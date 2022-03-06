В тяжелые времена наш организм требует большего внимания.
Как помочь своему организму во время войны, рассказал доктор Екатерина Толстикова.
Сейчас очень тяжелое время для всех нас, но я всё-таки решила написать несколько советов, которые помогут привести организм в более стабильное состояние.
Что касается еды:
если доступны магазины, покупайте то, что не быстро портится (тунец в собственном соку/оливковом масле и другая рыба, которая будет в наличие. Важно - обязательно читайте этикетки, тут даже не для того, чтобы что-то не съесть, а для того, чтобы переключить фокус внимание с новостей, замедлиться и успокоить ум);
маринованные овощи (огурцы/помидоры, квашеная капуста), сырые быстро портятся (а клетчатка очень нужна во время стресса - так как чреват риск запоров);
если есть, где хранить (морозилка), можно и замороженные овощи, ягоды, фрукты (разморозить - просто достать из холодильника, а дальше употреблять;
орехи и семена (обязательно их найдите, желательно без соли/сахара, самые обычные) - поддержит работу гормонов, даст надолго сытость, включить нормальную работу нервной системы;
жевательная резинка - сильно помогает успокаиваться. Жуйте, когда испытываете сильное напряжение;
если ничего не лезет - хотя бы мёд, вода, печенье, сладости (то, что даёт глюкозу организму для энергии).
Стресс сильно изматывает работу всех органов, а вы помните, что глюкоза - это самое простое и быстрое топливо для организма. Можно ещё в жидком виде (соки, смузи, кола (но много фосфора, не частите, особенно если есть проблема с кальцием), это если совсем тяжело что-то есть, но я бы все равно советовала бы жевать.
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