Как приготовить натуральное и полезное средство против гриппа

С наступлением холодов, когда чихание и кашель становятся привычным фоном в транспорте, офисе или дома, важно позаботиться о своем иммунитете. Вместо аптечных средств попробуйте натуральный сироп – домашний антигрипп, богатый полезными компонентами, которые помогут поддержать здоровье.
На странице ziolowyzakatek_pauli рассказали о простом в приготовлении средстве, которое можно хранить в холодильнике. Его ингредиенты богаты витаминами и полезными веществами, которые помогают бороться с простудами и вирусами.
Почему этот сироп работает
- Мед – природный антиоксидант и антисептик, снимающий воспаление и смягчающий першение в горле.
- Имбирь – стимулирует иммунную систему, обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами.
- Куркума — естественный иммуномодулятор, богатый куркумином, способствующий борьбе с вирусами.
- Лимон – источник витамина С, который укрепляет защитные силы организма.
- Чеснок – природный антибиотик, который помогает бороться с бактериями и вирусами.
- Перец – усиливает действие куркумы и способствует лучшему усвоению ее полезных веществ.
Ингредиенты
- Натуральный мед 175 г
- Кипяченая вода 100–150 мл
- Корень имбиря 1,5 см
- Куркума 1/2 ч. л
- Сок двух лимонов
- Чеснок 3-4 зубчика
- Молотый перец
Приготовление
- Подготовьте банку, в которой будет настаиваться сироп. Тщательно помойте ее и ошпарьте кипятком для стерилизации.
- Имбирь очистите и натрите на мелкой терке. Чеснок измельчите или пропустите через пресс.
- В глубоком сосуде смешайте мед, теплую кипяченую воду, натертый имбирь, куркуму и щепотку молотого перца. Хорошо перемешайте до полного растворения меда.
- Выжмите сок двух лимонов и добавьте его к медовой смеси. Далее уложите измельченный чеснок. Снова все перемешайте.
- Перелейте смесь в подготовленную банку, закройте крышкой и оставьте настаиваться в холодильнике в течение 2 дней.
Как употреблять средство
Используйте его как сироп. Принимайте его по 1–2 чайные ложки утром натощак или в течение дня перед едой. Не добавляйте сироп в горячий чай, чтобы сохранить все полезные свойства.
Преимущества
- Натуральный состав без консервантов, красителей и искусственных добавок.
- Благодаря сочетанию лечебных компонентов средство помогает укрепить иммунитет и быстро восстановить силы.
- Готовый сироп можно хранить в холодильнике несколько недель.
Заботьтесь о собственном здоровье с помощью этого полезного сиропа и будьте готовы к любым сезонным вызовам.
Недавно мы писали о том, как приготовить натуральное средство против простуды на основе виски.
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