещениях, где воздух медленно циркулирует.

. Вирус может распространяться через микроскопические частицы слюны во время разговора, кашля или чихания. Особенно высок риск заражения в закрытых помещениях, где воздух медленно циркулирует. Контактный путь. Инфицирование возможно из-за предметов быта – чашки, ложки, тарелки, полотенца или другие личные вещи, которыми пользовался больной в период обострения.

Инфицирование возможно из-за предметов быта – чашки, ложки, тарелки, полотенца или другие личные вещи, которыми пользовался больной в период обострения. Поцелуи . Вирус герпеса часто называют "болезнью поцелуев", ведь он легко передается при близком контакте губ и слизистых.

. Вирус герпеса часто называют "болезнью поцелуев", ведь он легко передается при близком контакте губ и слизистых. Половой путь. Инфицирование возможно при интимной близости, особенно если один из партнеров имеет активную сыпь или даже скрытую форму вируса.

Можно ли заразиться герпесом через посуду

Да, это возможно! Если в семье или среди сожителей есть человек с активной фазой герпеса, общая посуда может стать источником инфекции. Именно поэтому в период обострения следует соблюдать определенные правила гигиены:

Больному следует пользоваться отдельными чашками, ложкой, тарелкой и полотенцем.

Важно тщательно мыть посуду после использования, желательно отдельно от вещей других членов семьи.

Вирус обладает способностью оставаться на поверхностях, поэтому нужно регулярно дезинфицировать предметы совместного использования.

Почему нужно лечить обоих партнеров

Лечение герпеса – это не только устранение симптомов у одного из партнеров, но и комплексный подход к уменьшению активности вируса. Даже если у второй половины нет видимых проявлений болезни, это не значит, что она не является вирусоносителем.

Врач рекомендует проходить терапию обоим партнерам, чтобы минимизировать риск повторного заражения и активного распространения инфекции. В противном случае, вирус может циркулировать между партнерами и вызывать регулярные рецидивы.

Как избежать заражения

Несмотря на то, что вирус герпеса очень распространен, существуют эффективные способы снизить риск заражения:

Соблюдение личной гигиены, особенно в период обострения инфекции.

Использование индивидуальной посуды и средств личной гигиены.

Избегание поцелуев и близкого контакта с человеком, имеющим активную сыпь.

Использование барьерных методов контрацепции для снижения риска полового заражения.

Укрепление иммунитета, поскольку вирус активируется при ослаблении защитных сил организма.

Соблюдение простых правил гигиены, внимательное отношение к собственному здоровью и лечение обоих партнеров помогут избежать осложнений и контролировать вирус в повседневной жизни.

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