Как предотвратить появление пятен на зубах: 7 советов экспертов, некоторые из которых могут удивить

Если вы большой поклонник чая и кофе, вы знаете, что эти коричневые горячие напитки далеко не лучший выбор, если вы пытаетесь сохранить ярко-белые зубы.

Чтобы иметь белоснежную улыбку, лучше сократить потребление пищи и напитков, которые могут окрасить зубы. Но есть ли другой путь, чтобы не ограничивать свой рацион и одновременно не переживать за белизну зубов, как сохранить зубы здоровыми и яркими и свести к минимуму обесцвечивание?

Об этом Woman&Home пообщался с удостоенной наград косметическим стоматологом, доктором Шаади Манучехри.

Доктор Шаади поделилась своими экспертными советами по предотвращению обесцвечивания и пожелтения зубов, а также некоторыми советами и инструментами.

Практикуйте гигиену полости рта

Есть причина, почему чистка зубов является главным ответом для предотвращения окрашивания зубов – это работает.

Чистите зубы по крайней мере дважды в день фтористой зубной пастой и используйте электрическую зубную щетку, рекомендует доктор Шаади. Также пользуйтесь зубной нитью ежедневно - она удаляет налет и частицы пищи, которые могут способствовать образованию пятен между зубами. И, наконец, используйте скребок для языка, чтобы удалить накопление на языке.

Минимизировать контакт

Попытайтесь ограничить потребление пищи и напитков, которые вызывают пятна, в частности кофе, чая, красного вина, темных газированных и кислых напитков, советует доктора Шаади и рекомендует эти простые, но разумные приемы, чтобы уменьшить риск окрашивания зубов, если вы хотите порадовать себя чем-то из запрещенного перечня.

Напитки, вызывающие пятна, лучше пить используя соломинку, чтобы минимизировать контакт с зубами, и прополощите рот водой после потребления пищи, вызывающей пятна, например ягод, карри или соевого соуса.

Кислые продукты и напитки могут разъедать эмаль, они делают зубы более восприимчивыми к окраске и эрозии, что может обнажить более желтый слой дентина под ним. Как это ни странно, а быть внимательными надо быть не только с яркими продуктами, но и с кислыми.

Избегайте табака

Невозможно обойти стороной влияние курения на зубы и здоровье полости рта в целом. Курение или жевание табака является основной причиной изменения цвета зубов, говорит доктор Шаади. Чтобы уменьшить образование пятен во время курения, используйте электрическую зубную щетку и соблюдайте эффективную гигиену полости рта.

Но самый эффективный способ предотвратить окрашивание зубов – это отказаться от табака. Прекращение курения не только улучшает здоровье полости рта, но и предотвращает желтизну и появление пятен.

Регулярно чистит зубы профессионально

Вы можете иметь модную электрическую зубную щетку и освоить технику чистки зубов, но очень мало зубных щеток хоть немного приближается к глубокой очистке у профессионала.

Каждые шесть месяцев посещайте своего стоматолога или стоматологического гигиениста для профессиональной чистки, советует Шаади. Это удаляет поверхностные пятна и предотвращает образование зубного камня.

Умеренно используйте отбеливающие зубные пасты

Используйте отбеливающую зубную пасту, чтобы удалить поверхностные пятна, говорит доктор Шаади. Но используйте ее умеренно – длительное непрерывное использование может повредить зубную эмаль. Большинство отбеливающих зубных паст рекомендуется использовать в течение короткого периода как дополнение к другим процедурам отбеливания. Неожиданно, правда?

Соблюдайте сбалансированную диету и пейте много воды

Если вы большой поклонник сыра, это вам понравится. Хрустящие фрукты и овощи, такие как яблоки и морковь, действуют как природные моющие средства и стимулируют выработку слюны, которая также очищает рот, говорит доктор Шаади. Это довольно любопытный факт, о котором знают далеко не все. Сыр и другие молочные продукты могут помочь нейтрализовать кислоты и укрепить эмаль.

Питьевая вода в течение дня помогает смыть частицы пищи и бактерии. Это особенно эффективно после еды.

Делайте профессиональное отбеливание

Это, безусловно, наиболее эффективное лечение, утверждает доктор Шаади. Сделанные на заказ отбеливающие капы и гели на основе перекиси, назначенные вашим стоматологом, могут безопасно осветить зубы.

Читайте также: