Как помочь своему партнеру "безболезненно" похудеть

Если ваша вторая половинка никак не может решиться встать на тропу здорового питания, предлагаем вам ознакомиться с маленькими уловками, которые помогут это сделать.

Когда мы вступаем в отношения и начинаем жить с любимым человеком вместе, иногда набираем лишний вес. Если это не о вас, то возможно о вашем партнере. Кое-кто шутит, что это влияние счастливой семейной жизни, однако для многих, лишний вес становится проблемой, словно камень неуверенности в себе, давящего на грудь.

В такой ситуации кто-то может взять себя в руки, а кто-то отнюдь не может отказаться от вкусностей, которые готовит муж или жена, и застревает на этапе "просто поговорить о похудении". На странице DailyMail рассказали, как помочь таким "болтунам" сделать следующий шаг на пути к похудению.

Начните делать полезные бутерброды

Если ваш партнер не хочет брать с собой на работу здоровые ланчи и предпочитает сладости или уличную пищу и максимум – это домашний бутерброд, попробуйте сделать его более "полезным". В нем должно быть минимум жира: масло, майонез. Постепенно убавляйте их количество, чтобы любимый человек не заметил этого. В качестве начинки используйте тунец, отварное мясо и разные овощи. Выбирайте цельнозерновой хлеб. Вместо чипсов и сухариков положите на обед попкорн. Он содержит меньше калорий и больше клетчатки, а это значит, что человек будет дольше чувствовать сытость.

Алкоголь

Если вы - именно та пара, которая обычно каждый вечер открывает бутылочку красного, то помните, что каждый из вас потребляет примерно 310 калорий минимум каждый вечер. Добавьте сюда калории за весь день, вспомнив все свои нездоровые перекусы. Может получиться немало!

Интересным фактом здесь является то, что когда один из партнеров прекращает пить, это делает и другой, потому что в действие вступает правило потери "друга по рюмке".

Можно еще планировать определенные общие дела на утро, тогда ваш партнер не сможет "напиться" с вечера, ведь надо будет рано просыпаться. Или, если вы решили поужинать в заведении и без бокала никак, выберите заведение, которое находится чуть дальше от дома, но не так далеко, чтобы вам пришлось вызвать такси, а вы могли вернуться домой пешком. Вечерняя прогулка после ужина может легко сжечь до 600 калорий.

Барбекю летом – обязательная процедура

Лето – идеальная пора разжечь костер и приготовить что-нибудь на свежем воздухе. Особенно если ваша вторая половина – фанат барбекю или шашлыков. Избегайте жирного мяса, например, бургеров и сосисок, и отдайте предпочтение курице, нежирным стейкам, рыбе и креветкам. Овощной шашлык также отлично подходит для гриля.

Поощрение легких упражнений

Лето – прекрасная пора, чтобы приучить "ленивца" к активности, тем более если у вашего партнера сидячий образ жизни. Пусть долгая прогулка на свежем воздухе станет неотъемлемой частью ваших выходных. Не ездите по городу на машине или автобусе, а пройдитесь пешком. В летние месяцы долгая вечерняя прогулка – это также отличный способ расслабиться и сжечь калории.

Завтраки

Если ваш любимый человек пропускает завтраки, а затем на ходу пьет кофе с хот-догом, попытайтесь просыпаться чуть раньше и готовить завтрак, чтобы ситуация была "без вариантов надо поесть". Если это сработает, появится привычка завтракать и человек сам начнет себе готовить. Однако, избегайте всего сладкого, что может привести к значительному скачку сахара в крови: тостов с джемом, хлопьев и фруктовых соков. Как только этот всплеск снизится, появится чувство голода и начнется утренний перекус. Лучше приготовить более сытную пищу, которая будет содержать яйца. Если вам не хватает времени готовить, высокопротеиновый коктейль может стать решением этой ситуации, особенно если кто-то любит пить что-то на ходу.

Коварный вкусный перекус

Отсутствие полки, а у кого-то возможно и шкафа, с лакомством – легкое средство от тайных перекусов. Ведь нельзя есть то, чего нет. Когда сладости всегда присутствуют в доме, их хочется есть, но если ничего нет, идти в магазин за плиткой шоколада может быть лень.

Если любимый человек потребляет много хлеба, например, не покупайте его с запасом, но пусть у вас всегда будут наготове хлебцы. Единственное, что можно держать на виду – это фрукты. Все остальное, или хорошенько спрячьте, или не покупайте. Если это невозможно сделать, старайтесь покупать меньшие порции. Если вашему партнеру нужно что-нибудь погрызть перед телевизором, положите небольшое количество чипсов в миску и не давайте целую пачку.

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