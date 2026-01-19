Как по форме тела и талии можно предсказать риск возникновения депрессии / © Credits

Депрессия — одно из самых распространенных психических нарушений в мире, об этом рассказало издание PsyPost, с ней живет около 300 миллионов человек. Она влияет не только на эмоциональное состояние, но и на физическое здоровье, работоспособность и качество жизни в целом.

Врачи давно обращают внимание на связь между ожирением и психическим здоровьем. Однако традиционный показатель — индекс массы тела (BMI), не всегда дает полную картину. Именно поэтому ученые обратились к другому, менее известному, но потенциально более точному показателю — индексу абдоминального ожирения (Body Roundness Index, BRI).

Что такое индекс абдоминального ожирения

В отличие от BMI, который учитывает только рост и вес, BRI базируется на соотношении талии к росту. Этот показатель позволяет оценить количество висцерального жира — того самого «глубокого» жира в брюшной полости, который окутывает внутренние органы.

Именно висцеральный жир считается самым опасным, ведь он биологически активен, способствует воспалению в организме и связан с сердечно-сосудистыми и метаболическими заболеваниями. Ранее ученые уже предполагали, что он может влиять и на психическое здоровье, но долгосрочных доказательств не хватало.

Как проводили исследования

Команда во главе с исследовательницей Инхун Чжай из Школы медицины Шанхайского университета Цзяо Тун использовала данные UK Biobank — одной из крупнейших биомедицинских баз в мире.

В исследовании приняли участие 201 813 взрослых в возрасте от 40 до 69 лет, у которых в начале не было диагностированной депрессии. За ними наблюдали в среднем почти 13 лет. Учёные учли множество факторов, например, возраст, пол, уровень дохода, образование, образ жизни, наличие хронических болезней, сон и даже употребление алкоголя.

Главный вывод

Участников разделили на четыре группы в зависимости от показателей BRI. Результат оказался показательным: люди с самым высоким индексом абдоминального ожирения тела имели на 30% более высокий риск развития депрессии, и эта связь сохранялась даже после коррекции на BMI.

Зависимость имела так называемую J-образную форму, то есть чем больше индекс, тем выше риск депрессии. Эта тенденция наблюдалась как у мужчин, так и у женщин, независимо от возраста.

Биология, гормоны и мозг

На вопрос, почему это происходит, у ученых есть несколько объяснений.

Во-первых, абдоминальный жир выделяет воспалительные вещества (цитокины), которые могут проникать в мозг и влиять на нейромедиаторы, регулирующие настроение.

Во-вторых, ожирение часто сопровождается нарушением работы гормонов, в частности лептина, который влияет на систему реакции на стресс (гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую ось). Именно ее дисбаланс часто наблюдается при депрессии.

Образ жизни

Исследователи проверили, могут ли объяснить эту связь курение, физическая активность или уровень образования. Оказалось, что:

курение частично повышает риск,

физическая активность имеет защитный эффект, но в целом эти факторы объясняют лишь небольшую часть взаимосвязи. Основная роль остается за физиологией.

Авторы отмечают, что большинство участников были европейского происхождения, поэтому результаты требуют подтверждения в других группах людей. Кроме того, исследование является наблюдательным, оно показывает связь, но не доказывает прямой причинно-следственный эффект.

Это исследование в очередной раз напоминает, что наше тело — сложная система, где физическое и психическое тесно переплетены. Наша талия — не только вопрос моды или самооценки, но и потенциальный маркер будущего психического здоровья. И хотя ни один показатель не определяет судьбу, внимательное отношение к телу, движению и общему образу жизни может быть важным шагом не только к лучшему самочувствию, но и к ментальному равновесию.