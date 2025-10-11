Как понять, что вы используете слишком много дезодоранта / © Credits

Издание Real Simple рассказало, что в случае с дезодорантом «больше» не значит «лучше» и как понять, что вы наносите его правильно и когда пришло время пересмотреть свой ритуал.

Сколько дезодоранта нужно

Не существует единой нормы, но:

Стик или роликовый дезодорант: 2-3 легких движения в каждом направлении.

Спрей: 2-3 короткие распыления с расстояния 15-20 см.

Крем или гель: порция размером с горошину.

Цель — равномерно покрыть кожу, а не создать пленку из продукта. Нанесение толстого слоя не усиливает эффект, а лишь создает лишний осадок, который может блокировать поры и вызвать раздражение.

Когда наносить дезодорант

Большинство из нас пользуется дезодорантом утром перед выходом из дома и это правильно, если это дезодорант без антиперспиранта. Но если в вашем средстве есть соли алюминия, то эффективнее применять его вечером, перед сном. Антиперспирант работает, когда потовые железы неактивны. Именно ночью он лучше впитывается и блокирует потливость на следующий день.

А для тех, кто пользуется клиническими или «48-72-часовыми» дезодорантами, лучше наносить его дважды в день: утром и перед сном.

Как подготовить кожу к нанесению

Чтобы дезодорант действительно работал, его надо наносить на чистую, сухую и гладкую кожу, а не поверх пота или лосьона.

Всегда наносите средство после душа, когда кожа сухая.

Не используйте сразу после бритья, подождите хотя бы 30 мин.

Если у вас чувствительная кожа, ищите формулы с алоэ, пантенолом или цинком, без спирта и ароматизаторов.

Активные ингредиенты которые на самом деле работают

Не все дезодоранты одинаковы.

Антиперспиранты содержат соли алюминия, которые временно блокируют потовые железы.

Обычные дезодоранты лишь маскируют запах и не останавливают пот.

Популярные сейчас «безалюминиевые» формулы — это скорее парфюм для подмышек, а не реальная защита от пота. Поэтому если вы активно двигаетесь, много потеете или работаете в жару, выбирайте антиперспирант с алюминием, он действительно эффективен.

Признаки, что дезодоранта слишком много

Если вы узнали себя в одном из пунктов — возможно, пора сократить количество нанесений:

на коже появляется покраснение или зуд;

на черных вещах видны белые пятна;

дезодорант сворачивается или оставляет пленку;

даже после нанесения эффекта нет и вы чувствуете влажность — значит, средство просто не впитывается из-за избытка слоя.

Чрезмерное использование может блокировать поры, раздражать кожу и даже уменьшить эффективность формулы.

Защита «48-72 часов»

Реальность такова, что ни один дезодорант не выдерживает три дня активной жизни. В реальной жизни дезодорант стирается во время движения рук и купания. Поэтому его стоит обновлять ежедневно после душа.

Советы

Выбирайте формулу под свой тип кожи: чувствительная, нормальная, склонная к потливости.

Не смешивайте несколько средств одновременно.

Раз в неделю очищайте подмышки мягким скрабом или пенкой, это поможет избежать закупоривания пор.

Позвольте коже «дышать» хотя бы несколько часов без дезодоранта, например, в выходные дома.

Дезодорант — это не броня, а вспомогательное средство. Его задача — сделать вашу жизнь комфортнее, а не покрывать тело плотным слоем. Достаточно нескольких движений, правильного времени нанесения и ухоженной кожи и вы забудете о неприятных запахах без вреда для здоровья. Ваш дезодорант должен работать тихо — вы не должны его замечать.