Как питаться, если у вас диарея: 9 лучших продуктов

Диарея может стать серьезным испытанием для организма, вызвать утрату жидкости и важных электролитов. Правильно подобранный рацион поможет не только снизить симптомы, но и будет способствовать более быстрому выздоровлению.

Издание Tua Saúde рассказало, что во время диареи следует отдавать предпочтение пище с растворимой клетчаткой, такой как белый хлеб, белый рис и белые макароны. Также следует включать в рацион нежирное мясо (курицу, рыбу) и фрукты без кожуры, поскольку они легко усваиваются и не раздражают кишечник.

Важно также избегать обработанной пищи, жирных блюд, молочных продуктов, готовых соусов, жареной пищи и продуктов, способствующих газообразованию (фасоли, брокколи, газированных напитков). Из-за диареи организм теряет много жидкости, поэтому следует увеличить потребление воды и чая, это поможет предотвратить обезвоживание.

Лучшие продукты во время диареи

Очищенные яблоки. Яблоки без кожуры, сырые или запеченные являются отличным выбором во время диареи, поскольку содержат мало нерастворимой клетчатки. Именно нерастворимая клетчатка может способствовать ускоренному стулу, поэтому следует избегать ее. Картофель. Этот продукт содержит мало клетчатки и легко усваивается. Картофель следует употреблять в отварном, печеном или тушеном виде без добавления жира. Незрелые бананы. Зеленые бананы богаты растворимой клетчаткой, способствующей нормализации работы кишечника. Их можно употреблять как в сыром, так и в отварном виде. Рыба. Белое мясо рыбы (хек, треска, морской окунь) содержит мало жира и легко переваривается, что делает его идеальным вариантом во время диареи. Очищенная гуава. Гуава без кожуры – еще один полезный фрукт, который следует включить в рацион. Она содержит низкое количество нерастворимой клетчатки, которая помогает уменьшить стул. Белый рис. Белый рис легко усваивается организмом и помогает регулировать работу кишечника, поэтому его рекомендуется употреблять во время диареи. Вареная морковь. Вареная морковь содержит пектин, который помогает замедлить кишечный транзит и уменьшить стул. Кокосовая вода. Этот натуральный напиток богат электролитами, в частности калием и натрием, помогает восстановить баланс жидкости в организме. Очищенные груши. Груши без кожуры также являются хорошим вариантом, поскольку содержат много воды и помогают сохранить увлажненность организма.

Как правильно питаться

На начальном этапе рекомендуется употреблять жидкую пищу: бульоны, супы, процеженные фруктовые соки (яблочный, персиковый), желатин, рисовую воду, чай из ромашки или лаврового листа. Затем можно добавлять легкоусвояемые блюда, такие как белый рис, вареный картофель, морковь, кабачки. Разрешается есть яйца, курицу без кожи, рыбу, белые сыры.

Продукты, которых следует избегать

К продуктам, которые могут ухудшить состояние, относятся:

жирная пища (молоко, сливочное масло, жареное мясо);

продукты с высоким содержанием нерастворимой клетчатки (цельнозерновые продукты, листовые овощи, бобовые);

газированные напитки, алкоголь, кофе;

обработанные продукты (колбасы, консервы, полуфабрикаты);

специи (чеснок, лук, перец, карри).

Домашние средства против диареи

Помимо правильного питания, можно использовать натуральные средства:

ромашковый чай;

рисовая вода;

морковный суп;

яблочный сок;

кокосовая вода.

Когда обратиться к врачу

Если диарея длится более недели, сопровождается признаками обезвоживания (сухость во рту, слабость, уменьшение мочеотделения), темным или кровавым стулом, следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Диарея особенно опасна для детей и пожилых, поэтому им следует уделять особое внимание. При длительной диарее необходимо обратиться к врачу для установления причины и назначения соответствующего лечения.

Соблюдение правильного питания и потребления достаточного количества жидкости поможет быстрее восстановиться и предотвратить осложнения. Берегите свое здоровье и следите за рационом, ведь правильное питание – это залог хорошего самочувствия.

Мы также писали о том, как микробиом кишечника влияет на ваше здоровье.

Читайте также: