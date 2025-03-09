Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Как передается вирус герпеса: рассказывает врач Богомолец

Как передается вирус герпеса: рассказывает врач Богомолец

Как передается вирус герпеса / Фото: Getty Images

Герпес – одна из самых распространенных вирусных инфекций в мире, сопровождающая человечество с давних времен. Несмотря на относительную безопасность для общего здоровья, вирус герпеса может вызывать дискомфорт, а также передаваться от человека к человеку разными путями.

Об особенностях его распространения рассказывает врач Ольга Богомолец. Герпес – это вирус, сопровождающий человечество веками, но благодаря правильному подходу к профилактике и лечению можно значительно снизить частоту его проявлений и обезопасить себя от заражения.

Как передается вирус герпеса

Распространено мнение, что герпес передается только при непосредственном контакте с зараженной кожей или слизистыми оболочками, однако на самом деле вирус имеет несколько путей передачи. Основные из них:

  • Воздушно-капельный путь. Вирус может распространяться через микроскопические частицы слюны во время разговора, кашля или чихания. Особенно высок риск заражения в закрытых помещениях, где воздух медленно циркулирует.
  • Контактный путь. Инфицирование возможно из-за предметов быта – чашки, ложки, тарелки, полотенца или другие личные вещи, которыми пользовался больной в период обострения.
  • Поцелуи. Вирус герпеса часто называют "болезнью поцелуев", ведь он легко передается при близком контакте губ и слизистых.
  • Половой путь. Инфицирование возможно при интимной близости, особенно если один из партнеров имеет активную сыпь или даже скрытую форму вируса.

Можно ли заразиться герпесом через посуду

Да, это возможно! Если в семье или среди сожителей есть человек с активной фазой герпеса, общая посуда может стать источником инфекции. Именно поэтому в период обострения следует соблюдать определенные правила гигиены:

  • Больному следует пользоваться отдельными чашками, ложкой, тарелкой и полотенцем.
  • Важно тщательно мыть посуду после использования, желательно отдельно от вещей других членов семьи.
  • Вирус обладает способностью оставаться на поверхностях, поэтому нужно регулярно дезинфицировать предметы совместного использования.

Почему нужно лечить обоих партнеров

Лечение герпеса – это не только устранение симптомов у одного из партнеров, но и комплексный подход к уменьшению активности вируса. Даже если у второй половины нет видимых проявлений болезни, это не значит, что она не является вирусоносителем.

Врач рекомендует проходить терапию обоим партнерам, чтобы минимизировать риск повторного заражения и активного распространения инфекции. В противном случае, вирус может циркулировать между партнерами и вызывать регулярные рецидивы.

Как избежать заражения

Несмотря на то, что вирус герпеса очень распространен, существуют эффективные способы снизить риск заражения:

  • Соблюдение личной гигиены, особенно в период обострения инфекции.
  • Использование индивидуальной посуды и средств личной гигиены.
  • Избегание поцелуев и близкого контакта с человеком, имеющим активную сыпь.
  • Использование барьерных методов контрацепции для снижения риска полового заражения.
  • Укрепление иммунитета, поскольку вирус активируется при ослаблении защитных сил организма.

Соблюдение простых правил гигиены, внимательное отношение к собственному здоровью и лечение обоих партнеров помогут избежать осложнений и контролировать вирус в повседневной жизни.

Мы также писали о первых симптомах рака яичников.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация