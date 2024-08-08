Как правильно выбрать компрессионные чулки

Компрессионные чулки способствуют улучшению кровотока в ногах, их сжатие мягко стимулирует движение потока крови вверх по ноге, помогает предотвратить отеки и даже образование тромбов.

Если вы заметили у себя отеки ног или появление варикозного расширения вен, компрессионные носки могут стать решением этих проблем. Многие люди извлекают пользу от них после операции, во время беременности или когда у них боли в ногах, отеки или испытывают тяжесть.

Сосудистый хирург Владислав Горбовец рассказал о компрессионных чулках и дал советы по их выбору, ведь не все они одинаковые.

Прежде чем выбрать компрессионные чулки необходимо знать две важные вещи – степень компрессии и корректный размер. С этим вам должен помочь врач или медицинский работник, однако вы можете сделать это сами.

Утром до появления отека измерьте окружность лодыжки (вокруг лодыжки), окружность икры и длину икры (от колена до пятки, сидя с ногами под углом 90 градусов). Затем посмотрите на таблицу размеров носков (она должна быть напечатана на упаковке), чтобы подобрать необходимый вариант.

Степень сжатия варьируется от легкого до сверхсильного:

Легкая компрессия (15-20 мм рт. ст.)

Профилактика и облегчение варикозного расширения вен от незначительной до средней степени тяжести, облегчение боли от усталости в ногах, облегчение незначительного отека стоп и ног.

Умеренное сжатие (20-30 мм рт. ст.)

Профилактика и облегчение варикозного расширения вен средней и тяжелой степени, лечение среднего и тяжелого лимфатического отека и лечение активных язв или посттромботического синдрома.

Сильное сжатие (30-40 мм рт.ст.)

Лечение язвы, посттромботический синдром.

Очень важно выбрать правильный размер и сжатие, если вы не хотите, чтобы чулки врезались вам в ноги и вызывали не только дискомфорт, но и боль. Помните, что с изменениями ваших объемов ног должны изменяться и чулки.

Обратите внимание, что подходят они не всем. Итак, людям с какими болезнями нельзя носить компрессионные чулки:

Заболевание периферических сосудов, поражающее нижние конечности;

Ишемическая болезнь;

Сахарный диабет. У людей может быть повышенный риск осложнений, поскольку невропатия мешает им ощущать изменения на стопах.

Во время их ношения следует обращать особое внимание на цвет пальцев ног и сообщать о любых отличиях цвета пальцев на стопе или ноге своему врачу. Дело в том, что может возникнуть эффект жгута, который может препятствовать кровообращению. Задокументируйте цвет, ощущение, отек и температуру пальцев ног перед тем, как надеть компрессионные гольфы.

Перед использованием компрессионных чулок следует учитывать еще несколько факторов:

Необходимо тщательно следить за признаками ухудшения кровотока к стопе;

Если у вас нежная кожа, вы можете ощущать определенный дискомфорт от материала чулок;

Если вам не хватает силы или подвижности рук, чтобы надеть носки, следует обратиться за помощью или приобрести специальное устройство для удобного одевания;

Длина чулок может быть разной, но высоты до колена должно быть достаточно;

Изделия с открытыми носками, молниями или липучками лучше подойдут людям с такими деформациями стоп, как шишки, ревматоидный артрит или диабет.

Перед использованием компрессионных носков для лечения любого заболевания важно проконсультироваться с лечащим врачом. Это поможет определить нужный уровень компрессии, выбрать подходящий стиль и обеспечить правильную посадку именно вам.

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