Как правильно использовать назальный спрей

Когда заложен нос или обостряется аллергия, назальные спреи часто становятся настоящим спасением. Они быстро уменьшают отек слизистой, облегчают дыхание и помогают избавиться от неприятных симптомов.

Но, по словам издания Cleveland Clinic, правильная техника применения имеет большое значение. Даже самый эффективный препарат может не подействовать, если использовать его неправильно. Многие люди жалуются, что спрей не помогает, но после коррекции техники применения результат становится значительно лучше.

Важность правильного использования назального спрея

Назальный спрей должен попадать именно на слизистую оболочку носа, где он может действовать наиболее эффективно. Если же использовать его неправильно:

препарат может стечь в горло

часть лекарства просто вытечет из носа

эффект будет слабее

может появиться раздражение слизистой

Именно поэтому стоит уделить внимание технике, ведь она занимает всего несколько секунд, но значительно повышает эффективность лечения.

Подготовка перед использованием

Перед тем как применить назальный спрей, стоит выполнить несколько простых шагов.

Выберите правильный тип спрея

Существует несколько различных видов:

стероидные спреи — используются при аллергии и могут применяться дольше

антигистаминные спреи — помогают при аллергических симптомах

деконгестанты (сосудосуживающие средства) — быстро снимают заложенность, но их можно использовать только несколько дней подряд

Длительное применение деконгестантов может вызвать так называемый «эффект рикошета», когда заложенность возвращается еще сильнее.

Убедитесь, что спрей вам подходит

В большинстве случаев назальные спреи безопасны, однако перед использованием лучше проконсультироваться с врачом, если у вас есть:

повышенное давление

диабет

гипертиреоз

другие хронические заболевания

Подготовьте флакон

Перед первым использованием иногда нужно «активировать» спрей, а именно, сделать несколько нажатий в воздух. Это называется «праймированием» и позволяет дозатору правильно работать. Также перед применением:

хорошо встряхните флакон

вымойте руки

осторожно высморкайте нос

Это поможет лекарствам лучше подействовать.

Правильно держите голову. Держите ее ровно и не запрокидывайте назад. Если наклонить голову, препарат может попасть в горло вместо носовых ходов. Правильно направляйте спрей. Вставьте наконечник флакона в ноздрю, но направляйте его немного в сторону, в направлении внешнего угла глаза. Никогда не направляйте струю на перегородку носа. Это может вызвать раздражение или даже носовое кровотечение. Делайте легкий вдох. Нажмите на дозатор один раз и мягко вдохните носом. Важно не вдыхать слишком сильно, в этом случае препарат может попасть в горло и потерять эффективность. Повторите для второй ноздри. После этого сделайте то же самое с другой стороны. Если в инструкции указано несколько доз, врачи советуют чередовать ноздри.

Что делать после использования

Правильный уход за спреем также важен. После каждого применения:

протрите наконечник флакона

закройте его колпачком

храните препарат в чистом месте

Важно не делиться назальным спреем с другими людьми. Из-за контакта со слизистой оболочкой на флаконе могут оставаться бактерии.

Срок хранения

Многие производители рекомендуют выбрасывать спрей через 30-90 дней после открытия, даже если срок годности еще не истек. Со временем препарат может:

терять эффективность

загрязняться бактериями

Поэтому всегда проверяйте рекомендации на упаковке.

Назальный спрей — простое, но очень эффективное средство для борьбы с заложенностью носа и симптомами аллергии. Однако ключ к его эффективности — правильная техника применения. Несколько простых правил помогут препарату работать максимально эффективно.

А если симптомы не исчезают или возникают сомнения относительно применения, лучше всего обратиться к врачу.