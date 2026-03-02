- Дата публикации
Как преодолеть запор — молочный продукт №1 для комфортного пищеварения
Если вы думаете, что молочные продукты только «тормозят» пищеварение, то на самом деле есть исключение, которое работает наоборот.
О здоровом микробиоме сегодня говорят не меньше, чем об уходе за кожей или ментальным счастьем. И это логично, ведь кишечник влияет на иммунитет, настроение и даже уровень энергии, об этом рассказало издание EatingWell.
Несмотря на распространенный миф, что молочные продукты вызывают запор, это не касается их всех без исключения. Да, белки коровьего молока у некоторых людей могут замедлять перистальтику. Но ферментированные продукты работают иначе и главный герой здесь — кефир.
Этот кисломолочный напиток содержит десятки пробиотических штаммов, которые поддерживают микробиом, уменьшают воспаление и помогают кишечнику работать «как часы».
Почему именно кефир
Он обогащает микробиом
В нашем кишечнике живут триллионы бактерий. Чем разнообразнее этот микромир, тем стабильнее работает пищеварение. Кефир — один из самых мощных природных источников пробиотиков. В нем более 30 штаммов полезных бактерий — больше, чем в большинстве добавок:
лучшее переваривание пищи
меньше вздутия
более регулярный стул
Когда микробиом разнообразен, кишечник движется активнее и эффективнее.
Делает стул более мягким
Пробиотики в кефире помогают:
смягчать каловые массы
регулировать сокращение кишечника
уменьшать дискомфорт во время дефекации
Исследования ферментированных продуктов показывают положительное влияние на консистенцию стула и скорость прохождения пищи через кишечник. Проще говоря, кефир помогает справиться «без усилий».
Уменьшает воспаление в кишечнике
Хроническое воспаление может замедлять перистальтику. Биоактивные соединения и пробиотические культуры кефира положительно влияют на:
барьерную функцию кишечника
проницаемость слизистой
усвоение питательных веществ
Меньше воспаления — лучше моторика.
Помогает при непереносимости лактозы
Интересно, что хотя диарея — более частый симптом лактозной непереносимости, примерно у 30% людей она может проявляться запором. Кефир частично расщепляет лактозу благодаря ферментации, поэтому его легче переносить. Это позволяет получить пользу молочных продуктов без дискомфорта.
Как правильно употреблять кефир
Кефир можно:
пить самостоятельно
добавлять в смузи
смешивать с ягодами
использовать в заправках к салатам
добавлять в ночную овсянку
Однако, есть нюанс, ведь вкус у кефира насыщенный и кисловатый. Если «в чистом виде» он кажется слишком резким, начните с небольших порций или комбинируйте с фруктами. Оптимальное количество — 1 стакан в день.
Что может помочь наладить регулярность
Кефир — это часть системы, поэтому чтобы пищеварение работало стабильно, важно:
Достаточно клетчатки. Женщинам — около 25 г в день, а мужчинам — около 38 г. Но вводить ее нужно постепенно, чтобы не вызвать вздутие.
Достаточно воды. Ориентир: 11-12 стаканов жидкости в день для женщин и 15-16 — для мужчин. Без воды клетчатка не работает.
Регулярная активность. Даже ежедневная прогулка стимулирует перистальтику. Движение буквально «запускает» кишечник.
Когда стоит обратиться к врачу
Если запор длится более нескольких недель, сопровождается болью, кровью или резкой потерей веса, обязательно обратись к специалисту. Пробиотики — это поддержка, но не замена диагностики.
Молочные продукты не всегда враги пищеварения. Наоборот, ферментированный кефир может стать вашим ежедневным союзником в борьбе с запорами. Его пробиотики поддерживают микробиом, уменьшают воспаление, смягчают стул и даже помогают при легкой непереносимости лактозы.
Регулярность — это не случайность, а результат привычек. Добавьте стакан кефира в свой рацион и ваш кишечник скажет вам спасибо.