Как популярное упражнение "убивает" вашу поясницу: рассказывает реабилитолог

На первый взгляд, ничего сложного, легли на скамью, зафиксировали ноги, опустили корпус вниз и подняли обратно. Но именно здесь большинство людей совершают критическую ошибку, которая со временем может привести к боли, защемлениям или даже травмам поясницы.

Реабилитолог Даниил Абрамов объясняет, что сама по себе гиперэкстензия не опасна. Проблема заключается в неправильной технике выполнения, которая превращает упражнение из полезного во вредное.

«Большинство людей выполняют гиперэкстензию так, что движение идет не от ягодиц, а именно с поясницы. В результате активно нагружаются фасеточные суставы — это мелкие суставы, которые соединяют позвонки между собой. И если вы ведете сидячий образ жизни или имеете даже незначительные проблемы со спиной, такая нагрузка может стать фатальной для вашей поясницы», — отмечает эксперт.

Что происходит во время неправильной гиперэкстензии

Когда человек выполняет упражнение, чрезмерно выгибает спину в пояснице, вместо того чтобы работать ягодичными мышцами, вся нагрузка переходит на нижнюю часть позвоночника. Такое движение вызывает компрессию (сдавливание) фасеточных суставов, раздражение нервных окончаний и микротравмы мышц.

В начале это может проявляться лишь легким дискомфортом, но со временем может превратиться в хроническую боль, прострелы или ощущение скованности в пояснице.

«Если фасеточные суставы здоровы, вы можете долго не чувствовать боли. Но у большинства людей с сидячей работой, слабыми мышцами кора и перенапряжением бедер, такое упражнение только усилит имеющуюся боль», — объясняет реабилитолог.

Как правильно выполнять упражнение

Чтобы избежать травм и получить максимальную пользу от гиперэкстензии, стоит придерживаться нескольких простых правил:

Работайте ягодицами, а не поясницей. Основная цель упражнения — укрепить именно ягодичные мышцы и заднюю поверхность бедра. Поясница в правильной технике остается почти неподвижной, только стабилизирует корпус.

Останавливайтесь в верхней точке. Когда поднимаетесь, не разгибайте спину полностью. Удерживайте тело в прямой линии, от головы до пяток. Лишний изгиб в пояснице создает вредную нагрузку.

Используйте статическое удержание. Если вы начинающий или чувствуете боль в спине, делайте упражнение без динамики, просто удерживайте корпус в правильном положении 15-20 секунд, сосредотачивайтесь на напряжении ягодиц.

Разогревайтесь перед тренировкой. Легкая разминка для бедер, спины и кора поможет избежать перенапряжения.

Противопоказания гиперэкстензии

Людям с хроническими проблемами поясничного отдела, например, грыжи, протрузии, спондилолистез, артроз фасеточных суставов, следует выполнять упражнение только под контролем специалиста или заменить его более безопасной альтернативой, например, мостиком на полу или разгибанием бедра с эспандером.

Для женщин, которые часто имеют слабые глубокие мышцы кора из-за беременности или сидячего образа жизни, неправильная гиперэкстензия может вызвать не только боль в спине, но и проблемы с осанкой, напряжение тазового дна и даже головную боль.

Поэтому лучше уделять больше внимания контролю движений, а не количеству повторов.

Как сделать упражнение безопасным

Реабилитолог советует начать с минимальной амплитуды и делать только статическую фазу удержания без разгибания. Постепенно добавляйте движения, когда мышцы кора и ягодицы станут сильнее.

«Гиперэкстензия — отличное упражнение, если делать его с умом. Но если у вас уже болит спина, начните не с гиперэкстензии, а с восстановления стабильности позвоночника», — добавляет Абрамов.

Гиперэкстензия может быть вашим союзником или врагом. Если выполнять ее с правильной техникой, она поможет создать крепкую, подтянутую спину и ягодицы. Но стоит лишь немного «перегнуть» в прямом смысле и упражнение превращается в угрозу для вашей поясницы.