В тяжелые времена наш организм требует большего внимания.

Как помочь своему организму во время войны, рассказал доктор Екатерина Толстикова.

Сейчас очень тяжелое время для всех нас, но я всё-таки решила написать несколько советов, которые помогут привести организм в более стабильное состояние.

Что касается еды:

если доступны магазины, покупайте то, что не быстро портится (тунец в собственном соку/оливковом масле и другая рыба, которая будет в наличие. Важно - обязательно читайте этикетки, тут даже не для того, чтобы что-то не съесть, а для того, чтобы переключить фокус внимание с новостей, замедлиться и успокоить ум);

маринованные овощи (огурцы/помидоры, квашеная капуста), сырые быстро портятся (а клетчатка очень нужна во время стресса - так как чреват риск запоров);

если есть, где хранить (морозилка), можно и замороженные овощи, ягоды, фрукты (разморозить - просто достать из холодильника, а дальше употреблять;

орехи и семена (обязательно их найдите, желательно без соли/сахара, самые обычные) - поддержит работу гормонов, даст надолго сытость, включить нормальную работу нервной системы;



жевательная резинка - сильно помогает успокаиваться. Жуйте, когда испытываете сильное напряжение;



если ничего не лезет - хотя бы мёд, вода, печенье, сладости (то, что даёт глюкозу организму для энергии).



Стресс сильно изматывает работу всех органов, а вы помните, что глюкоза - это самое простое и быстрое топливо для организма. Можно ещё в жидком виде (соки, смузи, кола (но много фосфора, не частите, особенно если есть проблема с кальцием), это если совсем тяжело что-то есть, но я бы все равно советовала бы жевать.

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