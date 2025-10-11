- Дата публикации
-
- Категория
- Актуальная тема
- Количество просмотров
- 182
- Время на прочтение
- 3 мин
Как понять, что вы используете слишком много дезодоранта
Когда мы потеем, то автоматически тянемся к дезодоранту. И это логично — никто не хочет чувствовать неприятный запах или видеть пятна пота под мышками. Но задумывались ли вы, что слишком много дезодоранта может дать обратный эффект.
Издание Real Simple рассказало, что в случае с дезодорантом «больше» не значит «лучше» и как понять, что вы наносите его правильно и когда пришло время пересмотреть свой ритуал.
Сколько дезодоранта нужно
Не существует единой нормы, но:
Стик или роликовый дезодорант: 2-3 легких движения в каждом направлении.
Спрей: 2-3 короткие распыления с расстояния 15-20 см.
Крем или гель: порция размером с горошину.
Цель — равномерно покрыть кожу, а не создать пленку из продукта. Нанесение толстого слоя не усиливает эффект, а лишь создает лишний осадок, который может блокировать поры и вызвать раздражение.
Когда наносить дезодорант
Большинство из нас пользуется дезодорантом утром перед выходом из дома и это правильно, если это дезодорант без антиперспиранта. Но если в вашем средстве есть соли алюминия, то эффективнее применять его вечером, перед сном. Антиперспирант работает, когда потовые железы неактивны. Именно ночью он лучше впитывается и блокирует потливость на следующий день.
А для тех, кто пользуется клиническими или «48-72-часовыми» дезодорантами, лучше наносить его дважды в день: утром и перед сном.
Как подготовить кожу к нанесению
Чтобы дезодорант действительно работал, его надо наносить на чистую, сухую и гладкую кожу, а не поверх пота или лосьона.
Всегда наносите средство после душа, когда кожа сухая.
Не используйте сразу после бритья, подождите хотя бы 30 мин.
Если у вас чувствительная кожа, ищите формулы с алоэ, пантенолом или цинком, без спирта и ароматизаторов.
Активные ингредиенты которые на самом деле работают
Не все дезодоранты одинаковы.
Антиперспиранты содержат соли алюминия, которые временно блокируют потовые железы.
Обычные дезодоранты лишь маскируют запах и не останавливают пот.
Популярные сейчас «безалюминиевые» формулы — это скорее парфюм для подмышек, а не реальная защита от пота. Поэтому если вы активно двигаетесь, много потеете или работаете в жару, выбирайте антиперспирант с алюминием, он действительно эффективен.
Признаки, что дезодоранта слишком много
Если вы узнали себя в одном из пунктов — возможно, пора сократить количество нанесений:
на коже появляется покраснение или зуд;
на черных вещах видны белые пятна;
дезодорант сворачивается или оставляет пленку;
даже после нанесения эффекта нет и вы чувствуете влажность — значит, средство просто не впитывается из-за избытка слоя.
Чрезмерное использование может блокировать поры, раздражать кожу и даже уменьшить эффективность формулы.
Защита «48-72 часов»
Реальность такова, что ни один дезодорант не выдерживает три дня активной жизни. В реальной жизни дезодорант стирается во время движения рук и купания. Поэтому его стоит обновлять ежедневно после душа.
Советы
Выбирайте формулу под свой тип кожи: чувствительная, нормальная, склонная к потливости.
Не смешивайте несколько средств одновременно.
Раз в неделю очищайте подмышки мягким скрабом или пенкой, это поможет избежать закупоривания пор.
Позвольте коже «дышать» хотя бы несколько часов без дезодоранта, например, в выходные дома.
Дезодорант — это не броня, а вспомогательное средство. Его задача — сделать вашу жизнь комфортнее, а не покрывать тело плотным слоем. Достаточно нескольких движений, правильного времени нанесения и ухоженной кожи и вы забудете о неприятных запахах без вреда для здоровья. Ваш дезодорант должен работать тихо — вы не должны его замечать.