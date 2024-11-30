Как приготовить натуральное и полезное средство против гриппа

С наступлением холодов, когда чихание и кашель становятся привычным фоном в транспорте, офисе или дома, важно позаботиться о своем иммунитете. Вместо аптечных средств попробуйте натуральный сироп – домашний антигрипп, богатый полезными компонентами, которые помогут поддержать здоровье.

На странице ziolowyzakatek_pauli рассказали о простом в приготовлении средстве, которое можно хранить в холодильнике. Его ингредиенты богаты витаминами и полезными веществами, которые помогают бороться с простудами и вирусами.

Почему этот сироп работает

Мед – природный антиоксидант и антисептик, снимающий воспаление и смягчающий першение в горле.

– природный антиоксидант и антисептик, снимающий воспаление и смягчающий першение в горле. Имбирь – стимулирует иммунную систему, обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами.

– стимулирует иммунную систему, обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами. Куркума — естественный иммуномодулятор, богатый куркумином, способствующий борьбе с вирусами.

— естественный иммуномодулятор, богатый куркумином, способствующий борьбе с вирусами. Лимон – источник витамина С, который укрепляет защитные силы организма.

– источник витамина С, который укрепляет защитные силы организма. Чеснок – природный антибиотик, который помогает бороться с бактериями и вирусами.

– природный антибиотик, который помогает бороться с бактериями и вирусами. Перец – усиливает действие куркумы и способствует лучшему усвоению ее полезных веществ.

Ингредиенты

Натуральный мед 175 г

Кипяченая вода 100–150 мл

Корень имбиря 1,5 см

Куркума 1/2 ч. л

Сок двух лимонов

Чеснок 3-4 зубчика

Молотый перец

Приготовление

Подготовьте банку, в которой будет настаиваться сироп. Тщательно помойте ее и ошпарьте кипятком для стерилизации. Имбирь очистите и натрите на мелкой терке. Чеснок измельчите или пропустите через пресс. В глубоком сосуде смешайте мед, теплую кипяченую воду, натертый имбирь, куркуму и щепотку молотого перца. Хорошо перемешайте до полного растворения меда. Выжмите сок двух лимонов и добавьте его к медовой смеси. Далее уложите измельченный чеснок. Снова все перемешайте. Перелейте смесь в подготовленную банку, закройте крышкой и оставьте настаиваться в холодильнике в течение 2 дней.

Как употреблять средство

Используйте его как сироп. Принимайте его по 1–2 чайные ложки утром натощак или в течение дня перед едой. Не добавляйте сироп в горячий чай, чтобы сохранить все полезные свойства.

Преимущества

Натуральный состав без консервантов, красителей и искусственных добавок.

Благодаря сочетанию лечебных компонентов средство помогает укрепить иммунитет и быстро восстановить силы.

Готовый сироп можно хранить в холодильнике несколько недель.

Заботьтесь о собственном здоровье с помощью этого полезного сиропа и будьте готовы к любым сезонным вызовам.

Недавно мы писали о том, как приготовить натуральное средство против простуды на основе виски.

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