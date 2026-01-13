Как пластик попадает в пищу и влияет на наше здоровье / © Credits

По данным расследования The Washington Post, обычные кухонные предметы, такие как упаковка, посуда, лопатки или антипригарные сковородки, могут незаметно «приправлять» нашу пищу тысячами химических веществ, связанных с пластиком. И многие из них имеют прямое влияние на гормоны, иммунитет и даже развитие детей.

Удобство с побочными эффектами

Пластик стал символом современной жизни. Он легкий, дешевый, удобный и вездесущий:

упаковка для продуктов,

кухонные инструменты,

антипригарная посуда,

контейнеры для хранения пищи.

Но вместе с комфортом в нашу жизнь вошла и массовая химическая экспозиция. По данным международной научной базы, которую проанализировало издание The Washington Post, существует более 16 000 химических веществ, связанных с пластиком. И что самое тревожное — более 5 400 из них считаются потенциально опасными для здоровья человека.

Какие химикаты попадают в нашу пищу

PFAS — «вечные химикаты»

Используются в антипригарных сковородках, одноразовой посуде, «компостируемых» тарелках и упаковке. Они почти не разлагаются, ни в природе, ни в организме человека. Связаны с:

раком почек и яичек,

нарушением развития нервной системы,

аутизмом и ADHD у детей.

Фталаты

Делают пластик мягким и гибким. Именно поэтому они массово присутствуют в упаковке и оборудовании для переработки пищи. В трех четвертях продуктов из супермаркетов обнаруживают фталаты, особенно в ультрапереработанной пище:

преждевременными родами,

нарушением фертильности,

гормональными сбоями.

Бисфенолы (BPA, BPS, BPF)

Когда-то BPA был основным компонентом пластиковых бутылок и внутреннего покрытия консервных банок. Сегодня производители часто пишут «BPA-free», но это не всегда означает безопасность. Его обнаруживают в 79% протестированных продуктов, включая консервы и напитки:

ожирением,

диабетом,

проблемами с репродуктивным здоровьем.

Антипирены (огнезащитные вещества)

Обычно используются в электронике и мебели, но из-за переработки пластика попадают и в кухонные изделия, в частности в черную пластиковую посуду. Могут влиять на:

уровень IQ у детей,

нейроразвитие.

Почему мы не можем просто «избежать» этих веществ

В отличие от лекарств, химические добавки к пластику не проходят столь строгий контроль. Более того, для более 10 700 веществ вообще нет достаточных данных, чтобы оценить их безопасность.

Более 90% людей имеют в крови или моче следы этих химикатов. И хотя каждое отдельное вещество может быть «ниже нормы», вместе они создают коктейль рисков. Мы никогда не контактируем с этими химикатами в одиночку. Мы постоянно имеем дело с их смесью.

Еда как главный источник риска

Еда и упаковка — один из ключевых путей попадания химикатов в тело. Пластик выделяет вещества при нагревании, а особенно активно при контакте с жирной или кислой пищей. Ультрапереработанные продукты содержат наибольшие концентрации

Как обезопасить себя

Эксперты не призывают к панике, но советуют осознанные изменения:

не нагревать пищу в пластиковых контейнерах

заменять пластик на стекло, металл или керамику

реже покупать ультрапереработанные продукты

готовить больше еды дома

не доверять слепо надписям «Eco» или «BPA-free»

Пластик — это не только мусор в океане. Это невидимый спутник нашей повседневной жизни, который постепенно влияет на здоровье, гормоны и будущие поколения.

Сегодня ученые все чаще говорят о необходимости более жесткого регулирования химических веществ, ведь удобство не должно стоить нам здоровья. То, что мы потребляем в виде лекарств, контролируется строго. А то, что попадает в тело в контакте с пластиком, — почти нет. И, возможно, именно с кухни начинается новое, более сознательное, отношение к себе и миру.