Как пережить сезон комаров: полезные привычки, которые вас спасут

Как пережить сезон комаров / © Associated Press

Издание The Washington Post пообщалось с учеными и энтомологами, которые исследуют комаров, чтобы узнать, что они сами делают каждое лето, чтобы избежать укусов и оказалось, правила довольно простые, но большинство из нас их игнорирует.

Комары — не просто раздражающие летние «соседи», они остаются одними из самых опасных переносчиков болезней в мире. Именно эти насекомые могут переносить лихорадку денге, малярию, вирус Западного Нила и другие инфекции.

По словам профессора биологии Mercer University Адриана Васкеса, из-за изменения климата сезон комаров становится длиннее, а сами насекомые активно распространяются на новые территории. Более теплые температуры создают идеальные условия для их размножения.

Даже если в вашем регионе риск серьезных заболеваний минимален, укусы все равно могут вызвать сильный зуд, раздражение и аллергические реакции, а полностью избежать комаров почти невозможно, однако существенно уменьшить контакт с ними — вполне реально.

Убирайте застоявшуюся воду

Самое главное правило всех экспертов: комары размножаются в воде. Энтомологи советуют регулярно осматривать двор, балкон или сад на наличие мест, где скапливается влага. И речь идет не только о бассейнах или птичьих поилках. Опасность могут представлять:

старые шины

поддоны от вазонов

детские игрушки

надувные круги

листья, в которых застаивается вода

даже крышечка от бутылки

По словам исследователей, комарам достаточно буквально нескольких капель воды, чтобы отложить личинки.

Если воду убрать нельзя, поможет Bti

Пруд с рыбками или декоративный водоем не всегда можно осушить. В таком случае эксперты советуют использовать средства с бактерией Bti (Bacillus thuringiensis israelensis). Она уничтожает личинки комаров в воде, но при этом безопасна для:

людей

птиц

рыб

домашних животных

других насекомых

Самые популярные форматы — гранулы или специальные таблетки, которые растворяются в воде и работают примерно неделю.

Репеллент

Один из самых больших мифов — страх перед репеллентами. На самом деле современные средства проходят серьезную проверку безопасности. Эксперты особо выделяют три компонента:

DEET

пикаридин

масло лимонного эвкалипта

Именно DEET специалисты называют одним из самых эффективных средств против комаров. Он буквально «маскирует» запах человека, из-за чего насекомым сложнее нас найти.

Также популярность набирает масло лимонного эвкалипта, оно хорошо работает, хотя требует более частого нанесения. В то же время его не рекомендуют использовать для детей до 3 лет.

Главное правило — наносить репеллент только на открытую кожу и избегать попадания в глаза или на поврежденные участки.

Одежда

Длинные рукава летом — не очень привлекательно, но это действительно работает. Специалисты советуют:

носить легкие брюки

выбирать рубашки с длинными рукавами

максимально прикрывать кожу во время работы в саду или вечерних прогулок.

Дополнительный уровень защиты — перметрин. Это специальное средство для обработки одежды, которое отпугивает насекомых. Его можно наносить самостоятельно или покупать уже обработанную одежду. Некоторые эксперты обрабатывают только шляпы, манжеты или обувь и этого уже достаточно для заметного эффекта.

Вентиляторы

Причина, почему на ветру комаров меньше, потому что они плохо летают. Именно поэтому вентиляторы на террасе или балконе могут стать неожиданно эффективным способом защиты. Особенно если направить поток воздуха на зону, где сидят люди.

Еще один популярный вариант — пространственные репелленты. Такие устройства создают вокруг человека невидимый защитный барьер и особенно хорошо работают во время ужина на открытом воздухе.

На самом деле борьба с комарами редко требует чего-то сложного или дорогостоящего. Часто все решают маленькие привычки. И хотя полностью избежать комаров вряд ли удастся, сделать так, чтобы летние вечера снова ассоциировались с отдыхом, а не постоянным чесанием рук и ног, вполне возможно.

