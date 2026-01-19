- Дата публикации
Как по форме тела и талии можно предсказать риск возникновения депрессии
Мы привыкли думать, что сантиметры на талии — это исключительно о внешности, джинсах и зеркале. Но новое научное исследование говорит, что форма тела, в частности округлость в зоне живота, может быть тесно связана с нашим психическим состоянием в будущем.
Депрессия — одно из самых распространенных психических нарушений в мире, об этом рассказало издание PsyPost, с ней живет около 300 миллионов человек. Она влияет не только на эмоциональное состояние, но и на физическое здоровье, работоспособность и качество жизни в целом.
Врачи давно обращают внимание на связь между ожирением и психическим здоровьем. Однако традиционный показатель — индекс массы тела (BMI), не всегда дает полную картину. Именно поэтому ученые обратились к другому, менее известному, но потенциально более точному показателю — индексу абдоминального ожирения (Body Roundness Index, BRI).
Что такое индекс абдоминального ожирения
В отличие от BMI, который учитывает только рост и вес, BRI базируется на соотношении талии к росту. Этот показатель позволяет оценить количество висцерального жира — того самого «глубокого» жира в брюшной полости, который окутывает внутренние органы.
Именно висцеральный жир считается самым опасным, ведь он биологически активен, способствует воспалению в организме и связан с сердечно-сосудистыми и метаболическими заболеваниями. Ранее ученые уже предполагали, что он может влиять и на психическое здоровье, но долгосрочных доказательств не хватало.
Как проводили исследования
Команда во главе с исследовательницей Инхун Чжай из Школы медицины Шанхайского университета Цзяо Тун использовала данные UK Biobank — одной из крупнейших биомедицинских баз в мире.
В исследовании приняли участие 201 813 взрослых в возрасте от 40 до 69 лет, у которых в начале не было диагностированной депрессии. За ними наблюдали в среднем почти 13 лет. Учёные учли множество факторов, например, возраст, пол, уровень дохода, образование, образ жизни, наличие хронических болезней, сон и даже употребление алкоголя.
Главный вывод
Участников разделили на четыре группы в зависимости от показателей BRI. Результат оказался показательным: люди с самым высоким индексом абдоминального ожирения тела имели на 30% более высокий риск развития депрессии, и эта связь сохранялась даже после коррекции на BMI.
Зависимость имела так называемую J-образную форму, то есть чем больше индекс, тем выше риск депрессии. Эта тенденция наблюдалась как у мужчин, так и у женщин, независимо от возраста.
Биология, гормоны и мозг
На вопрос, почему это происходит, у ученых есть несколько объяснений.
Во-первых, абдоминальный жир выделяет воспалительные вещества (цитокины), которые могут проникать в мозг и влиять на нейромедиаторы, регулирующие настроение.
Во-вторых, ожирение часто сопровождается нарушением работы гормонов, в частности лептина, который влияет на систему реакции на стресс (гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую ось). Именно ее дисбаланс часто наблюдается при депрессии.
Образ жизни
Исследователи проверили, могут ли объяснить эту связь курение, физическая активность или уровень образования. Оказалось, что:
курение частично повышает риск,
физическая активность имеет защитный эффект, но в целом эти факторы объясняют лишь небольшую часть взаимосвязи. Основная роль остается за физиологией.
Авторы отмечают, что большинство участников были европейского происхождения, поэтому результаты требуют подтверждения в других группах людей. Кроме того, исследование является наблюдательным, оно показывает связь, но не доказывает прямой причинно-следственный эффект.
Это исследование в очередной раз напоминает, что наше тело — сложная система, где физическое и психическое тесно переплетены. Наша талия — не только вопрос моды или самооценки, но и потенциальный маркер будущего психического здоровья. И хотя ни один показатель не определяет судьбу, внимательное отношение к телу, движению и общему образу жизни может быть важным шагом не только к лучшему самочувствию, но и к ментальному равновесию.