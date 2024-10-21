Как перестать ворочаться во сне и спать всю ночь спокойно

Режим сна и расслабляющие вечерние ритуалы могут помочь улучшить качество вашего сна. Если ничего не помогает, вам может потребоваться профессиональная помощь.

Периоды, когда вы начинаете ворочаться ночью, просыпаетесь и пытаетесь снова заснуть, вызывают дискомфорт, разрушительны и откровенно расстраивают.

Тревога, стресс и чрезмерная стимуляция — вот лишь некоторые из факторов, которые могут вызвать усиление ворочаний ночью.

Healthline рассказывает, почему вы ворочаетесь во сне и как это прекратить.

Что заставляет вас ворочаться всю ночь

Существует множество причин, по которым вы можете ворочаться всю ночь, например, чувство тревоги, чрезмерное возбуждение, наличие скрытого заболевания и многое другое. Вот некоторые из этих причин.

Тревога

Если у вас стрессовое расстройство, повышенная тревожность это может затруднить засыпание и поддержание сна.

В исследовании обнаружили, что соматическая тревожность оказывает значительное негативное влияние на качество сна. Тревожный, суетливый ум также может вызывать беспокойство в вашем теле, из-за чего вы можете ворочаться больше обычного.

Стресс

Стресс может вызывать как психические, так и физические симптомы, которые могут затруднить засыпание. Например, если из-за стресса у вас напряжены мышцы, вашему телу может быть сложнее расслабиться в постели ночью.

В другом исследовании обнаружили, что более высокий уровень стресса был в значительной степени связан с ухудшением качества сна у студентов-медиков.

Чрезмерное возбуждение

Синий свет, излучаемый телефонами, телевизорами и другими электронными устройствами, может задерживать выработку гормона сна мелатонина.

Кроме того, громкие звуки и яркий свет внутри и снаружи спальни также могут стимулировать ваши чувства, заставляя больше ворочаться.

Непостоянный режим сна

Отход ко сну, когда вы не устали, а также слишком поздний или даже слишком ранний отход ко сну могут повлиять на качество вашего сна.

Если вы недостаточно устали или наоборот слишком устали к тому времени, как ложитесь спать, вам может быть трудно расслабиться и заснуть. То же самое может произойти, если у вас ненормальный график сна.

Избыточный сон в середине дня

Короткий дневной сон полезен для нашего здоровья. Однако слишком долгий дневной сон может затруднить засыпание ночью.

Если вы проспите несколько часов днем, ваше тело может быть не полностью готово ко сну к тому времени, когда вы ляжете спать вечером. Это может вызвать у вас чувство беспокойства, когда вы лежите в постели.

Несбалансированное питание

Сбалансированное питание может оказать положительное влияние на качество вашего сна. Питательные вещества из пищи играют огромную роль в выработке гормона сна мелатонина, а также других важных нейротрансмиттеров, которые помогают регулировать сон.

Дисбаланс этих питательных веществ может привести к плохому качеству сна и проблемам с засыпанием.

Основные заболевания

Существует множество основных заболеваний, которые могут привести к плохому качеству сна, наиболее распространенными из которых являются синдром беспокойных ног, апноэ во сне и бессонница.

Синдром беспокойных ног

Синдром беспокойных ног (СБН) — это состояние, которое вызывает непреодолимое желание двигать ногами. При СБН чаще всего возникает ощущение, когда ваше тело находится в состоянии покоя, например, когда вы лежите в постели. Постоянная потребность в движении может привести к частому ворочанию ночью.

Апноэ во сне

Апноэ во сне — это еще одно состояние, которое может вызывать ворочание ночью. При апноэ ваше дыхание прерывается во время сна. Это может привести к тому, что вы будете часто ворочаться и просыпаться в течение ночи.

Бессонница

Бессонница — это состояние, характеризующееся неспособностью заснуть или оставаться в состоянии сна. Существует множество причин бессонницы, включая другие скрытые физические или психические заболевания. Если у вас бессонница, вы можете обнаружить, что много двигаетесь в постели, не в силах заснуть.

Некоторые хронические болевые состояния, такие как артрит и фибромиалгия, также могут мешать вам комфортно устроиться в постели ночью.

Как перестать ворочаться ночью

Если вы часто ворочаетесь, когда ложитесь спать ночью, вам необходима хорошя гигиена сна.

Создайте комфортную для сна среду. Первый шаг в соблюдении хорошей гигиены сна — организовать спальню, в которой вам будет комфортно спать. Покупка высококачественной кровати и постельных принадлежностей может помочь вашему телу обеспечить комфортное место для сна каждую ночь.

Практикуйте методы релаксации. Они уменьшают как физические, так и психические симптомы тревоги и стресса. Вы можете практиковать глубокое дыхание, медитацию, визуализацию или даже методы заземления, чтобы помочь своему телу расслабиться и подготовиться ко сну.

Они уменьшают как физические, так и психические симптомы тревоги и стресса. Вы можете практиковать глубокое дыхание, медитацию, визуализацию или даже методы заземления, чтобы помочь своему телу расслабиться и подготовиться ко сну. Выключите электронику. Постарайтесь прекратить использовать электронику хотя бы за час до сна, чтобы дать вашему телу и разуму время подготовиться ко сну. Это значит, что нужно отложить телефон и выбрать что-то более легкое для глаз, например, хорошую книгу.

Постарайтесь прекратить использовать электронику хотя бы за час до сна, чтобы дать вашему телу и разуму время подготовиться ко сну. Это значит, что нужно отложить телефон и выбрать что-то более легкое для глаз, например, хорошую книгу. Оставайтесь активными в течение дня. Регулярные упражнения улучшают качество сна и помогают вашему телу расслабиться, когда, наконец, наступает время ложиться в постель. Если вы обнаружите, что у вас постоянно много энергии вечером, может помочь движение тела в течение дня.

Регулярные упражнения улучшают качество сна и помогают вашему телу расслабиться, когда, наконец, наступает время ложиться в постель. Если вы обнаружите, что у вас постоянно много энергии вечером, может помочь движение тела в течение дня. Соблюдайте постоянный режим сна. Существует множество факторов, которые могут оказать негативное влияние на естественный цикл сна и бодрствования нашего организма, от путешествий до слишком позднего сна. Соблюдение режима сна может помочь вашему телу оставаться расслабленным и готовым ко сну в одно и то же время каждую ночь.

Существует множество факторов, которые могут оказать негативное влияние на естественный цикл сна и бодрствования нашего организма, от путешествий до слишком позднего сна. Соблюдение режима сна может помочь вашему телу оставаться расслабленным и готовым ко сну в одно и то же время каждую ночь. Соблюдайте сбалансированную диету. Сбалансированная диета, включающая все углеводы, белки, жиры и другие питательные вещества, необходимые вашему организму, важна для сна. Не забывайте включать в рацион продукты с высоким содержанием триптофана, магния, витаминов группы В и других питательных веществ, способствующих выработке гормонов сна.

Другие причины плохого сна и частого ворочения, такие как апноэ во сне и бессонницу, можно устранить, если обратиться к врачу.

Когда следует обратиться к врачу

Если вы предприняли все необходимые шаги для улучшения гигиены сна, но все равно ворочаетесь ночью, возможно, пришло время обратиться к врачу.

Он оценит вашу историю болезни и задаст вам вопросы о вашем образе жизни и привычках сна. Он также может провести ряд тестов, таких как исследование сна, чтобы определить, есть ли у вас скрытые заболевания.

Если ваш врач диагностировал у вас заболевание, которое может быть причиной плохого сна, следующим шагом будет поиск плана лечения.

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