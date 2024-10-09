Как приготовить домашнюю полезную мазь для растирания груди во время простуды

Во время простуды и гриппа хорошо иметь под рукой натуральные домашние средства, которые могут помочь облегчить неприятные симптомы.

Одним из таких средств является растительный бальзам, приготовленный на основе натуральных масел. На странице Essential Oil Education рассказали о простом рецепте, который вы можете легко приготовить дома.

Ингредиенты:

Кокосовое масло 3 ст. л

Масло ши 2 ст. л

Пчелиный воск 1 ст. л

Эфирные масла: эвкалипт, лаванда, перечная мята

Приготовление:

В пароварке или кастрюле на паровой бане растопите кокосовое масло, масло ши и пчелиный воск до однородной массы;

Снимите смесь с огня и дайте остыть в течение 1 минуты. Затем добавьте эфирные масла и тщательно перемешайте;

Перелейте получившуюся смесь в стеклянную емкость для хранения;

Дайте мази остыть в течение 2 часов перед использованием.

Использование

Наносите бальзам на зону шеи и груди для облегчения дыхания и снятия симптомов простуды.

Дозировка по возрасту

Для детей от 6 лет:

Масло эвкалипта 15 капель

Масло лаванды 8 капель

Масло перечной мяты 4 капли

Для детей от 3 до 6 лет:

Масло эвкалипта 6 капель

Масло лаванды 8 капель

Масло перечной мяты 2 капли

Для детей до 3 лет:

Масло эвкалипта 3 капли

Масло лаванды 4 капли

Преимущества натуральных средств

Эфирные масла, такие как эвкалипт, лаванда и перечная мята, известны своими антисептическими, противовоспалительными и расслабляющими свойствами. Кокосовое масло и масло ши не только питают кожу, но и способствуют более глубокому проникновению активных ингредиентов.

Эта простая, но эффективная мазь на основе натуральных ингредиентов может стать вашим надежным союзником в борьбе с простудой. Благодаря легкости приготовления и возможности регулировать дозировку вы сможете обеспечить себе и своим близким естественное облегчение в период заболевания. Помните, что перед использованием новых средств всегда лучше проконсультироваться с врачом, особенно когда речь идет о детях.

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