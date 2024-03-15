Как правильно использовать ополаскиватель для рта: совет, который сохранит ваши зубы

Знали ли вы, что использование ополаскивателя для рта может оказаться не только полезным, но и вредным. Согласно утверждению стоматолога, правильное время для полоскания рта может повлиять на красоту вашей улыбки.

Стоматолог Сурина Сегал рассказывает, когда лучший полоскать рот.

Ополаскивающие средства выполняют важные функции по уходу за полостью рта. Они эффективно устраняют неприятный запах, уменьшают количество вредных бактерий в полости рта и оказывают противовоспалительное действие, особенно полезны при воспалениях десен.

После чистки зубов зубной пастой ингредиент под названием фтор остается на поверхности зубов в течение 20-30 минут и помогает в борьбе с микробами.

Если же вы используете ополаскиватель сразу после чистки зубов, вы удаляете защитный слой фтора. Поэтому никогда не следует использовать ополаскиватель для рта после чистки зубов.

Всегда используйте ополаскиватель перед чисткой зубов.

Читайте также: