Как понять, что вы используете слишком много дезодоранта

Когда мы потеем, то автоматически тянемся к дезодоранту. И это логично — никто не хочет чувствовать неприятный запах или видеть пятна пота под мышками. Но задумывались ли вы, что слишком много дезодоранта может дать обратный эффект.

Как понять, что вы используете слишком много дезодоранта

Издание Real Simple рассказало, что в случае с дезодорантом «больше» не значит «лучше» и как понять, что вы наносите его правильно и когда пришло время пересмотреть свой ритуал.

Сколько дезодоранта нужно

Не существует единой нормы, но:

  • Стик или роликовый дезодорант: 2-3 легких движения в каждом направлении.

  • Спрей: 2-3 короткие распыления с расстояния 15-20 см.

  • Крем или гель: порция размером с горошину.

Цель — равномерно покрыть кожу, а не создать пленку из продукта. Нанесение толстого слоя не усиливает эффект, а лишь создает лишний осадок, который может блокировать поры и вызвать раздражение.

Когда наносить дезодорант

Большинство из нас пользуется дезодорантом утром перед выходом из дома и это правильно, если это дезодорант без антиперспиранта. Но если в вашем средстве есть соли алюминия, то эффективнее применять его вечером, перед сном. Антиперспирант работает, когда потовые железы неактивны. Именно ночью он лучше впитывается и блокирует потливость на следующий день.

А для тех, кто пользуется клиническими или «48-72-часовыми» дезодорантами, лучше наносить его дважды в день: утром и перед сном.

Как подготовить кожу к нанесению

Чтобы дезодорант действительно работал, его надо наносить на чистую, сухую и гладкую кожу, а не поверх пота или лосьона.

  • Всегда наносите средство после душа, когда кожа сухая.

  • Не используйте сразу после бритья, подождите хотя бы 30 мин.

  • Если у вас чувствительная кожа, ищите формулы с алоэ, пантенолом или цинком, без спирта и ароматизаторов.

Активные ингредиенты которые на самом деле работают

Не все дезодоранты одинаковы.

  • Антиперспиранты содержат соли алюминия, которые временно блокируют потовые железы.

  • Обычные дезодоранты лишь маскируют запах и не останавливают пот.

Популярные сейчас «безалюминиевые» формулы — это скорее парфюм для подмышек, а не реальная защита от пота. Поэтому если вы активно двигаетесь, много потеете или работаете в жару, выбирайте антиперспирант с алюминием, он действительно эффективен.

Признаки, что дезодоранта слишком много

Если вы узнали себя в одном из пунктов — возможно, пора сократить количество нанесений:

  • на коже появляется покраснение или зуд;

  • на черных вещах видны белые пятна;

  • дезодорант сворачивается или оставляет пленку;

  • даже после нанесения эффекта нет и вы чувствуете влажность — значит, средство просто не впитывается из-за избытка слоя.

Чрезмерное использование может блокировать поры, раздражать кожу и даже уменьшить эффективность формулы.

Защита «48-72 часов»

Реальность такова, что ни один дезодорант не выдерживает три дня активной жизни. В реальной жизни дезодорант стирается во время движения рук и купания. Поэтому его стоит обновлять ежедневно после душа.

Советы

  • Выбирайте формулу под свой тип кожи: чувствительная, нормальная, склонная к потливости.

  • Не смешивайте несколько средств одновременно.

  • Раз в неделю очищайте подмышки мягким скрабом или пенкой, это поможет избежать закупоривания пор.

  • Позвольте коже «дышать» хотя бы несколько часов без дезодоранта, например, в выходные дома.

Дезодорант — это не броня, а вспомогательное средство. Его задача — сделать вашу жизнь комфортнее, а не покрывать тело плотным слоем. Достаточно нескольких движений, правильного времени нанесения и ухоженной кожи и вы забудете о неприятных запахах без вреда для здоровья. Ваш дезодорант должен работать тихо — вы не должны его замечать.

