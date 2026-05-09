Как правильно удалить клеща / © Associated Press

Главная проблема в том, что большинство людей до сих пор неправильно удаляют клещей, а именно, давят на него пинцетом, резко выдергивают или пытаются «залить» маслом. Именно эти ошибки могут увеличить риск инфицирования.

Врач Сергей Писоцкий объяснил, как правильно удалить клеща, почему важна техника и какие действия действительно помогают уменьшить риски развития болезни Лайма.

Каждый год с наступлением тепла соцсети наполняются одинаковыми вопросами:

что делать после укуса клеща

нужно ли бежать к врачу

как правильно его вытащить

когда начинать волноваться

Паника вокруг клещей понятна, ведь именно они могут переносить опасные инфекции, в частности болезнь Лайма. Но медики отмечают, что во многих случаях ключевую роль играет не только укус, но и то, как именно удалили клеща.

Опасность неправильного удаления клеща

Самая распространенная ошибка — сжимать клеща за брюшко, именно это часто делают обычным пинцетом, захватывают тело, давят и резко вытягивают.

По словам Сергея Писоцкого, в таком случае в организм человека может попасть больше биологических жидкостей клеща, а вместе с ними и возбудители инфекций. Из-за этого может значительно возрасти риск заражения.

Как правильно удалять клеща

Врач советует использовать метод петли или специальные инструменты для удаления клещей. Главное правило — захватывать клеща максимально близко к коже, а не за туловище.

Метод петли

Один из самых безопасных способов:

сделать тонкую петлю

аккуратно накинуть ее ближе к «шее» клеща

медленно оборачивать

Именно вращательные движения помогают безопасно вытащить клеща из кожи. Не нужно дергать, резко тянуть или раздавливать клеща.

Специальные инструменты

Сегодня в аптеках и онлайн можно найти специальные устройства для удаления клещей. Их преимущество в том, что они не сжимают брюшко, позволяют захватить клеща возле кожи и помогают безопасно «выкрутить» его.

Именно поэтому врачи все чаще советуют иметь такой инструмент в домашней аптечке в сезон активности клещей.

Чего нельзя делать после укуса клеща

Несмотря на популярные «народные методы», медики не рекомендуют заливать клеща маслом, мазать спиртом или кремом до удаления, прижигать, резко вырывать или сжимать пальцами. Все это может спровоцировать дополнительное выделение жидкостей клеща в организм.

Болезнь Лайма

Болезнь Лайма — одна из самых известных инфекций, которые могут переносить клещи. Среди возможных симптомов: покраснение вокруг укуса, температура, слабость, боль в мышцах, головная боль и усталость.

При несвоевременном лечении болезнь может влиять на: нервную систему, сердце и суставы. Именно поэтому важно не только правильно удалить клеща, но и наблюдать за самочувствием после укуса.

Когда обращаться к врачу

После укуса следует обратить внимание на изменение цвета кожи, сыпь, повышение температуры, необычную усталость или симптомы, похожие на простуду. Если что-то из этого появляется, необходима консультация врача.

Клещи давно стали частью летнего сезона, но паниковать из-за каждого укуса не стоит. Гораздо важнее спокойно действовать, правильно удалить и следить за симптомами после укуса. Именно техника удаления может существенно влиять на риск инфицирования. Иногда несколько правильных движений действительно имеют значение для здоровья.

