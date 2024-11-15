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Как повысить уровень железа в крови: полезные советы

Как повысить уровень железа в крови: полезные советы

Как повысить уровень железа в крови: полезные советы / Фото: www.credits

Железо – один из ключевых микроэлементов для здоровья человека. Его дефицит может приводить к серьезным проблемам, среди которых ухудшение когнитивных функций, снижение физической активности, сердечная недостаточность и даже повышенный риск смерти.

Издание HealthLine рассказало, как распознать дефицит железа, избежать его и поддерживать оптимальный уровень в организме.

Почему железо важно для здоровья

Железо выполняет многочисленные жизненно важные функции:

  • является компонентом гемоглобина, переносящего кислород в крови.
  • участвует в синтезе ДНК.
  • способствует выработке энергии в организме.

Одним из наиболее распространенных последствий низкого уровня железа является железодефицитная анемия. Однако дефицит этого микроэлемента также ассоциируется с:

  • синдромом беспокойных ног
  • снижением физической выносливости
  • ухудшением работы мозга
  • сердечной недостаточностью

Признаки дефицита железа

Симптомы, которые могут свидетельствовать о низком уровне железа:

  • бледность
  • усталость
  • одышка, особенно во время физических нагрузок
  • слабость
  • учащенное сердцебиение
  • головная боль
  • ломкость ногтей или выпадение волос

Факторы риска включают:

  • менструацию
  • беременность и период лактации
  • операции или травмы
  • заболевания желудочно-кишечного тракта (например, целиакия или язвенная болезнь)
  • веганский или вегетарианский рацион

Избыток железа также небезопасен. Гемохроматоз – состояние, при котором железо накапливается в тканях, – может вызвать серьезные последствия. Поэтому прием добавок с железом должен быть согласован с врачом.

Как повысить уровень железа из-за питания

Железо в продуктах делится на два типа: гемовое (животное происхождение) и негемовое (растительное происхождение). Гемовое железо легче усваивается организмом.

Источники гемового железа:

  • красное мясо
  • птица
  • рыба
  • моллюски
  • яйца

Однако чрезмерное потребление красного мяса, особенно жирных или обработанных продуктов (колбас, бекона), может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Источники негемового железа:

  • темная листовая зелень (шпинат, капуста)
  • бобовые (чечевица, горох, фасоль)
  • тофу, соевые бобы
  • цельнозерновые продукты
  • орехи и семена
  • сухофрукты (чернослив, финики, инжир)
  • томатная паста, артишоки, картофель
  • какао-порошок и черный шоколад

Улучшение усвоения железа

Витамин С: еда, богатая витамином С, помогает организму лучше усваивать железо. Добавляйте в свой рацион:

  • цитрусовые (апельсины, лимоны, грейпфруты)
  • болгарский перец
  • ягоды (клубника, черника)
  • тропические фрукты (киви, ананас)
  • помидоры

Железная посуда: приготовление пищи в железной посуде может повысить содержание железа в готовом блюде.

Ограничение напитков, препятствующих усвоению: чай и кофе содержат дубильные вещества, снижающие абсорбцию железа. Избегайте их употребления во время еды. Красное вино содержит полифенолы, также уменьшающие усвоение железа.

Разделяйте прием кальция: молочные продукты и добавки с кальцием могут уменьшать абсорбцию железа. Употребляйте их отдельно от продуктов, богатых железом.

Сбалансированное питание, правильное сочетание продуктов и внимание к сигналам организма помогут избежать дефицита железа и обеспечить крепкое здоровье на долгие годы.

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