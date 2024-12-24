Как правильно выбрать спортивный бра, чтобы вам было удобно

К сожалению, большинство женщин, занимающихся спортом, носят неправильно подобранные спортивные бюстгальтеры. Это может влиять не только на комфорт во время тренировок, но и на здоровье.

Издание Stylist рассказало, где мы совершаем ошибки при выборе спортивного бра и как их избежать.

Правильный выбор спортивного бюстгальтера

Почти все женщины занимающиеся спортом носят бюстгальтеры неправильного размера. Поэтому подпрыгивание груди во время бега не только выглядит неудобно, но и может вызвать дискомфорт и даже боль в спине.

Оказывается, почти 90% женщин носят спортивные бра, которые не отвечают их размерам или потребностям. Это очень плохо, ведь мы все знаем, что правильно подобранный бра – основа комфорта во время тренировок.

Почему мы носим неправильные спортивные бра

Большинство проблем возникает из-за двух факторов:

Незнание уровня поддержки. Многие женщины считают, что один бра подходит для всех видов активности, но это не так. Для разных упражнений требуется разная поддержка.

Неумение выбрать правильную посадку. Женщины часто не знают, как должен выглядеть и чувствоваться идеальный спортивный бюстгальтер.

5 шагов для выбора идеального спортивного бюстгальтера

Выберите уровень поддержки в зависимости от активности

Для бега или других активностей с высокой интенсивностью требуются бра с сильной поддержкой: несколько рядов крючков, сочетание сжатия и инкапсуляции.

Для силовых упражнений, йоги или пилатеса подходят компрессионные бра, которые держат грудь поближе к телу, но не вызывают чрезмерного сжатия.

Для прогулок или упражнений с низкой ударной нагрузкой выберите легкие модели без подложки.

Проверьте размер ремешка

80% поддержки бюстгальтера обеспечивает именно нижняя полоска под грудью. Надев бра, проведите тест: под ремешок должно комфортно входить два пальца. Если свободно проходит больше – требуется меньший размер.

Оцените чашки

Чашки должны плотно прилегать к груди, не вызывая "разливов" ткани по бокам или сверху. Если между чашками есть пробелы – бра великоват.

Проверьте центральную часть

Между чашками бюстгальтер должен прилегать к телу. Это обеспечивает правильную поддержку и комфорт.

Оцените лямки

Лямки должны быть удобными, без чрезмерного натяжения. Используйте правило двух пальцев: если лямки можно немного растянуть пальцами, они подходят.

Как понять, что пора покупать новый бра

Спортивные бюстгальтеры изнашиваются. Если нижний ремешок начинает растягиваться или бра больше не обеспечивает нужного уровня поддержки, пора заменить его. Продлить срок службы можно, если стирать бра в холодной воде (30°C) и использовать мешок для белья.

Проблемы с доступностью размеров

К сожалению, не все бренды предлагают широкий ассортимент для разных типов фигуры. Женщинам с большим размером груди иногда приходится носить два бра одновременно или выбирать компромиссные варианты, что, к сожалению, может вредить их комфорту.

Важно найти бренд, который предлагает модели для всех форм и размеров, ведь хорошо подобранный спортивный бюстгальтер – это инвестиция в ваше здоровье.

Помните, что правильно подобранный бюстгальтер должен соответствовать вашей активности, быть удобным и обеспечивать необходимую поддержку. Не бойтесь экспериментировать с разными моделями и обращайтесь за помощью к консультантам в магазинах.

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