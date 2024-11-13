Как правильно ухаживать за линзами и глазами в холодное время года: советы офтальмолога

В переходный сезон глаза испытывают негативные факторы воздействия. Высокая влажность воздуха, резкий холодный ветер, частые дожди могут сказаться на комфорте ношения контактных линз. Поэтому важно соблюдать правила ухода за ними, а также рекомендации по защите глаз в этот период.

Погода резко изменилась: пошли дожди, подули ветры, температура снизилась. Те, кто носит очки, сразу почувствовали все "прелести" осеннего сезона. В этом плане контактные линзы гораздо удобнее. Однако и для такого метода коррекции зрения есть свои особенности.

Что нужно учитывать в холодный сезон тем, кто носит линзы, рассказывает офтальмолог медицинского центра "Эксимер" Надежда Лысенко.

Почему контактные линзы в холода являются хорошей альтернативой очкам

Приведем 3 основных преимущества:

Защита от погодных условий. В отличие от очков, контактные линзы не запотевают, что столь важно в холодную погоду. Это позволяет избежать дискомфорта, выходя из теплого помещения на улицу.

В отличие от очков, контактные линзы не запотевают, что столь важно в холодную погоду. Это позволяет избежать дискомфорта, выходя из теплого помещения на улицу. Более широкое поле зрения. Контактные линзы обеспечивают природное поле зрения без ограничений, что удобно во время активного отдыха, прогулок и занятий спортом. Особенно ценят такое преимущество водители, которым важен боковой обзор.

Контактные линзы обеспечивают природное поле зрения без ограничений, что удобно во время активного отдыха, прогулок и занятий спортом. Особенно ценят такое преимущество водители, которым важен боковой обзор. Отсутствие дискомфорта. Линзы не давят на переносицу, не холодят лицо, не создают неудобств, когда носишь шапку или заворачиваешься в теплый шарф.

Как обращаться с контактными линзами осенью и зимой

5 главных правил, которых важно соблюдать:

1. Регулярно очищайте линзы от загрязнений. Чтобы предотвратить бактериальное инфицирование, используйте растворы для дезинфекции, а не обычную воду. В таком же растворе следует хранить линзы. Помните и об очистке контейнера: регулярно промывайте его и каждые 3 месяца меняйте.

2. Увлажняйте глаза. Для поддержания комфортной температуры в помещении включают кондиционеры или электронагревательные приборы. Эти меры, а также центральное отопление сушат воздух, что может приводить к сухости глаз. Используйте увлажняющие капли, чтобы предотвратить дискомфорт.

3. Не носите линзы долго. Соблюдайте рекомендуемое время, ни в коем случае не спите в дневных линзах. Если вы чувствуете дискомфорт, лучше снимите их и дайте глазам отдохнуть.

4. Используйте дополнительную защиту от ветра. В ветреную погоду, чтобы защитить глаза от попадания пыли, песка и другого мелкого мусора, надевайте некоррекционные очки.

5. Следите за здоровьем глаз. Если чувствуете боль, зуд или покраснение, обратитесь к офтальмологу. Это может служить признаком раздражения или аллергической реакции.

Что учитывать в холодное время года

Для комфортного ношения линз и сохранения здоровья глаз важно учитывать несколько негативных факторов:

Сезонная аллергия. Октябрь и даже ноябрь все еще остается периодом повышенной концентрации пыльцы, грибковых спор и других аллергенов. Они могут вызвать воспаление, зуд и слезотечение, что сказывается на комфорте ношения линз.

Рекомендуется: если страдаете аллергией, во время обострения лучше перейти на очки и капать антигистаминные капли, назначенные врачом.

Ветер. Приводит к сухости и раздражению глаз, а при попадании пыли – и к воспалению. Что касается линз, то он усиливает чувство дискомфорта.

Рекомендовано: в ветреную погоду для дополнительной защиты можно надевать очки и пользоваться увлажняющими каплями.

ОРЗ или простуды. Осенью эти болезни чаще поражают людей, такие состояния могут сопровождаться воспалением слизистой глаза (конъюнктивит) или другими осложнениями.

Рекомендовано: при первых симптомах простуды или заболеваний дыхательных путей лучше временно прекратить использование линз и проконсультироваться с врачом.

Смена влажности воздуха. Как чрезмерность (дожди, туманы), так и нехватка этого показателя (сухой воздух в помещениях из-за отопления) сказываются на комфорте ношения линз.

Рекомендуется: в комнате обеспечьте нормальную влажность с помощью бытовых увлажнителей и при необходимости капайте глаза увлажняющими каплями.

Стресс и усталость. Осень для определенной категории людей бывает тяжелым временем года: они чувствуют апатию, раздражительность, сонливость, слабость. Это часто оказывает влияние на общее состояние организма и, соответственно, на комфорт при ношении контактных линз.

Правила безопасности ношения линз

Их немного:

используйте увлажняющие капли;

регулярно очищайте и правильно храните линзы;

избегайте длительного пребывания на ветру без дополнительной защиты;

не носите линзы при определенных обстоятельствах (читайте ниже);

соблюдайте правила гигиены.

Основные гигиенические установки:

перед надеванием линз тщательно мойте руки с мылом и вытирайте их чистым полотенцем;

предварительно проверьте линзы на целостность: не используйте поврежденные или загрязненные;

всегда надевайте линзу, начиная с одного и того же глаза, чтобы избежать путаницы.

Почему нужно увлажнять глаза

Бывает, что контактные линзы вызывают сухость, зуд или раздражение, особенно при длительном ношении. Так что увлажняющие капли помогают поддерживать влажность роговицы и уменьшают дискомфорт.

Пренебрежение этим правилом может привести к проблемам, таким как конъюнктивит или кератит. Кроме того, сухость глаз нередко влияет на качество зрения, вызывая размытость изображения.

Когда нельзя носить линзы

5 основных условий:

во время болезней – простуды, гриппа или глазных инфекций, таких как конъюнктивит или воспаление;

во время контактных видов спорта из-за риска травмирования глаз, в бассейне – из-за их инфицирования и раздражения;

при неблагоприятных погодных условиях – в ветреную, дождливую или холодную погоду, если испытываете дискомфорт;

при длительной работе за компьютером: когда работаете более 8 часов в день, планируйте перерывы для отдыха глаз и рассмотрите возможность снятия линз;

если появились жжение, зуд или другие неудобства, снимите линзы и проконсультируйтесь с офтальмологом.

Какая же альтернатива? Очки. Хотя есть другое, очень удобное решение – лазерная коррекция. Она позволяет улучшить зрение и обходить немало факторов, влияющих на комфорт, а точнее дискомфорт, глаз в любое время года. Этот метод, правда, тоже имеет свои ограничения. Чтобы получить подробную информацию и контролировать состояние собственной зрительной системы, обращайтесь в профильные клиники и опытных офтальмологов.

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