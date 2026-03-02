Как преодолеть запор / © Credits

Реклама

О здоровом микробиоме сегодня говорят не меньше, чем об уходе за кожей или ментальным счастьем. И это логично, ведь кишечник влияет на иммунитет, настроение и даже уровень энергии, об этом рассказало издание EatingWell.

Несмотря на распространенный миф, что молочные продукты вызывают запор, это не касается их всех без исключения. Да, белки коровьего молока у некоторых людей могут замедлять перистальтику. Но ферментированные продукты работают иначе и главный герой здесь — кефир.

Этот кисломолочный напиток содержит десятки пробиотических штаммов, которые поддерживают микробиом, уменьшают воспаление и помогают кишечнику работать «как часы».

Реклама

Почему именно кефир

Он обогащает микробиом

В нашем кишечнике живут триллионы бактерий. Чем разнообразнее этот микромир, тем стабильнее работает пищеварение. Кефир — один из самых мощных природных источников пробиотиков. В нем более 30 штаммов полезных бактерий — больше, чем в большинстве добавок:

лучшее переваривание пищи

меньше вздутия

более регулярный стул

Когда микробиом разнообразен, кишечник движется активнее и эффективнее.

Делает стул более мягким

Пробиотики в кефире помогают:

смягчать каловые массы

регулировать сокращение кишечника

уменьшать дискомфорт во время дефекации

Исследования ферментированных продуктов показывают положительное влияние на консистенцию стула и скорость прохождения пищи через кишечник. Проще говоря, кефир помогает справиться «без усилий».

Реклама

Уменьшает воспаление в кишечнике

Хроническое воспаление может замедлять перистальтику. Биоактивные соединения и пробиотические культуры кефира положительно влияют на:

барьерную функцию кишечника

проницаемость слизистой

усвоение питательных веществ

Меньше воспаления — лучше моторика.

Помогает при непереносимости лактозы

Интересно, что хотя диарея — более частый симптом лактозной непереносимости, примерно у 30% людей она может проявляться запором. Кефир частично расщепляет лактозу благодаря ферментации, поэтому его легче переносить. Это позволяет получить пользу молочных продуктов без дискомфорта.

Как правильно употреблять кефир

Кефир можно:

Реклама

пить самостоятельно

добавлять в смузи

смешивать с ягодами

использовать в заправках к салатам

добавлять в ночную овсянку

Однако, есть нюанс, ведь вкус у кефира насыщенный и кисловатый. Если «в чистом виде» он кажется слишком резким, начните с небольших порций или комбинируйте с фруктами. Оптимальное количество — 1 стакан в день.

Что может помочь наладить регулярность

Кефир — это часть системы, поэтому чтобы пищеварение работало стабильно, важно:

Достаточно клетчатки. Женщинам — около 25 г в день, а мужчинам — около 38 г. Но вводить ее нужно постепенно, чтобы не вызвать вздутие.

Достаточно воды. Ориентир: 11-12 стаканов жидкости в день для женщин и 15-16 — для мужчин. Без воды клетчатка не работает.

Регулярная активность. Даже ежедневная прогулка стимулирует перистальтику. Движение буквально «запускает» кишечник.

Когда стоит обратиться к врачу

Если запор длится более нескольких недель, сопровождается болью, кровью или резкой потерей веса, обязательно обратись к специалисту. Пробиотики — это поддержка, но не замена диагностики.

Молочные продукты не всегда враги пищеварения. Наоборот, ферментированный кефир может стать вашим ежедневным союзником в борьбе с запорами. Его пробиотики поддерживают микробиом, уменьшают воспаление, смягчают стул и даже помогают при легкой непереносимости лактозы.

Реклама

Регулярность — это не случайность, а результат привычек. Добавьте стакан кефира в свой рацион и ваш кишечник скажет вам спасибо.