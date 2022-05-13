Как правильно вытаскивать клеща и что делать после укуса

Вместе с теплом и прогулками на природе к нам вернулся сезон клещей! По статистике, этот вредитель наиболее активен именно в мае. От укусов клещей ежегодно страдают 20 000 украинцев. И это только те, кто официально обратился за помощью к врачу. А если еще сосчитать тех людей, которые удаляют клеща самостоятельно, эта цифра может увеличиться в десятки раз!

Как в теплые майские дни уберечься от укуса клеща? Да что делать если это уже произошло – узнаем прямо сейчас! У нас в гостях – глава Всеукраинского союза парамедиков Ярослав Вус.

Чем опасен укус клеща

Клещи переносят на себе много опасных заболеваний. Некоторые из них смертельны, как, например, клещевой энцефалит, есть инвалидизирующие болезни, такие как болезнь Лайма. Клещи, переносящий болезнь Лайма, встречаются на всей территории Украины. А вот клещевой энцефалит в Украине якобы не встречается, зато встречается в Польше, где распространен настолько, что прививка от него входит в обязательный календарь. Естественно, не может быть, чтобы в соседних странах была такая разная картина по клещевому энцефалиту, поэтому вероятность распространения этого заболевания у нас высока, и уже сейчас нужно предпринимать какие-то меры по включению этой прививки в календарь.

Прививок от болезни Лайма нет, но каждый 3-4 клещ является ее переносчиком. Очень часто эту болезнь не выявляют своевременно и узнают о ней лет через 20-30 после укуса зараженным клещом. Бывают такие случаи, когда пациента госпитализируют с картиной инсульта, а у него на самом деле болезнь Лайма.

Какие симптомы должны насторожить

Обычно через три недели после укуса клеща на теле появляются красные пятна, которые называются мигрирующей эритемой. Эти пятна могут мигрировать по телу, быть вначале на ноге, потом переместиться на спину. Они могут быть похожи на аллергию. Может также появиться температура и симптомы ОРВИ. Таким образом проходит период острого заболевания, и оно переходит в стадию хронического. Хроническая стадия болезни Лайма требует очень долгого лечения.

Что делать, если вас укусил клещ

Вначале нужно извлечь клеща. Затем следует записаться на прием к инфекционисту. Врач скорее всего назначит постконтактную профилактику. Всего одна прописанная врачом таблетка резко уменьшит шансы заболеть болезнью Лайма.

Как правильно извлечь клеща

Для извлечения клещей есть специальное приспособление - экстрактор. Его можно купить в ветеринарной аптеке. Экстрактором нужно поддеть клеща и начать его неспешна выкручивать. Крутить можно в любом направлении, даже из стороны в сторону. Не стоит использовать пинцет, потому что пинцетом вы разрубите клеща на две части и все его лапки останутся в месте укуса, которое может загноиться. Перед процедурой место укуса и самого клеща ничем не нужно мазать. Также не стоит клеща:

давить;

вырывать;

заливать маслом или спиртом;

фиксировать лаком для ногтей.

После извлечения клеща нужно просто обработать рану антисептиком и обратиться к инфекционисту.

Нужно ли нести клеща на анализ

Если вас укусил клещ, не стоит пытаться его сохранить и отнести на анализ. Это не очень эффективно, и от этой практики уже отказались.

После извлечения клеща обратитесь к своему семейному доктору.

Как обезопасить себя от укусов клещей

Есть препараты - репелленты, которыми можно обработать одежду от клещей. Также при походах на природу следует выполнять следующие рекомендации:

носить закрытую одежду;

носить головной убор;

пользоваться репеллентами;

осматривать себя каждые 30 минут;

можно обмотать ногу в районе лодыжки клейкой лентой, клещ будет подниматься по одежде снизу вверх (клещи не падают с деревьев) и прилипать к скотчу.

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