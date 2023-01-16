Как понять, что у вас плохой запах изо рта, и как с ним бороться

Неприятный запах изо рта — распространенная проблема, но иногда его трудно почувствовать на себе.

Иногда мы можем не замечать, что у нас изо рта плохо пахнет. К счастью, эксперты The Sun предложили простой тест, который поможет определить, является ли ваше дыхание неприятным.

Эксперты в области здоровья полости рта говорят, что облизывание внутренней части запястья и его обнюхивание являются универсальным средством определения чистоты дыхания. Если после облизывания запястье плохо пахнет, то вы можете быть уверены, что у вас неприятный запах изо рта.

Существуют различные причины неприятного запаха изо рта, в том числе употребление в пищу или питье сильно пахнущих или острых продуктов и напитков.

Причинами этого неприятного явления могут быть также проблемы с зубами или деснами.

Экстремальные диеты и курение также могут оказать влияние, как и некоторые заболевания, такие как тонзиллит, кислотный рефлюкс и сухость во рту, утверждают эксперты.

Медики утверждают, что лучший способ убедиться, что у вас нет неприятного запаха изо рта, — содержать зубы, язык и рот в чистоте.

Вот восемь вещей, которые вы должны сделать, чтобы избавиться от зловония:

осторожно чистите зубы и десны не менее двух раз в день в течение двух минут;

используйте зубную пасту с фтором;

осторожно очищайте язык один раз в день с помощью скребка для языка или чистящего средства;

чистите межзубные промежутки межзубными щетками или зубной нитью не реже одного раза в день;

проходить регулярные стоматологические осмотры;

содержать зубные протезы в чистоте и снимать их на ночь;

используйте леденцы без сахара или жевательную резинку после еды и напитков с сильным запахом;

попробуйте использовать антибактериальную жидкость для полоскания рта или зубную пасту.

Чтобы избежать неприятного запаха изо рта вам следует избегать курения.

Наряду с этим медики утверждают, что нельзя полоскать рот водой сразу после чистки зубов, а также не следует чистить зубы так сильно, чтобы десны кровоточили. Вам также следует избегать большого количества сладких продуктов и напитков.

Когда обращаться за помощью

Хотя вы можете бороться с неприятным запахом изо рта самостоятельно, если проблема не улучшится в течение нескольких недель, вам следует записаться на прием к стоматологу.

Вам также следует обратиться за помощью, если у вас болезненные, кровоточащие или опухшие десны.

Если вы взрослый человек и у вас шатаются зубы, или у вас есть зубная боль, или проблемы с зубными протезами, вам также следует записаться на прием.

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