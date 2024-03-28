Как правильно готовить бобовые для сохранения желудочно-кишечного тракта

Нутрициолог поделился методами приготовления бобовых, которые не только максимизируют их пользу, но и минимизируют возможность негативного влияния на ваш желудок.

Бобовые являются ценным источником белка, клетчатки и витаминов. Они являются нужным элементом рациона, если их верно приготовить. Однако важно учитывать особенности своего организма, в частности, наличие или отсутствие переносимости к бобовым. Этой полезной информацией поделился нутрициолог и психотерапевт Анжелика Рыбко.

Подготовка к усвоению

Перед тем как готовить бобовые блюда, важно учитывать, что разные виды бобов имеют разную сложность усвоения. Легче всего красная чечевица и лущеный маш, поэтому рекомендуется начинать с них. Постепенно можно переходить к более тяжелым видам, таким как горох, фасоль и бобы. Сою лучше употреблять в ферментированном виде, например, в виде тофа или соевого соуса, что облегчает ее усвоение.

Ингредиенты для успешного приготовления

Успешное приготовление бобовых зависит от использования правильных специй. Специи, такие как кумин, куркума, имбирь, могут облегчить усвоение бобовых и уменьшить нежелательные эффекты, такие как вздутие или тяжесть в животе. Важно также учитывать индивидуальные предпочтения вкуса и аромата.

Важные моменты приготовления

Независимо от выбранного метода приготовления важно соблюдать несколько ключевых моментов. Предварительное замачивание бобов перед приготовлением помогает снизить время варки и облегчает их усвоение. Также важно добавлять соль только в конце приготовления, чтобы обеспечить бобам правильную мягкость и консистенцию.

Включение бобовых в ваш рацион может стать важным шагом к здоровому образу жизни.

Читайте также: