Как повысить уровень железа в крови: полезные советы

Железо – один из ключевых микроэлементов для здоровья человека. Его дефицит может приводить к серьезным проблемам, среди которых ухудшение когнитивных функций, снижение физической активности, сердечная недостаточность и даже повышенный риск смерти.

Издание HealthLine рассказало, как распознать дефицит железа, избежать его и поддерживать оптимальный уровень в организме.

Почему железо важно для здоровья

Железо выполняет многочисленные жизненно важные функции:

является компонентом гемоглобина, переносящего кислород в крови.

участвует в синтезе ДНК.

способствует выработке энергии в организме.

Одним из наиболее распространенных последствий низкого уровня железа является железодефицитная анемия. Однако дефицит этого микроэлемента также ассоциируется с:

синдромом беспокойных ног

снижением физической выносливости

ухудшением работы мозга

сердечной недостаточностью

Признаки дефицита железа

Симптомы, которые могут свидетельствовать о низком уровне железа:

бледность

усталость

одышка, особенно во время физических нагрузок

слабость

учащенное сердцебиение

головная боль

ломкость ногтей или выпадение волос

Факторы риска включают:

менструацию

беременность и период лактации

операции или травмы

заболевания желудочно-кишечного тракта (например, целиакия или язвенная болезнь)

веганский или вегетарианский рацион

Избыток железа также небезопасен. Гемохроматоз – состояние, при котором железо накапливается в тканях, – может вызвать серьезные последствия. Поэтому прием добавок с железом должен быть согласован с врачом.

Как повысить уровень железа из-за питания

Железо в продуктах делится на два типа: гемовое (животное происхождение) и негемовое (растительное происхождение). Гемовое железо легче усваивается организмом.

Источники гемового железа:

красное мясо

птица

рыба

моллюски

яйца

Однако чрезмерное потребление красного мяса, особенно жирных или обработанных продуктов (колбас, бекона), может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Источники негемового железа:

темная листовая зелень (шпинат, капуста)

бобовые (чечевица, горох, фасоль)

тофу, соевые бобы

цельнозерновые продукты

орехи и семена

сухофрукты (чернослив, финики, инжир)

томатная паста, артишоки, картофель

какао-порошок и черный шоколад

Улучшение усвоения железа

Витамин С: еда, богатая витамином С, помогает организму лучше усваивать железо. Добавляйте в свой рацион:

цитрусовые (апельсины, лимоны, грейпфруты)

болгарский перец

ягоды (клубника, черника)

тропические фрукты (киви, ананас)

помидоры

Железная посуда: приготовление пищи в железной посуде может повысить содержание железа в готовом блюде.

Ограничение напитков, препятствующих усвоению: чай и кофе содержат дубильные вещества, снижающие абсорбцию железа. Избегайте их употребления во время еды. Красное вино содержит полифенолы, также уменьшающие усвоение железа.

Разделяйте прием кальция: молочные продукты и добавки с кальцием могут уменьшать абсорбцию железа. Употребляйте их отдельно от продуктов, богатых железом.

Сбалансированное питание, правильное сочетание продуктов и внимание к сигналам организма помогут избежать дефицита железа и обеспечить крепкое здоровье на долгие годы.

Читайте также: