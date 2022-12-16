Как почистить зубы, улучшить состояние десен и избавиться от запаха изо рта: 5 простых советов

Уход за зубами чрезвычайно важен. Все мы хотим иметь красивые белые зубы, свежее дыхание и здоровые десны. Желательно при этом еще и экономить на походах к стоматологу. А это вполне возможно, если заниматься профилактикой проблем с зубами и ротовой полостью.

Красивая улыбка – это больше чем просто эстетическое удовольствие. Уход за зубами может привести к улучшению общего состояния здоровья, потому что состояние микробиома полости рта влияет на пищеварение, обмен веществ и иммунитет. Womans World поделился советами, которые помогут естественным образом улучшить здоровье зубов, остановив кровоточивость десен, устранив неприятное дыхание и снизив риск кариеса.

Какие фрукты нужно есть для профилактики кровоточивости десен

Ученые Вашингтонского университета говорят, что дефицит витамина С может быть причиной плохого состояния десен. Чтобы этого избежать, ежедневно ешьте киви или клубнику, богатые витамином С, которые стимулируют рост новых тканей десен и сохраняют эластичность существующих десен. Считается, что люди со здоровыми деснами имеют более низкий уровень истощающего энергию воспаления, что делает их более спокойными и счастливыми.

Что нужно делать, чтобы избавиться от неприятного запаха изо рта

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Бактерии процветают в сухой среде, подобной той, которая создается, когда вы дышите через рот. Действительно, исследования, показывают, что дыхание с открытым ртом увеличивает риск появления неприятного запаха изо рта на 90 процентов, нанося вред здоровью ваших зубов. Итак, попробуйте дышать через нос, это лишит бактерии ротовой полости необходимого им кислорода.

Как чистить зубы, чтобы избавиться от налета, вызывающего кариес

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Потратьте 30 секунд на предварительную чистку зубов сухой зубной щеткой. Щетинки без смазки лучше удаляют биопленку вдоль десен, уменьшая накопление налета, вызывающего кариес, на 57 процентов.

Как предотвратим появление трещин на зубах

Если вы просыпаетесь с болью в челюсти или у вас треснул зуб, вы, вероятно, скрежещете или сжимаете зубы ночью. Чтобы смягчить трение и защитить здоровье зубов, носите в постели защитную капу. Он покрывает зубы мягким щитом, позволяя мышцам челюсти отдыхать. Ношение предотвращающей стискивание зубов капы также снижает риск утренних головных болей.

Что нужно пить, чтобы избавиться от пятен на зубах

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Добавление молока в кофе или чай — это способ защитить зубы от потемнения, окрашивания и кислотности. Действительно, исследование, опубликованное в Международном журнале стоматологической гигиены, показало, что молоко значительно снижает способность чая окрашивать зубы. Исследователи пришли к выводу, что основным защитным средством является содержащийся в молоке казеин, и предположили, что он столь же эффективен, как отбеливающие полоски с пероксидом, но, поскольку держать молоко во рту весь день, чтобы попытаться отбелить зубы, нереально, употребление чая с молоком или кофе отбеливает зубы не так сильно, как полоски с перекисью.

Все это, конечно, не отменяет регулярные посещения стоматолога, но может значительно улучшить состояние зубов и сократить расходы на их реставрацию и лечение.

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